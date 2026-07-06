Մետսոլան մոտենում է իր սեփական խորհրդարանի հետ բախմանը՝ երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրինագծի շուրջ

Խորհրդարանի նախագահը և ԵՄ երկրները ընթացակարգային քաղաքականություն են վարում՝ ինտերնետային ծառայությունները երեխաների նկատմամբ բռնության մասին նյութեր հայտնաբերելու մասին օրենք ընդունելու համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Երբ Եվրախորհրդարանը քվեարկեց այն օրենքի դեմ, որը թույլ էր տալիս տեխնոլոգիական ընկերություններին սկանավորել իրենց հարթակները երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության մասին նյութեր հայտնաբերելու համար՝ գաղտնիության պահպանման նկատառումներից ելնելով, պալատի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան արդյունքը դուր չեկավ։
Այժմ նա խնդրում է օրենսդիրներին կրկին քվեարկել։
Օգտագործելով հազվադեպ օգտագործվող ընթացակարգ՝ ըստ էության՝ խնդրելով ԵՄ ազգային կառավարություններին երկրորդ անգամ նույն օրինագիծն ուղարկել խորհրդարան՝ Մետսոլան օրենսդրությունը վերադարձրել է պալատի օրակարգ՝ Ստրասբուրգում կայանալիք լիագումար նիստում։
Այժմ այն կբախվի նոր քվեարկության՝ համաձայն կանոնների, որոնք ավելի հավանական են դարձնում դրա ընդունումը։
Առցանց մանկական սեռական բռնության մասին նյութերի (CSAM) դեմ պայքարի օրինագիծը թույլ կտա տեխնոլոգիական ընկերություններին օրինականորեն սկանավորել իրենց ծառայությունները բովանդակության համար։ Ոստիկանությունը, քննիչները և երեխաների իրավունքների պաշտպանները նշում են, որ օրինագիծը կարևոր է մանկապիղծների կողմից առցանց անօրինական բովանդակության տարածումը կանխելու համար, սակայն գաղտնիության պաշտպանության խմբերը, կիբեր փորձագետները և տեխնոլոգիական պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ կանոնները հնարավորություն են տալիս զանգվածային հսկողության ենթարկել ինտերնետ օգտատերերին։
Այս հարցը վերջին տարիներին թեժացրել է քաղաքականությունը Եվրոպայում և ներգրավել է բոլորին՝ սկսած տեխնոլոգիական մագնատ Էլոն Մասկից մինչև Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերց, որպեսզի նրանք իրենց կարծիքը հայտնեն այս հարցի վերաբերյալ։
Մետսոլայի կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ) «ակնհայտորեն և ակտիվորեն խաթարում է մեր դիրքերը որպես խորհրդարան», – ասել է լիբերալ «Renew» խմբի հոլանդացի անդամ Ռաքել Գարսիա Հերմիդա-վան դեր Վալլեն՝ նույն օրինագիծը երկրորդ քվեարկության վերադարձնելու քայլի վերաբերյալ։
Մետսոլայի խոսնակը նշել է, որ հարցը «բարձրացվել և խնդրվել է» խորհրդարանի քաղաքական խմբերի ղեկավարների նախորդ հանդիպման ժամանակ։ Ոչ մի խումբ ակտիվորեն չի առարկել ծրագրին։
ԵՄ-ն դժվարանում է մշակել օրենքներ, որոնք կհաղթահարեն երեխաների իրավունքների պաշտպանների և գաղտնիության պաշտպանների միջև խորը տարաձայնությունները, և օրենսդրական փորձերը անընդհատ փակուղու են մատնվել։
Առաջիկա օրերին քվեարկության դրված օրինագիծը ժամանակավոր լուծում է. ժամանակավոր միջոցառում, որը տեխնոլոգիական ընկերություններին ազատում է ԵՄ գաղտնիության մասին օրենքի որոշակի պարտավորություններից՝ հաղորդակցության գաղտնիության վերաբերյալ, թույլ տալով այդ ընկերություններին որոնել CSAM: Օրենսդիրները զուգահեռաբար բանակցություններ են վարում մշտական իրավական լուծման շուրջ, սակայն այդ բանակցությունները նույնպես կանգ են առել անցյալ ամսվա վերջին տեղի ունեցած քաղաքական բանակցություններից հետո։
