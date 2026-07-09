Իտալիան գլխավորում է ԵՄ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեում կանաչ կանոնները թուլացնելու ջանքերը

Հռոմը զգուշացրել է, որ Բրյուսելի բնապահպանական չափանիշները կարգելափակեն ամբողջ ոլորտներ դաշինքի միջոցներից։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Իտալիան գլխավորում է ԵՄ հաջորդ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեում բնապահպանական կանոնները մեղմացնելու ջանքերը՝ բացելով նոր պառակտում, որը սպառնում է ավելի բարդացնել արդեն իսկ բարդ բանակցությունները, ըստ քննարկումներին տեղյակ երեք ԵՄ դիվանագետների։
Հռոմի աջակողմյան կառավարությունը ձգտում է խափանել առաջարկվող նոր կանոնը՝ կանխելու համար երկրների կողմից ԵՄ գումարը շրջակա միջավայրին վնասող ձևով ծախսելը, զգուշացնելով, որ այս ծրագրերը կզրկեն ամբողջ ոլորտներից ֆինանսավորումից և կխաթարեն դաշինքի մրցունակությունը ԱՄՆ-ի նկատմամբ խթանելու ջանքերը։
«Աշխարհում, որտեղ Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը միլիարդավոր դոլարներ են ներդնում իրենց սեփական արդյունաբերությունն ու մրցունակությունը խթանելու համար, Եվրոպան չի կարող… խոչընդոտ դառնալ իր սեփական արդյունաբերության և մրցունակության համար», – հունիսին Ազգային ժողովում ասել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։
Իտալիան թիրախավորում է Եվրահանձնաժողովի «Մի՛ պատճառիր էական վնաս» (DNSH) կանոնը ԵՄ գործադիր մարմնի 2028-2034 թվականների առաջարկած բյուջեում, որը բուռն արձագանք է ստացել կառավարությունների, բիզնես լոբբիների և կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության կողմից։
Քննադատները մտահոգված են, որ այս նոր ուղեցույցները էապես կհեռացնեն ծանր արդյունաբերությունը և խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը ԵՄ միջոցներից՝ շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգությունների պատճառով, ինչը կարող է հանգեցնել աշխատատեղերի կորստի և ապաարդյունաբերականացման։
Երկուշաբթի օրը իր բյուջետային առաջարկը լրացնելու համար հաստատված ուղեցույցների փաթեթում Հանձնաժողովը DNSH սկզբունքից ազատել է պաշտպանության, անվտանգության և ճգնաժամերի վրա ծախսերը, այդ թվում՝ Ռուսաստանին սահմանակից տարածաշրջաններին աջակցությունը՝ ազգային մայրաքաղաքներին հանգստացնելու համար, որոնք առաջինն էին առաջարկել բացառությունները։
Ուղեցույցների նախագծում Հանձնաժողովը նաև առաջարկել է ազատել «գերակա հանրային շահ» համարվող նախագծերը, որոնք հնարավոր է՝ դռան առաջ դնեն տվյալների կենտրոնների կամ կարևորագույն հումքի համար՝ օգտվելու արտոնյալ վերաբերմունքից։
Սակայն դա բավարար չէ Իտալիայի համար, որը մտադիր է բանակցությունների ընթացքում ավելի խաթարել կանոնները, ասաց քննարկումների մասին տեղյակ ԵՄ դիվանագետը, որը անանուն մնաց՝ ազատ խոսելու համար։ Երեք դիվանագետներն ասացին, որ դժգոհության նշանով անցյալ ամիս Հռոմը ձեռնպահ մնաց DNSH սկզբունքը ներառող ավելի լայն տեքստի քվեարկությունից։
Սա լարվածություն է առաջացնում Իտալիայի՝ ԵՄ կանաչ կանոնների վաղեմի քննադատի, և Դանիայի և Ֆինլանդիայի նման մրցակից սկանդինավյան երկրների միջև, որոնք հակառակ ուղղությամբ են շարժվում։
