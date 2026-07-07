07/07/2026

EU – Armenia

Համացանցում սգում են դերասան Արտաշես Ալեքսանյանի մահը․ ինչ գրառումներ են արել հայտնիները

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Արտաշես Ալեքսանյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա հուլիսի 8-ին:

Արտաշես Ալեքսանյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում հուլիսի 8-ին՝ ժամը 17։30 ից։

65 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է ՀՀ վաստակավոր արտիստ Արտաշես Ալեքսանյանը: Համացանցում արտիստի մահվան կապակցությամբ արվեստագետներն ու ընկերները ցավակցական գարռումներ են արել՝ կիսվելով նրա հետ լուսանկարներով:
«Աստված հոգիդ լույսերի մեջ պահի իմ լավ բարեկամ և խաղընկեր…«Գարեգին Նժդեհ» ֆիլմի նկարահանման հրապարակից:

Իմ լավ բարեկամ, խաղընկեր, միասին լավ դերեր ենք խաղացել Սունդուկյան թատրոնում, ֆիլմերում…ափսոս, հեչ քո ժամանակը չէր»,- գրել է դերասան Արմեն Մարգարյանը:

«Հեռացավ լավ ընկեր և արտիստ, մարդ, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերեց արվեստին և յուրովի պայքարեց ճշմարտության համար թե՛ կյանքում, և թե՛ արվեստում:

Ինձ համար մեծ պատիվ էր լինել քո խաղընկերը, հանգչիր խաղաղությամբ»,- ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Աննա Մաքսիմը:

«Լույսերի մեջ ննջիր, տաղանդավոր ընկերս»,- գրել է դերասանուհի Անի Քաչարյանը:

«Գարեգին Նժդեհի անմոռանալի կերպարը կերտած դերասանն այլևս մեզ հետ չէ։ Հանգչիր խաղաղությամբ լավ հայ: Լույսերի մեջ մնաս, սիրելի Արտաշես Ալեքսանյան: Պատիվ էր քեզ ճանաչելը։ Խորին ցավակցություններս ընտանիքին և հարազատներին»,- ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Կարեն Արայանը:

«Իմ Սիրտ ընկեր։ Թեկուզ տխուր լուրը առաջինն եմ իմացել բայց սպասում եմ զանգիդ: Մեր բոլորիս Արտաշես Ալեքսանյան ջան: Դու էլ բռնեցիր Հավերժության ճանապարհը»,- ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է նրա ընկերը, պրոդյուսեր Հարություն Բոգարյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Այսօր ՀՀ Ազգային հերոս Ջիվան Աբրահամյանի ծննդյան օրն է. ոչ մի պետական կառույց չհիշեց». Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նկարահանման հրապարակի հայրս… այնքան հաճախ եմ Ձեզ «պապ» ասել, կարծես, հորս կարոտը Ձեզնով էի մեղմացնում. Դիանա Գրիգորյան. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գաղտնի տեղեկություններով փաստաթղթերը գտել են աղբանոցից. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խամենեի սպանության համար վրեժխնդիր լինելը մեր իրավունքն է․ Իրանի փոխնախագահ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայցելի Սիրիա

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

07/07/2026 infomitk@gmail.com