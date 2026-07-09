Լը Պենի ռազմավարությունը՝ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում հաղթելու համար. Բարդելային ամենուրեք բերել

30-ամյա տղամարդը գուցե իր կուսակցության նախագահի թեկնածուն չէ, բայց, կարծես, նա քարոզարշավ կվարի այնպես, կարծես թե այդպես էլ լինի։
ՓԱՐԻԶ — Մարին Լը Պենի առաջին քարոզարշավը չորեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի արևմուտքում բացահայտեց մի կարևոր ակնարկ այն մասին, թե ինչպես է նա պատրաստվում գրավել ծայրահեղ աջերի նկատմամբ վաղուց կասկածամիտ ընտրողներին. պահպանել իր հմայիչ, 30-ամյա պաշտպանյալին իր գոտկատեղին։
Լը Պենի կարծիքով՝ Ջորդան Բարդելայի երիտասարդական գրավչությունը, հաղորդակցման հմտությունները և բիզնես էլիտայի հետ շփվելու պատմությունը կարող են օգնել ընդլայնել իրենց կուսակցության՝ «Ազգային միաբանության» գրավչությունը և փոխհատուցել նրա թույլ կողմերը։ Ելիսեյան պալատ հասնելու երեք փորձից և ձախողումից հետո Լը Պենը դժվարանում է արտահայտել, թե այս անգամ ինչն է տարբերվելու իր ծրագրում, և ինչպես է նա գրավելու իր հիմնական ընտրազանգվածից դուրս գտնվող ընտրողներին։
Բարդելային այսքան մոտ պահելը, սակայն, կամ հանճարեղության դրսևորում է, կամ հուսահատության նշան։
Բարդելան գրեթե չէր հեռանում Լե Պենի կողքից այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի օրը վերաքննիչ դատարանը հաստատեց նրա մեղավորության դատավճիռը Եվրոպական խորհրդարանի միջոցները յուրացնելու համար և նրան դատապարտեց մեկ տարվա տնային կալանքի, սակայն, անսպասելիորեն, կրճատեց ստորին դատարանի ընտրական արգելքի բավականաչափ ժամանակը, որպեսզի նա կարողանա առաջադրվել 2027 թվականի նախագահի պաշտոնում։
Լը Պենը և Բարդելան չորեքշաբթի օրը այցելեցին Լա Ֆլեշ միջին չափի քաղաքը, որտեղ նրանք ձեռք սեղմեցին, սելֆի արեցին և պատասխանեցին իրենց համատեղ քարոզարշավի վերաբերյալ հարցերին։ Լե Պենը ժպտում էր և պատասխանում էր հարցերի մեծ մասին, մինչդեռ ավելի քարացած դեմքով Բարդելան, կարծես, հարմարվում էր իր նոր դերին՝ որպես թևային օգնական։
Նմանատիպ տեսարաններ տեղի ունեցան երեքշաբթի օրը։
Երբ Լե Պենը «Ազգային հանրահավաքի» գործողությունների բազայից ուղևորվում էր դեպի ֆրանսիական TF1 հեռարձակողի գլխավոր գրասենյակ, Բարդելան, կարծես, միակն էր մեքենայում, բացի վարորդից։
Իր «պրայմ-թայմ» հարցազրույցից հետո, որի ընթացքում նա հայտարարեց իր թեկնածության առաջադրման և երեքշաբթի օրվա դատավճռի դեմ բողոքարկելու մասին, որը չեղյալ հայտարարեց իր տնային կալանքը մինչև Ֆրանսիայի բարձրագույն դատարանի կողմից գործի վերաբերյալ որոշում կայացնելը, Եվրոպական խորհրդարանի հեռազգաց, TikTok-ի մասին գրագետ անդամը Լը Պենի հետ վերադարձավ կուսակցության գլխավոր գրասենյակ՝ առանց որևէ խոսք ասելու։
