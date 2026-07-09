ԵՄ – Մեքսիկա առևտրային համաձայնագիրը հաստատվեց Խորհրդարանում. Լուսանկար

Մերկոսուրի պահ չկա, քանի որ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հավանություն տվեցին Մեքսիկայի հետ թարմացված համաձայնագրին
Վերանորոգված ԵՄ-Մեքսիկա գործընկերությունը հաստատվեց չորեքշաբթի օրը Եվրախորհրդարանում, որտեղ պատգամավորները ողջունեցին գյուղատնտեսական սննդի ոլորտի ձեռքբերումները, միաժամանակ ափսոսանքով նշելով էներգետիկայի վերաբերյալ առանձին գլխի բացակայությունը։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները համաձայնություն տվեցին համաձայնագրի կնքմանը՝ թույլ տալով Խորհրդին պաշտոնապես կնքել համաձայնագիրը՝ 479 կողմ, 119 դեմ և 65 ձեռնպահ ձայներով։ Նրանք նաև հաստատեցին համաձայնագրի վերաբերյալ Խորհրդարանի հիմնական դիրքորոշումները ներկայացնող զեկույցը։
Հարմարավետ մեծամասնությունը հակադրվեց հունվարյան քվեարկությանը, որի ժամանակ ԵՄ-Մերկոսուր համաձայնագիրը ուղարկվեց Եվրոպական դատարան։
Ի տարբերություն գյուղատնտեսական հզոր Բրազիլիայի և Արգենտինայի, Մեքսիկան ԵՄ սննդամթերքի զուտ ներմուծող է, և համաձայնագիրը կնվազեցնի ավելի շատ ապրանքների, այդ թվում՝ պանրի, խոզի մսի և թռչնամսի վրա բարձր սակագները։
Քվեարկությունից հետո խորհրդարանի գլխավոր զեկուցող, իսպանացի պատգամավոր Բորխա Խիմենես Լարասը (ԵԺԿ), ասաց, որ համաձայնագիրը պակաս վիճահարույց է եղել, քանի որ ԵՄ-ի և Մեքսիկայի գյուղատնտեսական ոլորտները լրացնում են միմյանց։
«Ահա թե ինչու է այս համաձայնագիրը շատ ավելի հեշտ հաստատվել», – ասաց նա մամուլի ասուլիսում՝ հավելելով, որ ԵՄ ինստիտուտները չեն կարողացել պատշաճ կերպով բացատրել Մերկոսուրի համաձայնագրի առավելությունները։ «Մերկոսուրի շուրջ հսկայական նախապաշարմունքներ են եղել»։
Այնուամենայնիվ, պատգամավորները զգուշացրին, որ ԵՄ-ն պետք է զգոն մնա զգայուն ապրանքների, մասնավորապես՝ ձկնորսության և պահածոյացված թյունոսի վերամշակման արդյունաբերության նկատմամբ։
Նրանք նաև ափսոսանք հայտնեցին 2025 թվականին Մեքսիկայի էլեկտրաէներգետիկ շուկայի ազգայնացումից հետո էներգետիկայի վերաբերյալ առանձին գլխի բացակայության կապակցությամբ, որը առաջնահերթություն է տալիս պետական ընկերությանը։
Ողջունելով համաձայնագրի կայունության և աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող պարտավորությունները՝ պատգամավորները կոչ արեցին Փարիզի համաձայնագիրը դարձնել պայմանագրի էական տարր՝ դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում վերանայման միջոցով։
Խորհրդարանի բանաձևը նաև ընդգծում է Մեքսիկայի շարունակական մարտահրավերները կազմակերպված հանցավորության, օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների հետ կապված՝ նշելով բռնության անընդհատ բարձր մակարդակը, ինչպես նաև լրագրողների դեմ հարձակումները և կանանց սպանության բարձր մակարդակը: Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև մատնանշեցին վերջին սահմանադրական բարեփոխումները, այդ թվում՝ դատավորների ընտրությունը համաժողովրդական քվեարկությամբ, ասելով, որ դրանք մտահոգություններ են առաջացրել դատական անկախության վերաբերյալ։
Այդ նախազգուշացումներին չնայած՝ Խիմենես Լարասը քվեարկությունը որակեց որպես «տոնակատարության օր»՝ պնդելով, որ համաձայնագիրը կօգնի ԵՄ-ին ամրապնդել իր ներկայությունը Լատինական Ամերիկայում: Նա ասաց, որ առևտրային գործընկերությունների դիվերսիֆիկացումը դարձել է «պարտավորություն» ԵՄ-ի համար։
ԵՄ դեսպանները, ինչպես սպասվում է, կհաստատեն համաձայնագիրը ուրբաթ օրը, նախքան նախարարները վերջնականապես կհաստատեն իրենց որոշումը հուլիսի 14-ին կայանալիք Ընդհանուր գործերի խորհրդում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն առաջարկում է արգելել իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը
Իտալիան գլխավորում է ԵՄ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեում կանաչ կանոնները թուլացնելու ջանքերը
Իրանա-ամերիկյան բանակցություններում Հարավային Կովկասը «տեղ ունի՞