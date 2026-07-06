Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան աստղ Բարդելան պատրաստվում է պարզել, թե արդյոք առաջադրվում է նախագահի պաշտոնում

30-ամյա «Ազգային միավորման» նախագահը կդառնա իր կուսակցության թեկնածուն, եթե Մարին Լե Պենի բողոքարկումը մերժվի երեքշաբթի օրը։
Աջակողմյան ծայրահեղ աստղ Ջորդան Բարդելան երեքշաբթի օրը կկանգնի կարիերայի համար վճռորոշ պահի առաջ, երբ նա վերջապես կիմանա, թե արդյոք Մարին Լե Պենի իրավական խնդիրները կհեռացնեն նրան Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահական ընտրություններից՝ նրան օծելով որպես իրենց կուսակցության թեկնածու։
Քանի որ Լե Պենը առաջին անգամ մեղավոր ճանաչվեց Եվրախորհրդարանի միջոցների յուրացման մեջ և հինգ տարով արգելվեց պետական պաշտոններում առաջադրվել, նա և Բարդելան ստիպված էին լուծել այն փշոտ հարցը, թե ով կներկայացնի իրենց ազգայնական, հակամիգրացիոն «Ազգային միավորում» կուսակցությունը 2027 թվականի նախագահ Էմանուել Մակրոնին փոխարինելու համար նախատեսված մրցավազքում։
Այս տարի Լե Պենի արագացված բողոքարկման ողջ ընթացքում երկուսն էլ փորձեցին միասնական ճակատ ներկայացնել՝ վերահաստատելով, որ նա նախընտրելի թեկնածուն է, մինչդեռ Բարդելան «Պլան Բ»-ն է, և որ անկախ նրանից, թե ով է առաջադրվում, Բրյուսելը պետք է պատրաստվի։
Սակայն այդ միասնական ճակատը դժվարացավ պահպանել, քանի որ Լե Պենի հաջողության հեռանկարները գնալով մշուշանում էին, և «Ազգային միաբանության» նախագահ Բարդելան սկսեց զարգացնել իր նախագահական դիրքը՝ ավելի ընտրողական մեդիա ռազմավարությամբ և արտասահմանյան ուղևորություններով։
Չնայած Բարդելան այժմ նմանատիպ իրավական գլխացավերի է բախվում, Լե Պենի վերաքննիչ բողոքի վերաբերյալ երեքշաբթի օրվա որոշումը կվերջ դնի անհարմար անորոշությանը։ Եթե դատարանը նրան արգելի չորրորդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, նա նշել է, որ քիչ հավանական է, որ իրավական սագան ավելի երկարաձգի։
Այդ դեպքում Բարդելան, ընդամենը 30 տարեկան հասակում, կստանձնի նախագահի պաշտոնի առաջատարի դերը՝ հաշվի առնելով նրա բարձր վարկանիշը։
«Ջորդանը նույն փորձը չունի, ինչ Մարինը, բայց անհավանական է, թե ինչի է նա հասել իր երիտասարդ տարիքում», – ասել է «Ազգային միաբանության» պատգամավոր Ալեքսանդր Սաբատուն։ «Մենք այստեղ ենք, որպեսզի ամեն ինչ փոխենք, մենք ունենք ախորժակ և էներգիա։ Կարծում եմ՝ այդպես է պետք փոխել ամեն ինչ»։
Սակայն Բարդելայի արագ վերելքը անհանգստություն է առաջացրել նրա կուսակցության ներսում։ Ոմանք մտահոգված են, որ նա կարող է չունենալ նախագահական ընտրություններում հաղթելու փորձ, կամ որ կարող է դավաճանել կուսակցության հիմնական արժեքներին՝ դրան հասնելու համար։
«Բոլորովին այլ արշավ կազմակերպելու համար հսկայական աշխատանք է պահանջվելու», – ասել է «Ազգային հանրահավաքի» ծանրքաշային գործիչը։
«Վերջին 20 տարիների ընթացքում ամեն ինչ կառուցվել է Մարին Լե Պենի շուրջ։ Մենք ստիպված կլինենք ամեն ինչ վերափոխել», – ասել է ծանրքաշային գործիչը, որին, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, թույլատրվել է անանուն մնալ՝ նախագահական մրցավազքի համար կուսակցության ծրագրերը անկեղծորեն քննարկելու համար։
