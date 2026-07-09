ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Էրդողանը ֆոն դեր Լեյենին և Կոստային զենքեր է նվիրել

Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո Թուրքիայի նախագահը առաջնորդներին շքեղ հրազեն է նվիրել։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցող եվրոպական բարձրաստիճան առաջնորդներին որպես հրաժեշտի նվեր են նվիրել փորագրված ատրճանակներ և մարտական փամփուշտներ։
Հիանալի հրազենը՝ ուղեկցող փամփուշտներով և մաքրող պարագաներով, չորեքշաբթի օրը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային նվիրաբերել է հանդիպման կազմակերպիչ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հաստատել են ԵՄ երկու պաշտոնյաներ։
Եվրոպական խորհրդի պաշտոնյան հավելել է, որ Կոստայի անվտանգության թիմը զենքը տարել է ստուգման։ «Մենք կհետևենք Բելգիայի ընթացակարգերին՝ այն Բելգիա բերելու համար, ապա կպահենք այն Խորհրդի գլխավոր քարտուղարության կողմից սահմանված անվտանգության պահանջներին համապատասխան», – ասել են նրանք։
Ֆոն դեր Լեյենի թիմը անմիջապես չի արձագանքել իր զենքի հետ կապված նրա գործողությունների վերաբերյալ հաստատման հարցմանը։
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ բարձրակարգ արարողակարգային ատրճանակները, հավանաբար, կխախտեն նվերների արժեքի խիստ սահմանափակումները և քիչ հավանական է, որ դրանք անձամբ պահվեն ստացողների կողմից։
Եվրոպացի այլ առաջնորդներ, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի հեռացող վարչապետ Քեյր Սթարմերը և Նիդեռլանդների վարչապետ Ռոբ Ջեթենը, հրապարակավ հայտարարել են, որ իրենց ատրճանակները կթողնեն Թուրքիայում՝ տուն բերելուց առաջ դրանք շարքից հանելու համար։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ն միավորվում է Թրամփի շուրջ Անկարայի գագաթնաժողովի լարված նախապատրաստությունից հետո
Էնդի Բըրնհեմի քաղաքականության գուրուին պայքար է սպասվում
Լը Պենի Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի թեկնածությունն ի չիք է դարձնում ԵՄ-ի հույսերը Մելոնիի նման իրավահաջորդի վերաբերյալ