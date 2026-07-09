Բըրնհեմը դիտարկում է հատուկ հարաբերությունների ոչ պաշտոնական տարբերակը

Քիր Սթարմերը ամեն ինչ արեց Դոնալդ Թրամփի ընկերը լինելու համար: Էնդի Բըրնհեմն այլ առաջնահերթություններ ունի։
ԼՈՆԴՈՆ — Սպիտակ տան հետ սերտ հարաբերությունները պահպանելու ջանքերը գերիշխեցին Քիր Սթարմերի վարչապետության ընթացքում և, ի վերջո, օգնեցին նրան կործանվել։
Նրա սպասվող իրավահաջորդ Էնդի Բըրնհեմի մտադրությունները համաշխարհային ասպարեզում աստիճանաբար ի հայտ են գալիս: Մինչ այժմ եղած նշանները ցույց են տալիս, որ նա ո՛չ կշտապի սիրային ռումբ նետել Թրամփի վրա, ո՛չ էլ կփորձի թշնամացնել նրան՝ ընդունելով Սթարմերի համեմատ ավելի զուսպ մոտեցում։
Բըրնհեմի համար Վաշինգտոն այցելելու առաջին ակնհայտ հնարավորությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան կլինի, բայց նա կարող է որոշել բաց թողնել այն՝ համաձայն արտասահմանյան ուղևորությունները կրճատելու իր ակնհայտ ցանկության, հատկապես այն պատճառով, որ դա տեղի կունենա Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովից անմիջապես առաջ, որը կարևոր պահ է Մեյքերֆիլդի նորընտիր պատգամավորի համար։
«Կարծում եմ՝ կա գիտակցում, որ նա և իր թիմը նախևառաջ կկենտրոնանան ներքին քաղաքականության վրա», – ասաց ԱՄՆ պաշտոնյաներից մեկը, որը, ինչպես մյուսները, անանուն մնաց այս հոդվածում, անկեղծ խոսելու համար։ «Չի թվում, թե «ես պետք է անմիջապես թռչեմ Վաշինգտոն» մարտավարությունը անխուսափելի է»։
Ավագ դիտորդները, այդ թվում՝ ինքը՝ Սթարմերը, զգուշացրել են, որ Բըրնհեմի ենթադրյալ ցանկությունը՝ կենտրոնանալ իր ներքին օրակարգի վրա ամեն ինչից վեր, կայուն չէ։ «Իմ սեփական մտորումն այն է, որ դուք չեք կարող միջազգայինը տարանջատել ներքինից», – ասել է Սթարմերը չորեքշաբթի օրը՝ ելույթ ունենալով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից։
Բըրնհեմը փորձել է ուղղակիորեն անդրադառնալ այս հարցին The Times-ում չորեքշաբթի օրը հրապարակված հոդվածում՝ կապելով երկուսը և խոստանալով. «Մեր հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ կմնան կարևորագույն՝ որպես մեր ամենակարևոր պաշտպանական և անվտանգության դաշնակից»։ Նա շատ չի ընդարձակվել Վաշինգտոնի հետ դաշինքի վերաբերյալ, բայց ասել է, որ ցանկանում է «ավելի սերտ» հարաբերություններ Եվրոպայի հետ։
Սա կավելացնի այն զգացողությունը, որ Բըրնհեմը կձգտի շարունակականության որոշակի մակարդակի, մասնավորապես՝ անվտանգության հարցերում, միաժամանակ ձգտելով շեշտը դնել այլընտրանքային առևտրային հարաբերությունների և ավելի կոշտ մոտեցման վրա՝ Բրիտանիայի եսասիրությունը պաշտպանելու համար՝ իր պատգամավորներին գրավելու համար։
«Բըրնհեմը կարող է իրեն թույլ տալ գտնել ռազմավարական համաձայնության ոլորտներ, օրինակ՝ հենվելով իր բիզնեսամետ սոցիալիզմի բիզնեսամետ կեսին, և խուսափել այնպիսի պայքարներից, որոնք իրեն պետք չեն», – ասում է ԱՄՆ դեսպանատան նախկին պաշտոնյա և Overton Advisory-ի հիմնադիր գործընկեր Մայքլ Մարտինսը: «Կլինի բավարար ժամանակ՝ Լեյբորիստական կուսակցության ձախ թևի համար իր տեղը դնելու համար»։
Հաստատուն է ընթանում
Դիվանագիտական խճանկարի մինչ այժմ հայտնի միակ կտորներից մեկն այն է, որ Բըրնհեմը մտադիր է Ջոնաթան Փաուելին պահել որպես ազգային անվտանգության խորհրդական, մի ընտրություն, որը լայնորեն ողջունվել է որպես Դաունինգ Սթրիթի և Սպիտակ տան, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի՝ Ուկրաինայում և Իրանում խաղաղության ջանքերի վերաբերյալ պարտավորությունների շարունակականության ազդանշան։
Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի տնօրեն Մարկ Լեոնարդն ասել է, որ Փաուելը «շատ, շատ սերտորեն» աշխատել է ԱՄՆ գործընկերների հետ, և «այն փաստը, որ նա համաձայնել է մնալ, վերացրել է ամենաանհապաղ ճնշումներից մի քանիսը»։
Ավելի քիչ պարզ է, թե ում է նա նախատեսում նշանակել արտաքին գործերի նախարարի հիմնական դերում։ Բըրնհեմը քննարկել է Դեյվիդ Միլիբենդին, որը Գորդոն Բրաունի օրոք զբաղեցրել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, վերադարձնելու հարցը, սակայն ճնշման է ենթարկվում չհեռացնելու Լեյբորիստական կուսակցության ամենաբարձրաստիճան կին նախարարներից մեկին՝ Իվետ Քուփերին։ Քուփերի հեռացումը կհանգեցնի Արտաքին գործերի նախարարությունում ավելի մեծ իրարանցման. նա պաշտոնը զբաղեցնում է մեկ տարուց պակաս, և գլխավոր պետական ծառայողը նույնպես վերջերս է ազատվել աշխատանքից։
Քուփերի դաշնակիցներից մեկն ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է դիմադրի «պաշտոնը որպես առևտրային քարտ ընդունելուն»։ Այնուամենայնիվ, բրիտանացի այլ պաշտոնյաներ փիլիսոփայորեն էին մոտենում այս դիլեմային՝ նշելով, որ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է անվտանգ ձեռքեր լինել միջազգային դիվանագիտության համար, քանի որ Միլիբանդն ունի պետական գործչի մեծ փորձ։
Անհայտ է նաև ԱՄՆ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Վարուն Չանդրայի ապագան, որը կենտրոնական դեր է խաղացել Սթարմերի օրոք առևտրային բանակցություններում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի հետ տեխնոլոգիական բարգավաճման գործարքում, որը համընկավ տեխնոլոգիական հսկաների կողմից Մեծ Բրիտանիա միլիարդավոր դոլարների ներդրումների մասին հայտարարությունների հետ։
Չնայած այդ ներդրումները մեծ մասամբ շարունակվել են, երկկողմ գործարքը Թրամփի վարչակազմը դադարեցրել է ընդամենը մի քանի ամիս անց՝ այն պատճառով, որ Մեծ Բրիտանիան, ըստ նրանց, ձախողել է առևտրի ոչ սակագնային խոչընդոտները լուծելու հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի կողմից գործարքը վերականգնելու փորձերը մինչ այժմ ապարդյուն են եղել։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է. «Մեզ կենդանի են պահում մի քանի կարևոր հարաբերություններ՝ Վարունը՝ բիզնեսի հետ, իսկ Փաուելը` անվտանգության ոլորտում: Դրանից զատ, հաղորդակցության շատ քիչ ուղիներ կան, և դա ինձ անհանգստացնում է»:
Նույն պաշտոնյան ասել է, որ իրենք կարծում են, որ Չանդրան կապի մեջ է Բըրնհեմի թիմի անդամների հետ, և որ դեսպանին կարող են համոզել մնալ, եթե ապագա վարչապետը նրա դերը համարի արժեքավոր:
Բըրնհեմը և նրա խորհրդականները նաև խոսել են նախկին թիվ 10 արտաքին քաղաքականության խորհրդական Ջոն Բյուի հետ՝ իրենց հաջորդ քայլերը քննարկելիս, չնայած քննարկումներին ծանոթ երկու անձանց խոսքով՝ ոչ պաշտոնական դերի մտքում:
Հեռահար հարաբերություններ
Պաշտոնը ստանձնելուց հետո Բըրնհեմը, կարծես, քիչ հավանական է, որ գլխապտույտ կանի Վաշինգտոնի հմայքի հարձակման մեջ, ինչպես արեց Սթարմերը անցյալ տարի ԱՄՆ նախագահի աննախադեպ երկրորդ պետական այցի հրավերով և այս տարի ավելի վաղ Չարլզ թագավորի վերադարձի այցով՝ կապված Ամերիկայի անկախության 250-ամյակի հետ:
ԱՄՆ պաշտոնյան ասել է, որ «չնայած հարաբերությունների երկարատև սերտությանը, կան միայն հիմնարար քաղաքական տարբերություններ», մատնանշելով Մեծ Բրիտանիայի կողմից Հյուսիսային ծովում հորատման սահմանափակման քայլը և պաշտպանական ծախսերի արագացման դժվարությունները։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը (հանրապետական) մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Անկարայի Բեստեփե նախագահական համալիրում 2026 թվականի հուլիսի 8-ին։ | Սաուլ Լոեբ/AFP via Getty Images
