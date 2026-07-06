ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է արտաքին հարաբերությունների գերհզորացված դեպարտամենտի հնարավորությունը

Հանձնաժողովը դիտարկում է իր արտաքին քաղաքականության ազդեցությունը մեծացնելու ուղիները։
Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է մի քանի ստորաբաժանումներ միավորելու հարցը արտաքին հարաբերությունների մեկ հզոր դեպարտամենտի մեջ, POLITICO-ի Բրյուսելի ձեռնարկին հայտնել են ԵՄ երեք պաշտոնյաներ։
Գաղափարը՝ Հանձնաժողովի արտաքին քաղաքականության ստորաբաժանումները խթանելու համար քննարկվող մի քանի տարբերակներից մեկը, կլինի ԵՄ գործադիր մարմնի արտաքին քաղաքականության ազդեցությունը մեծացնելը՝ համաձայն բյուջետային հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինի կողմից ղեկավարվող «լայնածավալ վերանայման» նպատակների։
Արտաքին հարաբերությունների գերհզորացված դեպարտամենտը կարող է ներառել Առևտրի գլխավոր տնօրինության կամ Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի քաղաքականության համար պատասխանատու դեպարտամենտի տարրեր՝ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն։ Քննարկվող այլ տարբերակներից են դեպարտամենտների վերակազմակերպումը աշխարհագրական կամ թեմատիկ գծերով, ըստ պաշտոնյաների, որոնց անանունություն է տրամադրվել գաղտնի ծրագրերը քննարկելու համար։
Այս մտքերի մի մասը պետք է ներկայացվի Հանձնաժողովի աշխատակիցներին հուլիսի 13-ին կայանալիք բոլոր աշխատակիցների հանդիպման ժամանակ, իսկ հանձնակատարները կտեղեկացվեն հաջորդ շաբաթներին։
Հարցին, թե ինչ է նախատեսվում, հանձնաժողովի խոսնակը էլեկտրոնային նամակում գրել է. «Այս վերանայումը կարևոր ներքին վարժություն է հաստատության համար։ Այն նպատակ ունի կազմակերպությունն ավելի ուժեղ, ավելի ճկուն և ավելի լավ հագեցած դարձնել արագ փոփոխվող աշխարհում եվրոպացի քաղաքացիներին սպասարկելու համար»։
Նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի օրոք հանձնաժողովը քայլեր է ձեռնարկել իր արտաքին քաղաքականության հեղինակությունը բարձրացնելու համար, ինչը հանգեցրել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության հետ տարաձայնությունների, որը գլխավորում է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասը։
Կալլասը նաև քայլեր է ձեռնարկում Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) ամրապնդման համար՝ վերջերս ներկայացնելով նոր ղեկավարության կառուցվածք, որի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում է ներառվել Նիդեռլանդների նախկին պաշտպանության նախարար Կայսա Օլոնգրենը՝ Բելեն Մարտինես Կարբոնելին փոխարինելով։ Ամռանից հետո սպասվում են հետագա բարեփոխումներ։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ հանրությունը դժգոհ է ՆԱՏՕ-ից Թրամփի հարձակումներից հետո, ցույց է տալիս ներքին հարցումը
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը պարզապես չեն կարողանում ազատվել իրենց իրավական խնդիրներից
Թեև Մոլդովան սկանդալի մեջ է հայտնվել ԵՄ-ի հետ․ Ուկրաինան և Մոլդովան ԵՄ անդամակցության առաջխաղացման շրջանակներում են