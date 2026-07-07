07/07/2026

EU – Armenia

Մոսկվան հզոր հարձակման է ենթարկվել․ ի՞նչ վիճակ է օդանավակայաններում

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ հուլիսի 6-ի երեկոյան մինչև հուլիսի 7-ի առավոտը Ռուսաստանի ՀՕՊ ուժերը խփել են Մոսկվայի ուղղությամբ արձակված ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր։

Նրա խոսքով՝ խոցվել է ընդհանուր առմամբ 430 անօդաչու թռչող սարք, որոնց մեծ մասը ոչնչացվել է «հեռավոր մոտեցումների վրա»։

Սոբյանինը նշել է, որ զինվորականները չեզոքացրել են 36 անօդաչու թռչող սարք, երբ դրանք մոտեցել են Մոսկվային։ Նա չի հայտնել տուժածների կամ վնասների մասին, ինչպես նաև չի նշել այն տարածքները, որտեղ խփվել են անօդաչու թռչող սարքերը։

Ավիահարվածի ընթացքում Մոսկվայի երեք օդանավակայաններ՝ Դոմոդեդովո, Վնուկովո և Շերեմետևո, անցել են սահմանափակ ռեժիմով աշխատանքի, իսկ Ժուկովսկի օդանավակայանը ամբողջությամբ փակվել է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիան կարող է քվեարկել նախագահին պաշտոնանկ անելու օգտին արդեն հաջորդ շաբաթ, քանի որ ընդդիմությունը բողոքում է «բռնապետությունից»

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև դատավորները որոշում կկայացնեն Լե Պենի վերաբերյալ, բանկերը պետք է որոշեն նաև ՌՆ-ի վերաբերյալ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը և Ուկրաինան ցանկանում են հնարավորինս շուտ վերջ դնել հակամարտությանը․ Թրամփ

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում հակառուսական թակարդներ են մշակվում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան հզոր հարձակման է ենթարկվել․ ի՞նչ վիճակ է օդանավակայաններում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում են ԾԻԳ-ից բռնագանձել 4 միլիոն դրամ

07/07/2026 infomitk@gmail.com