Կա մի հարց Չագոս կղզիների ապագայի վերաբերյալ, որտեղ Թրամփը անցյալում բախվել է Սթարմերի վարչակազմի հետ։
Բըրնհեմին նաև կոչ են անում ավելի շատ ջանքեր գործադրել ոչ ամերիկյան առևտրային գործընկերությունների վրա։ Բըրնհեմի հետ սերտ կապեր ունեցող ավագ տնտեսագետ Ջիմ Օ’Նիլը ասել է, որ անկայուն ԱՄՆ վարչակազմի հետ երկու տարի գործ ունենալուց հետո Մեծ Բրիտանիան պետք է ավելի լայնորեն նետի իր ցանցը և «պետք է բաց լինի Չինաստանի նման երկրների հետ իր առևտուրը մեծացնելու համար»։
Լեոնարդն ասաց, որ Բըրնհեմը կարող է «ավելին անել՝ պարզելու համար, թե ինչպես կարելի է պաշտպանվել Սպիտակ տան գործողություններից՝ եվրոպական երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելով»։
Կա նաև բացահայտ թշնամանքի հնարավորություն։ ԱՄՆ պաշտոնյան ասաց, որ կաբինետի որոշ նշանակումներ, մասնավորապես՝ Էդ Միլիբենդը որպես կանցլեր, կարող էին գրգռել Թրամփին, և հետևանքները չէին կարող զսպվել այնպիսի «հաստատակամ ձեռքերի» պահպանմամբ, ինչպիսիք են Փաուելը և Չանդրան։
Մարտինսն ասաց, որ Բըրնհեմը կբախվի «միջազգային ասպարեզում ներքին քաղաքական մարտեր մղելու գայթակղության»՝ Հյուսիսային ծովի էներգիայի կամ թվային ծառայությունների հարկի վերաբերյալ, «որը կարող է լավ տպավորություն թողնել Լեյբորիստական կուսակցության անդամների և «կանաչների» կողմից ընտրված լեյբորիստների վրա, բայց իրական բախումներ կառաջացնի նախագահի հետ»։
Ներքին ճնշում
Առայժմ, Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը մնում է Թրամփի օրակարգում բավականին հեռու, և նրա անունը մեծ մասամբ դատարկ հայացքներ է առաջացնում Վաշինգտոնում։
Սակայն Բըրնհեմն արդեն իսկ ցուցաբերել է զգայուն տարածք շեղվելու պատրաստակամություն՝ Մեյքերֆիլդում իր հաղթական ելույթում զգուշացնելով այն ռիսկի մասին, որ «մեր երկրի քաղաքականությունը գնում է դեպի ավելի մեծ խավար և բաժանում և հայտնվում է ԱՄՆ-ի նման մի վայրում, որտեղ մարդիկ փողոցում միմյանց հետ չեն խոսում, եթե տարբեր կերպ են քվեարկում»։
Լեյբորիստական կուսակցության որոշ պատգամավորներ կցանկանային, որ Բըրնհեմն ավելի խորը ներգրավվի այս դիմակայության մեջ, մասնավորապես այն պատճառով, որ Թրամփը մտնում է իր նախագահության երկրորդ կեսը միջանկյալ ընտրություններից հետո, բայց Ուայթհոլի ներքին աղբյուրները նրան խորհուրդ են տվել, որ դա սխալ կլինի։
Մեծ Բրիտանիայի երկրորդ պաշտոնյան ասել է. «Դուք պարտավոր չեք ամբողջ թափով մտնել Թրամփի արքունիք, բայց դա այն բանը չէ, որը նոր վարչապետը կարող է թույլ տալ անտեսել»։
Եթե Բըրնհեմն ու Թրամփը գտնեն ընդհանուր նպատակ, դա կարող է կայանալ նրանում, որ նրանք կիսում են նմանատիպ դիրքորոշում. ազգային ընտրությունների միջև ընկած կեսին, նրանց կոչ է արվում կենտրոնանալ ներքին ճակատի վրա, քանի որ նրանք պայքարում են ընտրողների համար ամենակարևոր հարցերում առաջ շարժվելու համար։
Ինչպես ասաց Մեծ Բրիտանիայի երրորդ պաշտոնյան. «Նրա կողմից որպես իր ուշադրության կենտրոնում նշված հարցերը՝ մետրոպոլիտենային էլիտայի կողմից թողնված տարածաշրջանային համայնքներում տնտեսական աճի խթանումը, այնպիսի պատմություն է, որը բավականին լավ արձագանք կգտնի [Վաշինգտոնում], հավանաբար, երկու կողմերի մոտ էլ»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն առաջարկում է արգելել իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը
Լը Պենի ռազմավարությունը՝ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում հաղթելու համար. Բարդելային ամենուրեք բերել
Վրաստանի և Ուկրաինայի հիմնադիր ներկայությունը Եվրամիության համար