Ոչ այնքան սովորական ընթացակարգ
Օրինագիծը արգելափակելու փորձը ստիպում է օրենսդիրներին փոշին մաքրել իրենց ԵՄ ընթացակարգային դասագրքերից։
Եվրախորհրդարանը և ԵՄ խորհուրդը հետևում են «սովորական օրենսդրական ընթացակարգի» քայլերին, որը, չնայած իր անվանմանը, գրեթե երբեք ամբողջությամբ չի օգտագործվում։
Սովորաբար, Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից օրենք առաջարկելուց հետո, ԵՄ խորհուրդը և խորհրդարանը ներկայացնում են մրցակցային տարբերակներ, ապա նրանք համաձայնության են գալիս եռակողմ բանակցություններում: | Ալիսիա Վինդզիո/նկար՝ դաշինք Getty Images-ի միջոցով
Սովորաբար, հանձնաժողովի կողմից օրենք առաջարկելուց հետո, Խորհուրդը և խորհրդարանը ներկայացնում են մրցակցային տարբերակներ, ապա նրանք համաձայնության են գալիս եռակողմ բանակցություններում, որոնք Բրյուսելում հայտնի են որպես «եռյակ»։ Տեխնիկապես սա նշանակում է, որ օրենսդիրները հետևում են ԵՄ օրենսդրական ընթացակարգերի միայն առաջին մի քանի քայլերին և գրեթե երբեք չեն հասնում ինստիտուտների միջև անհամաձայնությունները կառավարելու պաշտոնական վերջնական մեխանիզմին։
Այս տարվա սկզբին ընդունվեց օդային ուղևորների իրավունքների վերաբերյալ երկար ժամանակ հետաձգված օրենք՝ օգտագործելով սարսափելի «հաշտեցման» ընթացակարգը։ Մինչ այդ, պետք է վերադառնալ մինչև 2013 թվականը՝ ընթացակարգի կիրառման մեկ այլ օրինակ գտնելու համար։
Աջակիցներն ունեն առավելություն
CSAM օրինագծի այն տարբերակն է, որը եվրոպական կառավարություններն արդեն ամբողջությամբ աջակցել են։ ԵՄ Խորհրդում ազգային մայրաքաղաքները անցյալ օրերին ճանապարհ հարթեցին, որպեսզի օրինագիծը ներկայացվի խորհրդարան՝ Մետսոլայի հունիսի վերջին ներկայացված խնդրանքից հետո։
Երկուշաբթի օրը Մետսոլայի ԵԺԿ-ն, ինչպես սպասվում է, կներկայացնի օրինագծի վերաբերյալ շտապ քվեարկություն անցկացնելու պաշտոնական խնդրանք։ Երեքշաբթի օրը օրենսդիրները կքվեարկեն այդ շտապ քվեարկությունը անցկացնելու հարցի շուրջ։ Եվ վերջապես, հինգշաբթի օրը լիագումար նիստը կքվեարկի իրական առաջարկի վերաբերյալ։
Այս անսովոր ընթացակարգի կիրառումը նշանակում է, որ օրինագծի կողմնակիցները՝ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որին պատկանում է Մետսոլան, և ԵՄ մայրաքաղաքները, ունեն առավելություն։
Խորհրդի կողմից ներկայացված օրինագիծը մերժելու կամ փոփոխելու համար խորհրդարանին անհրաժեշտ է «բացարձակ» մեծամասնություն, այսինքն՝ խորհրդարանի բոլոր անդամների առնվազն կեսը կամ 361 ձայն։ Այն ընդունելու համար անհրաժեշտ է պարզապես «պարզ» մեծամասնություն, այսինքն՝ այդ օրը ներկա անդամների կեսը։
Երբ մարտին խորհրդարանը մերժեց Խորհրդի դիրքորոշումը, այն դա արեց առաջարկության դեմ 311, կողմ 228 և ձեռնպահ 92 ձայներով՝ արդյունք, որը հինգշաբթի օրվա հնարավոր քվեարկության ժամանակ չի կարող չեղյալ համարել օրինագիծը։
Եթե խորհրդարանը չկարողանա որոշում կայացնել երեք ամիս անց, ապա ընթացակարգային կանոնակարգում նշված է, որ Խորհրդի դիրքորոշումն ավտոմատ կերպով ընդունվում է։
Ընթացիկ խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն գտնելը «իրոք բավականին դժվար է», – ասաց Բեռլինի Հերտի դպրոցի եվրոպական քաղաքականության պրոֆեսոր Քրիստին Ռեհը։
Բաց մի թողեք
Ինչու է Եվրոպան վախենում Թրամփի՝ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված հաջորդ քայլերից
Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»
Ուկրաինան հարվածել է Սանկտ Պետերբուրգի մոտ գտնվող նավթային ենթակառուցվածքներին, ասում է Զելենսկին