ԵՄ-ն առաջարկում է արգելել իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը

Արտաքին գործերի նախարարները երկուշաբթի օրը Բրյուսելում կքննարկեն իրավական տարբերակները
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ կառավարություններին ուղարկել է իրավական տարբերակներ՝ սահմանափակումները խստացնելու կամ իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը կանխելու համար։
Հանձնաժողովի փաստաթուղթը, որը Euractiv-ը տեսել է և նշվել է որպես «սահմանափակ», ուրվագծում է երեք տարբերակ, այդ թվում՝ բնակավայրերի ապրանքների ներմուծման լիցենզավորման համակարգ, պատժիչ սակագներ, որոնք նախատեսված են դրանք ԵՄ շուկայից դուրս մղելու համար, և իսրայելական բնակավայրերից ծագող ներմուծման լիակատար արգելք, որը միջազգային իրավունքի համաձայն անօրինական է։
Սակայն, չնայած փաստաթղթում ներկայացվում են Իսրայելի նկատմամբ առևտրային միջոցառումներ կիրառելու տեխնիկական տարբերակները, այն հստակորեն ենթադրում է, որ Հանձնաժողովը կարծում է, որ նման քայլը կհամարվի քաղաքական քայլ, այլ ոչ թե պարզ տնտեսական միջոցառում՝ մասամբ այն պատճառով, որ ԵՄ-ն բնակավայրերի հետ առևտրի փոքր ծավալ ունի։
Հետևաբար, փաստաթուղթը առաջարկում է, որ ԵՄ-ն այս քայլը ձևակերպի որպես արտաքին քաղաքականության պատժամիջոցներ, որոնք պահանջում են 27 կառավարությունների միաձայն հաստատում դրանց համաձայնեցման համար, ինչը ավելի բարձր շեմ է, քան պահանջում են առևտրային միջոցառումները։
Փաստաթուղթը գրել են Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը, որը գլխավորում է Կայա Կալլասը, այլ ոչ թե Հանձնաժողովի նախագահի կաբինետը և գործադիր մարմնի գլխավոր քարտուղարությունը։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կալլասի վրա է դրված երկուշաբթի օրը կայանալիք արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ տարբերակները ներկայացնելը և որոշելու, թե արդյոք կա կոնսենսուս, ինչը նրա քաղաքական հեղինակության լուրջ փորձություն է։
Թուղթը ԵՄ ինստիտուտների ներսում երկարատև պայքարի արդյունք է և արտացոլում է ազգային կառավարությունների կողմից աճող ճնշումը և ԵՄ-Իսրայել կապերի նկատմամբ աճող ուշադրությունը՝ Ղազայում նրա վարքագծի, բնակավայրերի ընդլայնման և Արևմտյան ափին ծայրահեղական բնակիչների կողմից բռնության վերաբերյալ։
Մի շարք երկրներ՝ Իռլանդիայից մինչև Նիդեռլանդներ, առաջ են մղել ազգային օրենսդրությունը՝ բնակավայրերի հետ առևտուրն արգելելու համար։
Թուղթը նաև մատնանշում է բնակավայրերի հետ առևտուրը սահմանափակելու գործնական խոչընդոտները։ Այն զգուշացնում է, որ բոլոր երեք տարբերակներն էլ կախված են եվրոպական ազգային մաքսային մարմինների բնակավայրերի արտադրանքը նույնականացնելու կարողությունից։ Իսրայելցի առևտրականները կարող են վերապիտակավորել կամ խառնել ապրանքները Իսրայելից ստացված արտադրանքի հետ՝ խաթարելով օրենքի կիրառումը։
Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար
Քաղաքականություն
Երեք տարբերակ
Առավելագույնս բախումնային տարբերակը կլինի իսրայելական բնակավայրերից ծագող ապրանքների համար ներմուծման լիցենզավորման հատուկ ռեժիմի ներդրումը։
Նման ապրանքներ ԵՄ ներմուծել ցանկացող ընկերությունները նախ պետք է ստանան ազգային մարմինների հաստատումը, իսկ մաքսային պաշտոնյաները պետք է հաստատեն, որ ապրանքները համապատասխանում են դաշինքի ծագման կանոններին և ավելի լայն առևտրային օրենսդրությանը։ Սակայն հանձնաժողովը զգուշացրել է, որ այս համակարգը կմնա խոցելի շրջանցման համար։
Երկրորդ տարբերակը ենթադրում է հատուկ սակագնային ռեժիմի ստեղծում, որը կկիրառվի միայն բնակավայրերում արտադրված ապրանքների համար, որտեղ մաքսատուրքերը կսահմանվեն բավականաչափ բարձր, որպեսզի այդ ապրանքները արդյունավետորեն դուրս բերվեն ԵՄ շուկայից։
Հոդվածում նշվում է, որ այս տարբերակը գործնականում կհասնի ներմուծման արգելքի նույն նպատակներից շատերին՝ միաժամանակ չարգելելով առևտուրը պաշտոնապես։ Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը նաև նշել է, որ Իսրայելն արդեն իսկ փոխհատուցում է բնակավայրերից արտահանողներին՝ հնարավոր է՝ մեղմելով բարձր մաքսատուրքերի ազդեցությունը։
Ամենահեռանկարային տարբերակը զգալիորեն ավելի հեռու կգնար՝ արգելելով իսրայելական բնակավայրերից ծագող ցանկացած ապրանքի ներմուծումը, տարանցումը, շուկայավարումը և բաշխումը ԵՄ-ի ներսում: Սահմանափակումները կարող են ուղղված լինել որոշակի ոլորտների, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական արտադրանքը, կամ տարածվել բնակավայրերից ստացված բոլոր ապրանքների վրա։
Հանձնաժողովի գնահատման համաձայն՝ մասնակի կամ լրիվ արգելքը կարող է արդարացված լինել ԵՄ արտաքին քաղաքականության լիազորությունների շրջանակներում, քանի որ նպատակը կլինի ազդել Իսրայելի կառավարության քաղաքականության վրա, այլ ոչ թե կարգավորել առևտուրը, միաժամանակ նշելով, որ բնակավայրերի արտահանումը կազմում է ԵՄ-Իսրայել ընդհանուր առևտրի միայն շատ փոքր մասը։
Առաջարկը արտաքին քաղաքականության հիմքերով հիմնելու համար անհրաժեշտ կլինի ԵՄ ազգային կառավարությունների միաձայն աջակցությունը։
2025 թվականին Հանձնաժողովը առաջարկեց կասեցնել ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում առևտրային արտոնությունները, բայց չկարողացավ ստանալ ազգային կառավարությունների հավանությունը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ – Մեքսիկա առևտրային համաձայնագիրը հաստատվեց Խորհրդարանում. Լուսանկար
Բըրնհեմը դիտարկում է հատուկ հարաբերությունների ոչ պաշտոնական տարբերակը
Իտալիան գլխավորում է ԵՄ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեում կանաչ կանոնները թուլացնելու ջանքերը