Նույնիսկ եթե Բարդելան կարողանա գրավել ընտրողների ավելի լայն շրջանակի, քան Լե Պենը, որին շատերը դեռևս կապում են նրա հակասական հոր՝ Ժան-Մարի Լե Պենի հետ, Բարդելայի անփորձությունը կարող է հնարավորություն լինել նրա մրցակիցների համար։
«Նա ստիպված է լինելու համոզել մարդկանց, որ միջուկային կոդերը կարելի է վստահել 30-ամյա մարդուն», – ասել է պահպանողական խորհրդականը, որը աջակցում է «Հանրապետականներ» կուսակցության նախագահի թեկնածու Բրունո Ռետայոյին։
Վաղ հարձակումներ
Մաքուր և լրատվամիջոցների հետ շփվող Բարդելայի վերելքը համալսարանը թողած և մանկությունն անցկացրած աղքատ Փարիզի արվարձանում նախագահի պոտենցիալ թեկնածուից անսովոր է։ Մեկ տասնամյակից մի փոքր ավելի ժամանակում նա անհայտ խորհրդարանական խորհրդականից վերածվեց «Ազգային միավորման» առաջնորդի։
Ifop-ի անցյալ ամիս անցկացված հարցումը ցույց էր տվել, որ Բարդելան կհաղթի նախագահական մրցավազքի առաջին փուլում, որը կանցկացվի երկրորդ փուլ, եթե ոչ մի թեկնածու չհավաքի ձայների ավելի քան 50 տոկոսը՝ ձայների մինչև 37 տոկոսով, ավելի քան 15 միավորով առաջ անցնելով իր մոտակա մրցակցից՝ փորձարկված յուրաքանչյուր տարբեր սցենարում։ Այլ հարցումները ցույց են տալիս, որ Բարդելան հաղթում է երկրորդ փուլի սցենարների մեծ մասում։
Այնուամենայնիվ, նրա հակառակորդները սկսել են նկատել Բարդելայի «զրահի» թույլ կողմերը։
«Ազգային միաբանության» նախագահը լայնորեն քննադատության ենթարկվեց վերջերս Մոնակոյում իր ընկերուհու՝ արքայադուստր և հասարակության ներկայացուցիչ Մարիա Կարոլինա դե Բուրբոն դե Դյու Սիցիլիի հետ անցկացրած շաբաթավերջի համար, երբ Ֆրանսիան սգում էր 11-ամյա աղջկա՝ Լիհաննայի մահը։ Աղջկա սպանության մեջ կասկածվող տղամարդու բազմիցս մեղադրելու մասին բացահայտումները վրդովմունք են առաջացրել և կոչ են արել երկրի արդարադատության համակարգում լուրջ փոփոխություններ կատարել։
Բարդելայի պատասխանը, որ «ամեն օր [Լիհաննայի համար] երթեր են լինում», քիչ բան արեց նրա հասցեին քննադատությունը մեղմելու համար։
Ջորդան Բարդելան և Մարիա Կարոլինա դե Բուրբոն դե Դյու Սիցիլիան մասնակցում են Մոնակոյի «Գրան Պրի»-ին Մոնտե Կառլոյում 2026 թվականի հունիսի 7-ին։ | Pascal Le Segretain/WireImage
Բարդելայի դաշնակիցները ասում են, որ «Ազգային միաբանության» հակառակորդները փորձում են օգտվել նրա հարաբերություններից՝ Սաբատուի խոսքերով՝ «մեզ օտարացնելու կապույտ օձիքավոր ընտրողներից՝ Ջորդանին ներկայացնելով որպես անհաղորդ»։
«Բայց կարծում եմ, որ մարդկանց դուր է գալիս նրա պատմությունը արքայադստեր հետ, քանի որ դա իսկական հեքիաթ է», – ասաց Սաբատուն։
Անվան ճանաչում
Չնայած Բարդելան ծանոթ կերպար է եվրոպական քաղաքական շրջանակներում և TikTok-ի երևույթի նման մի բան, նա դեռևս այդքան էլ հայտնի չէ Ֆրանսիայում, հատկապես համեմատած Լե Պենի հետ, ով հայտնի անուն է։
«Բարդելան լավ կերպար ունի տարեց ընտրողների շրջանում, որոնց շրջանում նա համարվում է իդեալական փեսա, բայց դա հիմնված չէ փաստերի, այլ զգացմունքների վրա», – ասաց OpinionWay-ի հարցման մասնագետ Բրունո Ժանբարը։
