Քննարկվել է հայկական արտադրանքները հունական ներկրողներին և դիստրիբյուտորներին ներկայացնելու տարբերակները․ Լուսանկար

Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հանդիպել է Հունաստանի տնտեսական դիվանագիտության համար պատասխանատու արտաքին գործերի փոխնախարար Հարիս Թեոխարիսի հետ։
Հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու հնարավորությունները։
Դեսպանը ներկայացրել է Հայաստանին ԵՄ կողմից առաջարկված ինքնավար առևտրային միջոցները (ATM), ինչը բոլորովին նոր պայմաններ է ստեղծում դեպի ԵՄ շուկաներ հայկական արտահանումների համար և էլ ավելի է նպաստում Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների սերտացմանը։
Փոխնախարար Թեոխարիսը ողջունել է Հայաստանում անցկացրած խորհդարանական ընտրությունների արդյունքները և ընդգծել է, որ Հունաստանը բոլոր հնարավոր միջոցներով աջակցել և աջակցում է Հայաստան-ԵՄ հարաբերութունների էլ ավելի խորացմանը։
Փոխնախարարը Հայաստանի դեսպանի հետ նաև քննարկել է հայկական արտադրանքները հունական ներկրողներին և դիստրիբյուտորներին ներկայացնելու տարբերակները։
https://scontent.fevn12-1.fna.fbcdn.net/v/t39.99422-6/741592279_2117707268807165_4580487854024398259_n.png?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx2048x916&ctp=s2048x916&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=pPRRzJbQplQQ7kNvwEHbujZ&_nc_oc=AdqW5I2PvP0E-Pn7O4MUIT5plJcyI1WZy3jyKan22sy92exlOFu2nT8yV6UlphGdTNo&_nc_zt=14&_nc_ht=scontent.fevn12-1.fna&_nc_gid=o3yycZjLc1MlOyz0_HxnmA&_nc_ss=7b2a8&oh=00_AQBXCXYKQLPklInhm7es0jOieS6gGtdhMi_jcTZfIq6TgA&oe=6A5584BB
Բաց մի թողեք
«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել
Կասեցվել է «Ոսկե Կաթ»-ի արտադրական գործունեության առանձին գործառույթը
ԵՄ – Մեքսիկա առևտրային համաձայնագիրը հաստատվեց Խորհրդարանում. Լուսանկար