Լը Պենը և Բարդելան ամիսներ շարունակ իրենց ներկայացրել են որպես փաթեթային գործարք՝ նրա նախագահի թեկնածությունն առաջադրվելով, իսկ Բարդելան՝ վարչապետի պաշտոնի համար նախապատրաստվելով։ Երեքշաբթի օրվա իր հարցազրույցում 57-ամյա կինը զույգին անվանել է «հաղթական տոմս», որը «ամուր է, ամրապնդված իր համոզմունքներով և սովոր է միասին աշխատել»։
Սակայն տոմսի գաղափարը դժվար թե ֆրանսիական ավանդույթ լինի։ Երկրի նախագահությունը աշխարհի ամենահզոր պաշտոններից մեկն է, որը մեկ պաշտոնում կենտրոնացնում է գործադիր իշխանության լայնածավալ վերահսկողությունը և արտաքին գործերի աննախադեպ վերահսկողությունը։
«Տոմսն ավելի ծանոթ հասկացություն է Միացյալ Նահանգներում, բայց կարծում եմ՝ դա լավ գաղափար է։ Մենք կիմանանք, թե ով կարող է դառնալ հաջորդ վարչապետը։ Դա ավելի առողջարար է մեր ժողովրդավարության համար», – ասել է Ազգային հանրահավաքի պատգամավոր Ֆիլիպ Բալարդը։
Սակայն նա նաև խոստովանեց, որ դա հավասարների հարաբերություններ չէին։
«Եթե Մարին Լը Պենը հաղթի ընտրություններում, նրանք նույն աշխատանքները չեն ունենա, նա կունենա ընդհանուր տեսակետ, նա պատասխանատու կլինի դրա իրականացման համար», – ավելացրեց նա։
«Ազգային միավորման» հակառակորդները, մասնավորապես աջակողմյանները, վախենում էին, որ եթե Լը Պենը դուրս մնա մրցավազքից և Բարդելան առաջադրվի նրա փոխարեն, նա կարող է ճնշել իրենց ընտրազանգվածին։ Սակայն նրանք նույնը չեն զգում Լը Պեն-Բարդելլա ցուցակի վերաբերյալ։
«Մենք այստեղ չենք քվեարկում ցուցակների համար, սա ԱՄՆ-ն չէ», – ասաց Les Républicains-ի պահպանողական խորհրդականը, ում, ինչպես այստեղ մեջբերված մյուսները, թույլատրվեց անանուն մնալ՝ անկեղծորեն խոսելու համար։
«Դա խաղադրույք է։ Լավ միտք է, որ որպես թեկնածու նա նրան մոտ պահի, բայց նա պետք է համաձայնվի նրան որոշակի տարածք տալ, և ես վստահ չեմ, որ դա նրա ճանապարհն է»։
Հաշվարկված գործընկերություն. Ամեն ինչ հեշտությամբ կարող էր այլ կերպ զարգանալ
Լը Պենը կարող էր կտրուկ հեռացնել Բարդելային շաբաթներ շարունակ ենթադրություններից հետո, որ նա անխուսափելիորեն կդառնա իրենց կուսակցության թեկնածուն՝ հաշվի առնելով հաջող բողոքարկման մեծ հավանականությունը։ Կային նաև նշաններ, որ նա սկսում էր զարգացնել իր սեփական գաղափարները կուսակցության համար։
Sciences Po-ի քաղաքագետ Բրունո Կոտրեսի համար զույգը ակնհայտ ռազմավարական իմաստ ունի։
«Տեսականորեն, ընտրությունը շատ առավելություններ ունի», – ասաց Կոտրեսը։ «Տղամարդ և կին, ավագ և կրտսեր, նա երկար կուսակցական պատմություն ունի, նա կայծակնային արագ կարիերա է ունեցել… քաղաքական հաղորդակցության առումով դա հնարավորություններ է բացում, նրանք կարող են խոսել տարբեր ընտրազանգվածների հետ»։
Սակայն դա միայն այն դեպքում, եթե երկու թեկնածուների ասածների տարբերությունները չափազանց ակնհայտ չլինեն, զգուշացրեց Կոտրեսը, ինչը մրցակիցները կփորձեն բացահայտել։
«Եթե դրանք լիովին հակասական լինեն, մենք կբացահայտենք [դա]», – ասաց աջակողմյան «Հորիզոններ» կուսակցության Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Նատալի Լուազոն, որը աջակցում է իր կուսակցության թեկնածու Էդուարդ Ֆիլիպին։
