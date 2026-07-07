Պահանջում են ԾԻԳ-ից բռնագանձել 4 միլիոն դրամ

«Էյչ դի» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ Լ. Վիրաբյանը 2025 թ․ հունվարի 30-ին հայցադիմում է ներկայացրել դատարան՝ ընդդեմ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ ՀՄ-ի՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին:
Դիմելով դատարան՝ հայցվորի ներկայացուցիչը նշել է, որ հայցվորի եւ պատասխանողի (նաեւ պահատու) միջեւ 2021թ. օգոստոսի 26-ին կնքվել է անհատույց պահատվության պայմանագիր։ Համաձայն պայմանագրի 1.1 կետի՝ պահառուն պարտավորվում է պահել պահատուի կողմից քննիչի 2021թ. օգոստոսի 26-ի որոշմամբ հիմնարկին հանձնված 95 տոննա (1900 պարկ) օրգանական պարարտանյութ` առկա վիճակով, եւ վերադարձնել դրանք պահպանված վիճակում, հաշվի առնելով բնականոն մաշվածությունը:
Պայմանագրի 2.2.2. կետի համաձայն՝ պաhատուն պարտավոր է պահատվության ժամկետը լրանալիս հետ վերցնել ի պահ հանձնված ապրանքները: Պայմանագրի 4.1 կետի համաձայն՝ ապրանքի պահատվության ժամկետի սկիզբ սահմանել 2021թ. օգոստոսի 26-ը, իսկ ավարտ՝ 2021թ. հոկտեմբերի 15-ը: Պայմանագրի 4.2 կետի համաձայն՝ սահմանված վերջնաժամկետի, ինչպես նաեւ սահմանված ժամկետում պահեստից չբեռնափոխադրելու դեպքում գանձվում է տույժ՝ պահեստավորման 0.1 տոկոսի չափով՝ վերջնաժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր 1 օրվա համար:
Ըստ հարկային հաշիվ-ապրանքագրի՝ ապրանքի ընդհանուր արժեքը կազմում է 3 մլն 705 հազար դրամ: Պահեստավորվել է 1900 պարկ, յուրաքանչյուր պարկում՝ 50 կգ պարարտանյութ, 1 տոննայի արժեքը՝ 39 հազար դրամ, 1 պարկի արժեքը՝ 1950 դրամ: Ընդհանուր պահեստավորված ապրանքի արժեքի 0,1%-ը համարժեք է 3.705 դրամին: Անհատույց պահատվության պայմանագրի վերջնաժամկետը 2021թ. հոկտեմբերի 15-ն է, 95 տ (1900 պարկ) պահեստավորված ապրանքի տեղափոխումը ՇՄՆ ԲԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից սկսել է իրականացվել 2023թ․ մայիսի 9-ից։ Հայցվորը վերոգրյալի հիման վրա խնդրել է պատասխանողից՝ հօգուտ հայցվորի բռնագանձել 3 մլն 962 հազար 330 դրամ, որից՝ 2մլն 140 հազար 80 դրամը՝ որպես պայմանագրով նախատեսված տույժ, 1 մլն 27 հազար 253 դրամը՝ որպես քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված տոկոս, 700 հազար դրամը՝ փաստաբանի վարձատրություն, 95 հազար դրամը՝ նախապես վճարված պետական տուրք:
Երեւանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2025 թ․ հունվարի 31-ին հայցադիմումը վարույթ է ընդունել: Պատասխանողը 2025 թ․ մարտի 24-ին ներկայացրել է հայցային վաղեմություն կիրառելու միջնորդություն: Դատավոր Տ. Գրիգորյանը հունիսի 16-ի վճռով հայցը մերժել է՝ հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած լինելու հիմքով: Վճռի դեմ հայցվորի ներկայացուցիչ Լ. Վիրաբյանը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը 2026 թ․ մարտի 11-ին որոշել է Վիրաբյանի բերած վերաքննիչ բողոքը բավարարել, այդ գործով Երեւան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանել եւ գործն ուղարկել Տավուշի մարզի առաջին ատյանի դատարան` ամբողջ ծավալով ըստ էության քննելու: Ըստ «Դատալեքս» դատական տեղեկատվական համակարգի՝ հունիսի 15-ին Տավուշի մարզի առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Վարդուհի Պապիկյանը քաղգործն ընդունել է վարույթ եւ նշանակել է դատական նիստ` 2026 թ․ հուլիսի 15-ին Տավուշի մարզի առաջին ատյանի դատարանի Դիլիջանի նստավայրում։
Բաց մի թողեք
Դատարանը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ խափանման միջոցի միջնորդությունը, նա կկալանավորվի
Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ամբիոնի վարիչը մեղադրվում է հովանավորչության համար կաշառք ստանալու համար
Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանին, ձերբակալվել է ու կներկայացվի դատարան՝ կալանքի համար