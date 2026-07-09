«Գայլ գոռացող տղան». ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Թրամփի աղմուկը հանգիստ ընդունեցին վճռորոշ գագաթնաժողովում

Դաշնակից երկրներին հաջողվեց Անկարայում որոշակի գովասանք ստանալ ԱՄՆ նախագահից: Սակայն նրանք ավելի ու ավելի են հստակեցնում, որ դա իրենց առաջնահերթությունը չէ:
ԱՆԿԱՐԱ, Թուրքիա – Եվրոպացի դաշնակիցները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Դոնալդ Թրամփը լավ տրամադրության մեջ լինի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում: Ջանքերը տարբեր հաջողությունների հասան, բայց այնուամենայնիվ դա այլևս նրանց գերակա խնդիրը չէ:
Եվրոպական երկրները և Կանադան ավելի ու ավելի են անցնում անսահմանափակ հանդարտությունից և ԱՄՆ նախագահի նկատմամբ վախից դեպի ավելի չափավոր մոտեցման, քանի որ նրա կրկնվող սպառնալիքների հետ կապված նրանց փորձը նրանց ավելի մեծ վստահություն է տալիս նրա հետ գործ ունենալու հարցում, ինչը ամրապնդվում է նրանց սեփական պաշտպանության ծախսերի ավելացմամբ:
Այդ փոփոխության հիմքում ընկած է հաղորդագրությունների փոփոխությունը. մենք ավելի շատ ենք ծախսում պաշտպանության վրա մեզ համար, ոչ թե ձեզ համար:
«Ես այստեղ չեմ եկել Թրամփին հաճոյանալու համար… եթե ես այստեղ եմ եկել, դա պարզապես զսպման վրա կենտրոնացած անվտանգության իրավիճակի համար պատասխանատվություն ստանձնելու համար էր», – ասել է Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Քսավիե Բեթելը: «Մենք արեցինք այն, ինչ պետք է անեինք»:
«Ես հոգնել եմ Թրամփի համար խուճապի մատնվելուց», – ավելացրեց ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, ով, ինչպես այս զեկույցի մյուս մասնակիցները, անանուն մնաց՝ ազատ խոսելու համար։ «Մենք պետք է սա անենք ինքներս մեզ համար»։
Դաշինքի վրա մեկ տարվա աննախադեպ լարվածությունից հետո, որի ընթացքում Թրամփը սպառնաց գրավել Գրենլանդիան, հայտարարեց Գերմանիայից հազարավոր զորքեր դուրս բերելու ծրագրերի և ՆԱՏՕ-ի փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիրը կասկածի տակ դնելու ծրագրերի մասին, երկրները եկան Անկարա՝ ցանկանալով խուսափել մեկ այլ ճգնաժամից։
Չորեքշաբթի օրը դաշինքի 32 առաջնորդները ստորագրեցին հայտարարություն, որով խոստանում էին ներդրումներ կատարել նոր ռազմական կարողությունների մեջ, ինչպիսիք են անօդաչու թռչող սարքերը, նշելով, որ Իրանը երբեք չպետք է ձեռք բերի միջուկային զենք և ցուցադրելով ավելի քան 50 միլիարդ դոլարի նոր գնումների պայմանագրեր՝ բոլոր միջոցառումները, որոնք հիմնականում նախատեսված են Թրամփի վաղեմի պահանջները բավարարելու համար։
Գագաթնաժողովի ավարտին Թրամփը գոհունակություն էր հայտնում
«Կա մեկ բառ, որը դուրս է գալիս օրվից՝ միավորում», – հավաքից հետո լրագրողներին ասաց ԱՄՆ նախագահը՝ այն որակելով որպես «հիանալի հանդիպում» և գովաբանելով բանակցությունների ժամանակ երկրների միջև ցուցաբերված «սեր»-ը։
Զսպված Թրամփը․ Համաժողովի սկիզբը շատ ավելի լարված էր թվում
Թրամփը սկսեց իր սովորական հարձակումները դաշնակիցների վրա, որոնք, նրա կարծիքով, բավարար գումար չէին ծախսում պաշտպանության վրա, և նրանց վրա, ովքեր չէին օգնել Իրանի դեմ պատերազմում, և վերադարձավ իր հին գաղափարին՝ ԱՄՆ-ն Դանիայից ձեռք բերել Գրենլանդիան։
«Ես գոհ չեմ ՆԱՏՕ-ից՝ Գրենլանդիայի հետ նրանց արածի պատճառով, և ես գոհ չեմ ՆԱՏՕ-ից՝ այն փաստի պատճառով, որ նրանք չէին ցանկանում օգնել մեզ… Իրանի հարցում», – ասաց նա՝ նաև սպառնալով դադարեցնել առևտուրը Իսպանիայի հետ՝ նրա ցածր պաշտպանական ծախսերի պատճառով։
Սակայն դաշնակիցները չշարժվեցին։ Առաջնորդ առ առաջնորդ, այդ թվում՝ Վաշինգտոնի հավատարիմ դաշնակիցներ, ինչպիսին է Լատվիան, համալրեցին Դանիայի շարքերը։
«Գրենլանդիան Դանիայի անբաժանելի մասն է», – ասաց Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը։ «Ավազի վրա գծերը հստակ են. Գրենլանդիան պատկանում է Գրենլանդիայի ժողովրդին», – ասաց Իսլանդիայի վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրը։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը նույնպես քննադատեց ԱՄՆ-ի պատերազմը Իրանում։ Թեև արշավը «արդարացված» է Թեհրանին միջուկային ռումբեր ձեռք բերելուց արգելելու համար, նա լրագրողներին ասաց. «եթե գործողությունը պլանավորված էր և լավ իրականացված, դա ուրիշ հարց է՝ կարծես թե այն շատ հարթ չի ընթանում»։