Կան որոշ հարցեր, որոնցում Լը Պենը չի կարողանա երկու կողմն էլ ունենալ։ Օրինակ՝ նա վճռականորեն պաշտպանել է նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենսաթոշակային բարեփոխումների չեղարկման իր հանձնառությունը, մինչդեռ Բարդելլան ակնարկել է ավելի ճկուն մոտեցման մասին, որը կարող է գրավել աջակողմյան ավելի չափավոր ընտրողներին։
Բարդելայի մյուս դերը
Բարդելան նաև օգնում է մեղմել Լը Պենի կերպարը այն պահին, երբ նրա իրավական խնդիրները սպառնում են գերիշխել քարոզարշավում։
Առաջ մղելով իր թեկնածությունը, չնայած այս շաբաթ իր գրավչությունը կորցնելուն, և հենվելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հիշեցնող մարտական մոտեցման վրա, Լը Պենը կրկնապատկում է իր կուսակցության պոպուլիստական, դեմագոգիկ ավանդույթը։ Ավելի ավանդական կերպար ներկայացնող Բարդելայի կողքին լինելը դարձել է ավելի անհրաժեշտ, քան երբևէ։
Բարդելայի մաքուր կերպարը օգտակար կլինի, բայց զույգի համար հեշտ չի լինի դուրս գալ Լե Պենի դատական դրամայից։
Երեքշաբթի օրվա յուրացման դատավճռի բողոքարկումը նշանակում է, որ Լե Պենը նախընտրական քարոզարշավ կանցկացնի Ֆրանսիայի բարձրագույն դատարանից սպասվող որոշման հետ մեկտեղ՝ նախագահական ընտրություններից առաջ։ Բարդելան նաև իր սեփական իրավական խնդիրների առջև է կանգնած։
Նրա դաշնակիցները փորձել են դատավճիռը վերածել դիմադրողականության պատմության։ «Ազգային միաբանություն» կուսակցության պատգամավոր Սեբաստիան Շենյուն Լե Պենին համեմատել է Ալեքսանդր Դյումայի «Կոմս Մոնտե Քրիստո»-ի հետապնդվող հերոսի հետ։
«Հարյուր անգամ հարություն է առել, հարյուր անգամ ազատագրվել և հարյուր անգամ փախել է», – ասել է Շենյուն France Inter ռադիոկայանի եթերում։
Սկզբնական հարցումները, կարծես, հաստատում են այդ թեզը։ Լե Պենի թեկնածության մասին հայտարարելուց հետո անցկացված Ifop հարցումը ցույց է տվել, որ նա հարմարավետորեն անցնում է երկրորդ փուլ և ենթադրում է, որ նա կհաղթի Ֆիլիպին ձայների 54 տոկոսով։
Սակայն Լե Պենի հակառակորդների համար այդ պատմությունը, հավանաբար, չի հասնի նրա հիմնական ընտրազանգվածին։
Վերևում մեջբերված պահպանողական խորհրդականի համաձայն՝ Լե Պենը, որպես գլխավոր թեկնածու, դեռևս դժվարությամբ կգրավի միջին խավի ընտրողներին, ովքեր հակված են աջ և դեռևս կապում են նրան իր Հոլոքոստը նսեմացնող հոր՝ Ժան-Մարիի հետ։
«Բարդելան նոր կյանք է բերել, նրանք չեն քվեարկի Լե Պենի անվան օգտին։ Նրանք նրան տեսել են առաջ», – հավելեց նա։
Հափշտակության դատապարտման ստվերի տակ քարոզարշավ անցկացնելը կարող է նրանց ևս մեկ պատճառ տալ հեռու մնալու համար։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն առաջարկում է արգելել իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը
Բըրնհեմը դիտարկում է հատուկ հարաբերությունների ոչ պաշտոնական տարբերակը
Վրաստանի և Ուկրաինայի հիմնադիր ներկայությունը Եվրամիության համար