Մեծ Բրիտանիայի կործանիչները Նորվեգական ծովի վրայով ռուսական ինքնաթիռ են խփել ավիակիրի մոտ

Իսլանդիայի մոտ տեղի ունեցած առաքելության ժամանակ F-35 ինքնաթիռները առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի օդային պաշտպանության գործողություններ են իրականացրել եվրոպական ավիակիրից և տեղի է ունեցել Ռուսաստանի հետ լարվածության աճի ֆոնին։
Ռուսական պարեկային ինքնաթիռը «անվտանգ» գործունեություն է ծավալել Մեծ Բրիտանիայի դրոշակակիր ավիակիրի մոտ, երբ այն ՆԱՏՕ-ի օդային պաշտպանության գործողություններ էր իրականացնում Իսլանդիայի մոտ, երկուշաբթի օրը հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը։
Նախարարության տվյալներով՝ Bear-F ինքնաթիռը անցյալ շաբաթ «բազմիցս մոտեցել է» ավիակիրների խմբին, ցածր բարձրության վրա «անհարկի մոտ» անցնելով HMS Prince of Wales ավիակիրի մոտ և մոտակայքում բազմաթիվ սոնարային սարքեր գցելով։
Նախարարությունը հավելել է, որ ավիակիրից ուղարկվել են երկու Մեծ Բրիտանիայի F-35 ռազմական ինքնաթիռներ՝ պարեկային ինքնաթիռը խփելու և ուղեկցելու մինչև դրա մեկնումը։
«Այս գործունեությունը անվտանգ և ոչ պրոֆեսիոնալ էր», – ասել է նախարարության խոսնակը հինգշաբթի օրը Նորվեգական ծովում՝ այսպես կոչված Վերին Հյուսիսում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։
Մեղադրանքները հայտնվել են այն բանից հետո, երբ նախարարությունը հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարար Դեն Ջարվիսը և Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Թորգերդուր Կատրին Գունարսդոտիրը շաբաթավերջին այցելել են HMS Prince of Wales նավը։
Արքայական նավատորմի ավիակիրը գլխավորում է Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսը «ռուսական սպառնալիքների աճից» պաշտպանելու առաքելության խումբը, ըստ նախարարության։
Առաքելության ընթացքում F-35 ինքնաթիռները առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի օդային պաշտպանության գործողություններ են իրականացրել եվրոպական ավիակիրից և տեղի է ունեցել Ռուսաստանի հետ լարվածության աճի ֆոնին։
Ռազմական փորձագետներն ու եվրոպացի առաջնորդները նշում են, որ Ռուսաստանը ուժեղացրել է իր «հիբրիդային պատերազմի» մարտավարությունը ռազմավարական տարածաշրջանում։
«Մենք ապրում ենք ավելի ու ավելի վտանգավոր և անորոշ ժամանակներում, և հենց այսպիսի տեղակայումներն են, որոնց աջակցում են դաշնակիցներն ու գործընկերները, այդ թվում՝ Իսլանդիան, բարելավում մեր զսպման և պաշտպանության հնարավորությունները որպես ՆԱՏՕ-ի մաս», – ասվում է Ջարվիսի հայտարարության մեջ։
Հայտարարության մեջ Գունարսդոտիրը հավելել է, որ տեղակայումը «ՆԱՏՕ-ի ներկայության ուժեղացման հստակ ցուցադրություն է այս ռազմավարական կարևոր տարածաշրջանում»։
Ջարվիսը իր պաշտոնը ստանձնել է ընդամենը մեկ ամսից էլ պակաս ժամանակ անց, երբ նախորդ Ջոն Հիլին հրաժարական տվեց՝ մեղադրելով կառավարությանը Մեծ Բրիտանիան պաշտպանելու համար արդիականացման ծրագրում բավարար գումար չհատկացնելու մեջ։
Շոկային հրաժարականը հանգեցրեց վերջին րոպեին լրացուցիչ վեճերի՝ 10-ամյա պաշտպանական ներդրումային ծրագրի համար լրացուցիչ գումար ստանալու համար։
Հեռացող վարչապետ Քեյր Սթարմերը անցյալ շաբաթ հրապարակեց ծրագիրը՝ հայտարարելով, որ կառավարությունը նպատակ ունի առաջիկա չորս տարիների ընթացքում ծախսել գրեթե 300 միլիարդ ֆունտ (350 միլիարդ եվրո)։
Առաջարկությունները նախատեսում են լրացուցիչ 15 միլիարդ ֆունտ (17 միլիարդ եվրո) հատկացնել պաշտպանության ծախսերին մինչև 2030 թվականը, այն տարին, երբ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզությունը ենթադրել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա։
Սակայն դա շատ ավելի քիչ էր, քան ՊՆ-ի կողմից պահանջված 28 միլիարդ ֆունտ (32 միլիարդ եվրո)։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
Գերմանիան 2027 թվականին մեկ երրորդով կավելացնի պաշտպանության ծախսերը
Նորվեգիան հրապարակել է թագաժառանգ Մետտե-Մարիտի առաջին լուսանկարը թոքերի փոխպատվաստումից հետո