Դռնփակ դռների հետևում Թրամփը ավելի չափավոր տոնով է խոսել իր գործընկեր առաջնորդների հետ, ըստ սենյակում ներկա երկու անձանց։ Նա գովաբանել է Լեհաստանին, Գերմանիային և Բալթյան երկրներին իրենց պաշտպանական ծախսերը մեծացնելու համար։ Չնայած նա կրկին բողոքել է որոշ երկրների չափազանց քիչ ծախսերից, նա չի հիշատակել Իսպանիային և լռել է Գրենլանդիայի մասին։
Թրամփը դինամիկային տվել է իր սեփական մեկնաբանությունը։ «Եթե դուք տեսնեիք սենյակում տիրող հարգանքն ու սերը, և դա իրականում սեր է երկրի, մեր երկրի նկատմամբ», – ասաց նա գագաթնաժողովից հետո։ «Բայց նրանք սիրում են, նրանց դուր է գալիս իմ կատարած աշխատանքը։ Նրանք ասացին. «Մենք սիրում ենք, պարոն, մենք սիրում ենք ձեզ»։ Սրանք մեծահասակ մարդիկ են, որոնք դա ասում են, չէ՞ որ դա հաճելի է»։
Սակայն դաշինքի մնացած անդամների տոնի փոփոխության բանալին ավելի քիչ էր Թրամփին հաճոյանալու ցանկությունը, քան իրենց սեփական կարողությունների նկատմամբ ինքնավստահության աճը։
Եվրոպան ոտքի է կանգնում
Առաջնորդների հանդիպման ժամանակ տրանսատլանտյան կապի կարևորության մասին շեշտելով՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասել է, որ պաշտպանության ծախսերի ավելացումը Եվրոպայի սեփական շահերից է բխում, ասել է վերը նշված անձանցից մեկը։
«Թրամփի ելույթները… մեզ հասկացրին, որ լավ կլինի նաև կարողանալ հույսը դնել մեզ վրա», – ասել է Լյուքսեմբուրգի Բեթելը։ «Մենք ուզում ենք մեզ միջոցներ տալ, բայց եթե խոսքը միայն կեցվածքի և կեղծիքի մասին է, ապա ոչ, դրա համար չեմ այստեղ»։
Էդ Արնոլդը, Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող և ՆԱՏՕ-ի նախկին պաշտոնյա, ասել է, որ դաշնակիցների ավելի բարձր ծախսերը ԱՄՆ-ին պակասեցնում են ազդեցության լծակները։
Անցյալ տարի Եվրոպան և Կանադան իրենց ծախսերը մեծացրել են 20 տոկոսով և պատրաստվում են դրանք ավելացնել ևս 11 տոկոսով 2026 թվականին, ըստ երեքշաբթի օրը հրապարակված ՆԱՏՕ-ի նախնական տվյալների։ Ընդհանուր առմամբ, դա նշանակում է, որ 31 դաշնակիցներն այժմ կազմում են դաշինքի ընդհանուր պաշտպանական ծախսերի 43 տոկոսը։
Չնայած եվրոպացիները «չեն ցանկանում, որ ԱՄՆ-ն անմիջապես դուրս գա [ՆԱՏՕ-ից]», – ասել է Արնոլդը, «կա մի փոքր տեղաշարժ» նախորդ տարվա համեմատ, երբ դաշնակիցները շատ ավելի զգույշ էին Թրամփին չհակադրվելու հարցում, երբ նա քննադատում էր նրանց պաշտպանության ցածր ծախսերի համար։
Արնոլդն ասել է, որ դաշնակիցները նաև ավելի կասկածամիտ են Թրամփի սպառնալիքների նկատմամբ՝ զորքերի դուրսբերման հարցում բազմիցս չեղարկումներից և Գրենլանդիայի հարցում որևէ գործողություն չձեռնարկելուց հետո։
«Ոչ ոք չզարմացավ» դաշինքի նկատմամբ Թրամփի վերջին քննադատությունից, համաձայնել է ՆԱՏՕ-ի երկրորդ դիվանագետը։ «Մենք դեռ պետք է լուրջ վերաբերվենք դրան, բայց մարդիկ հակված են դրան ավելի քիչ լուրջ վերաբերվել», – ասացին նրանք: Այն դառնում է «գայլ գոռացող տղա»:
Ծախսերի աճի արդյունքում Բելգիայի պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկենը POLITICO-ին ասել է, որ Եվրոպան կկարողանա ստանձնել իր սեփական ավանդական պաշտպանության պատասխանատվությունը «հինգից տասը տարի հետո»:
Նա մանրամասնել է գագաթնաժողովից հետո վերաբերմունքի փոփոխությունը:
«Մինչդեռ նախորդ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում դեռևս վախ կար Թրամփի զայրույթից, այս տարի դա շատ ավելի քիչ էր երևում: Եվրոպական զինված ուժերը արագ և հզոր կերպով ամրապնդվում են», – գրել է նա սոցիալական ցանցերում: «Մենք այլևս սա չենք անում Թրամփին հանգստացնելու համար, այլ եվրոպական ինքնագնահատականի վերականգնման համար: Այս մայրցամաքը մեր տունն է»:
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի եվրոպական դառնա
Եվրոպական խորհրդարանում լրտեսողական ծրագրերի վերաբերյալ քննարկումը պատրաստվում է բացել հին վերքերը
Մարին Լե Պենի համար դատաստանի օր է