07/07/2026

EU – Armenia

Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ։

Հոգեշնորհ Տ. Իգնատիոս վարդապետ Մալխասյանը, ազատվելով Սուրբ Գայանե վանքում ստանձնած պարտականություններից, նշանակվել է Խոր Վիրապ վանքի վանահայր։

Հոգեշնորհ Տ. Հովհաննես աբեղա Թորգոմյանը, ազատվելով Մայր Աթոռի «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնի Հոգևոր տեսչի պարտականություններից, ուսումնառության է կոչվել Շվեյցարիայի Բոսսե վանքում։

Արժանապատիվ Տ. Գառնիկ քահանա Ավոյանը և Տ. Դավիթ քահանա Իգիթյանը ծառայության են նշանակվել Բուլղարիայի հայոց թեմում։

Մայր Աթոռ

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026․ Ռոնալդուի համար Happy End չեղավ, մունդիալի էջը փակված է․ Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպերցյանը ուժերը կփորձի արաբական աշխարհում․ ո՞ր թիմն է ընտրել. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ժորս երբեք չէր հանդուրժի, որ որևէ մեկը մեզ խղճահարությամբ նայեր». Ժորա Գևորգյանն անմահացել է սեպտեմբերի 27-ին Մարտակերտում. Լուսանկարներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում հակառուսական թակարդներ են մշակվում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան հզոր հարձակման է ենթարկվել․ ի՞նչ վիճակ է օդանավակայաններում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում են ԾԻԳ-ից բռնագանձել 4 միլիոն դրամ

07/07/2026 infomitk@gmail.com