07/07/2026

EU – Armenia

«Մենք դա կտեսնենք արդեն մոտակա ամիսներին»․ Ինչ ուղերձ է հղել Չալաբյանը

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Սիրելի´ բարեկամներ,

գործող թրքամետ վարչախումբը, Սահմանադրական դատարանի միջոցով պարտադրելով հուլիսի 4-ի խայտառակ, իր ողջ էությամբ հակասահմանադրական որոշումը, փաստացի մարտահրավեր նետեց մեր ժողովրդի մեծամասնությանը, որը համատարած սպառնալիքների և բռնաճնշումների պայմաններում դեմ քվեարկեց վարչախմբին: Այն, սակայն, լկտիաբար յուրացրեց մեր ժողովրդի ձայնը` գործի դնելով մանդատագողության հնարավոր և անհնարին բոլոր գործիքները:

Ի՞նչ է մնում մեզ` ժողովրդի մեծամասնությանը ներկայացնող ուժերին: Չընդունել այս վարչախմբի լեգիտիմությունը, համարել այն օտարի կողմից պարտադրված օկուպացիոն վարչակարգ, և բոլոր հնարավոր խաղաղ միջոցներով ձախողել մեր երկիրը թուրք-ադրբեջանական գերիշխանության տակ դնելու` նրա հետագա փորձերը:

Ի տարբերություն նախորդ տարիների` նույնիսկ զավթելով Ազգային ժողովը` այս վարչախումբն այլևս չունի ժողովրդի աջակցությունը, և իր յուրաքանչյուր հաջորդ հակահայկական և հակապետական քայլ բախվելու է աճող դիմադրության: Մենք դա կտեսնենք արդեն մոտակա ամիսներին, մինչ այդ պետք է դասեր քաղենք տեղի ունեցածից և ամրացնենք մեր շարքերը` հաջորդ իսկ հնարավորությունից հաղթանակած դուրս գալու համար:
Աստված բոլորիս զորավիգ:

«ՀայաՔվե» ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյան, «Արմավիր» ՔՀԿ, 06.07.2026

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական ուժերը մի քանի տարով հետ են Նիկոլի ստեղծած իրականությունից

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական ծիրանը խորհրդանշում է Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները․ Մարթա Կոս. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժամանակի անխուսափելի հետհաշվարկը մեկնարկել է

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գուստավ Մալերը սիմֆոնիայի մեջ տեղավորեց ամբողջ տիեզերքը․ Ծննդյան օրն է այսօր

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ խափանման միջոցի միջնորդությունը, նա կկալանավորվի

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի մարզում ուժեղ քամու հետևանքով հենասյուներ են վնասվել․ հոսանքազրկված գյուղեր կան. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կերկարաձգի հաղորդագրությունների սկանավորման ժամանակավոր ռեժիմը՝ երեխաների սեռական բռնությունը առցանց հայտնաբերելու համար

07/07/2026 infomitk@gmail.com