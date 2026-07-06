Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել քիմիական հարձակումների կազմակերպման մեջ ներգրավված ռուս գիտնականների նկատմամբ

Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել քիմիական հարձակումների կազմակերպման մեջ ներգրավված ռուս գիտնականների և լաբորատորիաների նկատմամբ, հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Հարվածի տակ են հայտնվել Ռուսաստանի պետական գիտահետազոտական ինստիտուտ SC Signal-ը և երկրի ռազմական բժշկության գիտական հետազոտությունների և փորձարկման ինստիտուտ GNIII VM-ը։
Մեծ Բրիտանիան երկուշաբթի օրը պատժամիջոցներ է սահմանել յոթ ռուս գիտնականների և երկու հետազոտական լաբորատորիաների նկատմամբ, որոնք, ինչպես ենթադրվում է, օգնել են երկու հարձակումներում օգտագործված քիմիական զենքի մշակմանը։
Պատժամիջոցները ուղղված են նրանց, ովքեր ներգրավված են 2018 թվականին Անգլիայում թաքնվող նախկին ռուս լրտեսի դեմ հարձակման ժամանակ օգտագործված «Նովիչոկ» նյարդային նյութի մշակման և այն քիմիական նյութի մշակման մեջ, որը, ենթադրաբար, 2024 թվականին Սիբիրում մահացու թունավորել է ռուս ընդդիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնիին։
«Այս նոր միջոցառումները ուղղակիորեն հարվածում են երկու առաջատար գիտահետազոտական կենտրոնների և թունավոր քիմիական նյութերի մշակման և արտադրության մեջ ներգրավված հիմնական անձանց», – ասվում է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։
Ռուս գործակալներին մեղադրում են 2018 թվականի մարտին հարավային Սալիսբերի քաղաքում նախկին ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը խորհրդային տարիներին մշակված «Նովիչոկ» նյարդային նյութով թունավորելու մեջ։
Սոլսբերիի հարձակումը, որը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայում քիմիական զենքի առաջին հարձակողական կիրառումն էր, միջազգային բողոք առաջացրեց և հանգեցրեց արևմտյան երկրների կողմից ռուս դիվանագետների զանգվածային արտաքսման։
Սկրիպալները ողջ մնացին, բայց մի բրիտանացի կին մահացավ ավելի ուշ, երբ նրա զուգընկերը վերցրեց օծանելիքի մի շիշ, որը, ենթադրաբար, օգտագործվել է «Նովիչոկ» կրելու համար։
Նավալնին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվիստ, որը հարյուր հազարավոր մարդկանց փողոցներ էր դուրս բերել՝ Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելու համար, տարիներ շարունակ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենակոշտ ներքին հակառակորդն էր։
Նա մահացավ Արկտիկական բանտային գաղութում 2024 թվականի փետրվարին՝ 19 տարվա ազատազրկման դատապարտվածի կարգավիճակում։
«Ռուսաստանի կողմից քիմիական զենքի բազմակի օգտագործումը միջազգային իրավունքի նողկալի խախտում է և ուղղակի սպառնալիք համաշխարհային անվտանգությանը», – ասաց Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերը։
Հարձակման ենթարկված հաստատություններն էին SC Signal-ը՝ Ռուսաստանի պետական գիտահետազոտական ինստիտուտը, և GNIII VM-ը՝ երկրի ռազմական բժշկության գիտահետազոտական և փորձարկման ինստիտուտը։
Արտգործնախարարության տվյալներով՝ պատժամիջոցների ենթարկված անձանց թվում էին երկու հետազոտական ինստիտուտների տնօրեններ և տեխնիկական մասնագետներ։
Հայտարարությունը հրապարակվել է Անկարայում այս շաբաթ կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, որը մեկնարկում է երեքշաբթի օրը և կենտրոնանալու է Ուկրաինայի պատերազմի վրա։
Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է կիրառել ավելի քան 3400 անհատների և կազմակերպությունների նկատմամբ՝ Մոսկվայի կողմից հարևան երկրի նկատմամբ լայնածավալ ներխուժման ֆոնին։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
Գերմանիան 2027 թվականին մեկ երրորդով կավելացնի պաշտպանության ծախսերը
Մեծ Բրիտանիայի կործանիչները Նորվեգական ծովի վրայով ռուսական ինքնաթիռ են խփել ավիակիրի մոտ