«Մենք չենք կարող թույլ տալ օգտագործել ԵՄ բյուջեն մեր մոլորակը ոչնչացնելու համար, ուստի անհրաժեշտ են ուժեղ պաշտպանական միջոցներ», – ասել է Եվրախորհրդարանի օրենսդիր, «Կանաչների» կողմից բյուջետային բանակցությունները ղեկավարող Ռասմուս Նորդկվիստը։
Իտալիան վճռականորեն տրամադրված է ավելի թուլացնել DNSH սկզբունքը, երբ ԵՄ 27 կառավարությունները աշնանը քննարկեն հանձնաժողովի ուղեցույցները՝ մինչև տարեվերջ համաձայնության հասնելու նպատակով, ասաց ԵՄ դիվանագետներից մեկը։
Ծախսեք կանաչ
Հանձնաժողովը 2020 թվականին՝ իր «Կանաչ գործարքի» օրակարգի գագաթնակետին, ներդրեց «Մի՛ պատճառեք էական վնաս» սկզբունքը՝ իր կլիմայական նպատակներին ավելի շատ գումար ուղղորդելու համար։
Հիմնական նպատակն է կանխել ԵՄ միջոցներից բլոկի վեց բնապահպանական նպատակներին վնաս հասցնելը, ներառյալ բրածո վառելիքի փուլային դուրսբերումը և բնության վերականգնումը։
Այնուամենայնիվ, DNSH սկզբունքը ներկայումս վերաբերում է միայն ԵՄ որոշակի ծրագրերին, այլ ոչ թե որպես միասնական պահանջ ամբողջ բյուջեի համար, և այն արդեն իսկ նախատեսում է որոշակի բացառություններ։ Սա ԵՄ երկրներին ավելի մեծ ճկունություն է տալիս կանոնները կիրառելու համար։
Իրավապահությունը ուժեղացնելու համար Հանձնաժողովը այնուհետև առաջարկեց ԵՄ բոլոր ծախսերը՝ բացառությամբ պաշտպանության ֆինանսավորման, «ճգնաժամային իրավիճակների», այդ թվում՝ պատերազմի և «գերակա հանրային շահ» ունեցող նախագծերի, կապել DNSH սկզբունքի հետ՝ անցյալ տարվա հուլիսին ներկայացված իր 2028-2034 թվականների բյուջեի առաջարկի մեջ։
Առանձին փաստաթուղթ, որը լրացնում է ուղեցույցները, թվարկում է այն գործողությունները, որոնք կստանան բացառություններ, ներառյալ էլեկտրաֆիկացումը, տիեզերական ենթակառուցվածքները և վտանգավոր թափոնների այրիչները։
Աջակիցները պնդում են, որ ավելի ընդգրկուն կանաչ կանոնները կփակեն օրենսդրական բացթողումները և, ի վերջո, կնպաստեն ԵՄ կլիմայական նպատակներին։
«Մի՛ պատճառիր էական վնաս» սկզբունքը գոյություն ունի՝ ապահովելու համար, որ պետական միջոցները աջակցեն, այլ ոչ թե խաթարեն, Եվրոպայի սեփական նպատակները», – ասել է Ֆաուստին Բաս-Դեֆոսեզը՝ «Եվրոպական շրջակա միջավայրի բյուրո» ՀԿ-ի բնության, առողջապահության և շրջակա միջավայրի տնօրենը։
«Յուրաքանչյուր նոր բացառություն թուլացնում է այդ պաշտպանությունը, վատնում հարկատուների գումարը և Եվրոպային դարձնում ավելի քիչ դիմացկուն կլիմայի, բնության և աղտոտման ճգնաժամերի առջև», – ավելացրեց նա։
Սակայն Հանձնաժողովի առաջարկը նաև բուռն հակառակորդ է գտել ԵԺԿ-ում՝ Եվրախորհրդարանի ամենաազդեցիկ խմբակցությունում, որը անցյալ ամիս առաջարկել է մեղմացնել բյուջեից DNSH պայմանը։
«Սկզբունքները պետք է կիրառվեն այնտեղ, որտեղ հնարավոր է և նպատակահարմար… և չպետք է ստեղծեն լրացուցիչ բեռ և հաշվետվությունների պարտավորություններ անդամ պետությունների և, ամենակարևորը, վերջնական ստացողների համար», – ասաց ԵԺԿ օրենսդիրը, որը ղեկավարել է առաջարկը, Յանուշ Լևանդովսկին։
Խորհրդարանը, ինչպես սպասվում է, կքննարկի DNSH սկզբունքը ԵՄ կառավարությունների հետ 2027 թվականին բյուջետային բանակցությունների շրջանակներում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ – Մեքսիկա առևտրային համաձայնագիրը հաստատվեց Խորհրդարանում. Լուսանկար
ԵՄ-ն առաջարկում է արգելել իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը
Իրանա-ամերիկյան բանակցություններում Հարավային Կովկասը «տեղ ունի՞