«Նրա անձնական կերպարը բավականին դատարկ է ընտրողների շրջանում, և հնարավոր է, որ նրանք կհայտնաբերեն այնպիսի բաներ, որոնք իրենց դուր չեն գալիս, երբ քարոզարշավը թեժանա», – ասաց նա։
Բարդելան արդեն իսկ համարվում է բավականին ավանդական քաղաքական գործիչ։ Հունիսին Public First-ի կողմից անցկացված հարցման համաձայն, ֆրանսիացի հարցվածների միայն 25 տոկոսն է ասել, որ Բարդելային համարում է իշխանության դեմ հանդես եկող, ի տարբերություն 27 տոկոսի, ովքեր ասել են, որ կարծում են, որ նա իշխանության մաս է կազմում։ Սա շատ ավելի քիչ է, քան «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելը, որը գերմանացի հարցվածների 43 տոկոսը համարում էր իշխանությանը մարտահրավեր նետող։
Եթե Բարդելան փոխարինի Լե Պենին, նա ստիպված կլինի պարզաբանել իր դիրքորոշումը մի շարք հարցերի շուրջ, այդ թվում՝ տնտեսության և պետական ֆինանսների։
Սակայն «Ազգային միաբանությունը» բաժանող ներքին լարվածության հիմքում ընկած է անհամաձայնությունը հաջորդ նախագահական ընտրություններում հաղթելու վերաբերյալ։ Ապակե առաստաղը կոտրելու համար, որը երկար ժամանակ հեռու է պահել ծայրահեղ աջակողմյաններին իշխանությունից, կուսակցությունը պետք է ընդլայնի իր գրավչությունը ավելի ավանդական պահպանողական ընտրողների շրջանում՝ առանց օտարացնելու իր հիմնական աշխատանքային ընտրազանգվածին։
Բարդելան և նրա թիմը արդեն իսկ իրարանցում են առաջացրել «Ազգային միաբանության» ներսում՝ ներխուժելով Ֆրանսիայի կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ պայթյունավտանգ բանավեճի մեջ՝ կասկածի տակ դնելով, թե արդյոք նա կպահպանի կուսակցության նախկին խոստումը՝ թոշակի անցնելու տարիքը 62 տարեկան դարձնելու վերաբերյալ։
Ներկայիս թոշակի անցնելու տարիքը, որը 1969 թվականին կամ ավելի ուշ ծնվածների համար կբարձրանա մինչև 64 տարեկան, կարող է գրավել Ֆրանսիայի փլուզվող ֆինանսների համար մտահոգված չափավոր ընտրողների կողմը, բայց դա, հավանաբար, կլինի «Ազգային միաբանության» հին գվարդիայի հաշվին։ Կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել է, որ «անհասկանալի» է ակնարկել «Ազգային միավորման» դիրքորոշման փոփոխության մասին։
«Դա շփոթեցնում է մեր ուղերձը, և արդյունքում մենք չգիտենք, թե ինչ ենք ուզում», – ասել է պաշտոնյան։ «Աշխատավոր դասի նշիչները մեր ինքնության մասն են կազմում»։
Վերևում մեջբերված պահպանողական խորհրդատուի խոսքով՝ սա այն դեպքն է, երբ Բարդելայի համար ամեն ինչ կարող է սխալ ընթանալ։ Ի տարբերություն Լը Պենի, ով իր անհատականության և անվան շուրջ «բրենդ» է կառուցել, Բարդելան ստիպված է լինելու սկսել դիրքորոշումներ որդեգրել քաղաքականության հարցերում, նույնիսկ եթե դա քաղաքականապես ռիսկային է։
«Մարդիկ իրականում չգիտեն, թե ինչի համար է նա հանդես գալիս», – ասել է խորհրդատուն։
«Երբ քաղաքական բանավեճերը բարդանում են, նա որոշ մեծ սխալներ է թույլ տալիս, երբ ճնշում են գործադրում որոշակի թեմաների շուրջ։ Դա սկսելու է երևալ»։
Բաց մի թողեք
«Զսպման կարգադրություն է անհրաժեշտ», – ասում է Թրամփը Իտալիայի վարչապետ Մելոնիի մասին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ
Ֆոն դեր Լեյենը խոստացել է քննարկել Ուկրաինային լրացուցիչ ՀՕՊ համակարգեր տրամադրելու հարցը
Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք