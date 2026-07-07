Կադիրովն այլևս չի՞ ուզում նախագահ դառնալ

Ռամզան Կադիրովը առաջադրվել է որպես «Եդինայա Ռոսիա»-ի թեկնածու Չեչնիայի առաջիկա նախագահական ընտրություններում: Որոշումը միաձայն ընդունվել է կուսակցության՝ Գրոզնիի տարածաշրջանային մասնաճյուղի համաժողովում։
Ինքը՝ Կադիրովը, հայտարարել է, որ «դժգոհ» է որոշումից։
«Անկեղծ ասած, ես գոհ չեմ, որ առաջադրվում եմ: Եթե ինձ խնդրեին, ես կընտրեի մեկ այլ թեկնածու, քանի որ դա մեծ պատասխանատվություն է, և ես գիտեմ, թե որքան դժվար է այս խնդիրը: Հանրապետությունում մեծ աշխատանք է ներդրվել, և այսօր մենք ունենք թիմ, և թիմը աշխատում է ինչպես լավ ժամացույցը», – ասել է նա։
Կադիրովը հայտարարել է, որ իրեն «ստիպել են» առաջադրվել: «Ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը կաջակցի ինձ: Եթե ժողովուրդը աջակցի ինձ, ես պատրաստ եմ ծառայել նրանց», – հավելել է նա։
Հուլիսի սկզբին Կադիրովը 2007 թվականից ի վեր առաջին անգամ չընդգրկվեց Չեչնիայի Պետդումայի ընտրություններում «Միացյալ Ռուսաստան» կուսակցության թեկնածուների ցուցակում։
Ռամզան Կադիրովը ղեկավարում է Չեչնիան 2007 թվականից։ Չեչնիայի վերջին նախագահական ընտրություններում, որոնք տեղի ունեցան 2021 թվականին, Կադիրովը, ըստ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ստացել է ձայների 99.7%-ը։
Բաց մի թողեք
Եվրամիությունը «թուրքական աշխարհակետնտրոնը» կառավարելու գործիքակազմ կգտնի՞
Իսրայելի Կնեսեթի լիազորությունները սպառվում են, Հայկական հարցը մանրադրամ է
Մոսկվան Վաշինգտոնին «թշնամի է նշանակել, բայց պատերազմ կհայտարարի՞»