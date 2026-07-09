09/07/2026

EU – Armenia

Դատախազությունը պահանջում է Բնապահպանության նախկին նախարարի տիրապետության ներքո «հատուկ պահպանվող տարածքը վերադարձնել»

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել Գլխավոր դատախազության հայցն ընդդեմ Դիլիջան համայնքի, Արթուր Արշակյանի, Բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի՝ Դիլիջան քաղաքի Մաքսիմ Գորկու փողոցի 29/24 հասցեում գտնվող՝ 0,8 հա մակերեսով հողամասի վերաբերյալ 2012 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կազմակերպված աճուրդն անվավեր ճանաչելու, Արթուր Արշակյանի և Արամ Հարությունյանի միջև 2017 թվականի հունիսի 20-ին կնքված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու, այդ թվում՝ Արամ Հարությունյանի ապօրինի տիրապետությունից Դիլիջան համայնքին 0.8 հա մակերեսով հողատարածքը վերադարձնելու պահանջների մասին:

Միաժամանակ կիրառվել է հայցի ապահովման միջոց և պատասխանող Արամ Հարությունյանին արգելվել է այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք կհանգեցնեն հայցադիմումում նշված հողամասի փաստացի կամ իրավական վիճակի փոփոխության:

Գլխավոր դատախազությունը, պետական (համայնքային) շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու լիազորության շրջանակում իրականացրած ուսումնասիրությամբ պարզել էր, որ 0,8 հա մակերեսով հողատարածքը Հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի սահմանափակումների ցանկում ընդգրկված՝ «բնության հատուկ պահպանվող տարածքների» հողերի «բնապահպանական անտառ» գործառնական նշանակության հող է, որը չէր կարող օտարվել ֆիզիկական անձանց:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Գորիսում խուզարկվել է «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանի բնակարանը. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի բանտի 12-րդ խցում դատապարտյալների մասնակցությամբ միջադեպ է եղել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթիկի պաշտոնյան կալանավորվել է 2 ամսով. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com