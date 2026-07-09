09/07/2026

EU – Armenia

F-16 կործանիչը վթարային վայրէջք է կատարել․ Հունաստան

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

F-16 կործանիչը բռնկվել և վթարային վայրէջք է կատարել Հունաստանի արևմտյան ափի մոտ գտնվող Զակինթոս կղզում, հայտնում է ERT հեռուստաալիքը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի-ն:

«Հինգշաբթի օրը ցերեկը Զակինթոսում տեղի է ունեցել F-16 կործանիչի վթարային վայրէջք։ Ըստ առկա տվյալների՝ կործանիչը բռնկվել է, և օդաչուն վթարային վայրէջք է կատարել կղզու օդանավակայանում»,- ասվում է հեռուստաալիքի հաղորդագրության մեջ։

Ինչպես հայտնում է ERT-ն, ինքնաթիռի օդաչուն չի տուժել։

«Կաթիմերինի» թերթի տեղեկություններով՝ կործանիչը թռել էր «Արաքսոս» ռազմական ավիաբազայից, որից հետո նրա մոտ խնդիրներ էին առաջացել վայրէջքի սարքերի (շասսիի) հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բոլթոն. Թրամփը խոսում է Գրենլանդիան գրավելու մասին՝ հակասություններ առաջացնելու համար

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկու փոխարեն Պուտին, Իրանի փոխարեն՝ Ճապոնիա․ սկսել է Բայդենի պես խոսել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հարվածել է ԱՄՆ ռազմակայաններին

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com