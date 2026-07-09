Բոլթոն. Թրամփը խոսում է Գրենլանդիան գրավելու մասին՝ հակասություններ առաջացնելու համար

ԱՄՆ ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը մերժել է Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան ԱՄՆ-ի կողմից վերահսկելու վերստին կոչերը՝ որպես արձագանքներ հրահրելու միտումնավոր փորձ՝ ասելով, որ ԱՄՆ նախագահը հաճախ նման դիտողություններ է անում, «քանի որ դա մարդկանց խելագարեցնում է»։
Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի Euronews-ի հատուկ լուսաբանման ժամանակ ելույթ ունենալով՝ Բոլթոնն ասել է, որ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի վերջին մեկնաբանությունները պետք է դիտարկել որպես իր քաղաքական ոճի մաս, այլ ոչ թե ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ցուցիչ։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Թրամփը կրկնել է, որ Գրենլանդիան պետք է անցնի ԱՄՆ վերահսկողության տակ՝ պնդելով, որ ռազմավարական առումով կարևոր Արկտիկական տարածքը կենսական նշանակություն ունի ԱՄՆ անվտանգության համար, միաժամանակ քննադատելով Դանիային՝ այն ամրապնդելու համար բավարար ջանքեր չգործադրելու համար։
Բոլթոնը, որը Թրամփի ազգային անվտանգության խորհրդականն էր իր առաջին պաշտոնավարման ընթացքում, ասել է, որ նախագահը երկար պատմություն ունի սադրիչ հայտարարություններ անելու՝ պարզապես ուշադրություն գրավելու համար։
«Նա տրոլինգ է անում մարդկանց», – ասել է Բոլթոնը։ «Ինչո՞ւ է նա խոսում Գրենլանդիան գրավելու մասին։ Որովհետև դա մարդկանց խելագարեցնում է։ Ահա թե ինչի մասին է խոսքը»։
Հիշելով Սպիտակ տանը անցկացրած ժամանակը, Բոլթոնը նկարագրեց մի դրվագ, երբ Թրամփը միտումնավոր մեծատառերով թելադրել էր սոցիալական ցանցերում գրառման մի մասը, քանի որ, ըստ Բոլթոնի, նա ցանկանում էր արձագանք առաջացնել։
ՆԱՏՕ-ի համար անհրաժեշտություն չկա ամեն տարի հանդիպելու
Չնայած Թրամփի քննադատությանը մի քանի դաշնակիցների, այդ թվում՝ Իսպանիայի հասցեին, որը ԱՄՆ առաջնորդը որակեց որպես «անօգուտ գործ», Բոլթոնն ասաց, որ գագաթնաժողովի արդյունքները դրական էին։
«Կարծում եմ՝ միաձայն համաձայնեցված վերջնական հայտարարությունը լավ հայտարարություն է», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Ուկրաինայի համար արդյունքը մնացել է «շատ դրական», նույնիսկ եթե նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին «չստացավ այն ամենը, ինչ ուզում էր»։
Երկկողմ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ առաջնորդը խոստովանեց, որ իր հարաբերությունները Ուկրաինայի նախագահի հետ բարելավվել են 2025 թվականին Օվալաձև աշխատասենյակում տեղի ունեցած նախնական բախումից հետո։
Բոլթոնը նաև կասկածի տակ դրեց ՆԱՏՕ-ի կողմից ամենամյա առաջնորդների գագաթնաժողովների շարունակման անհրաժեշտությունը։
Նշելով, որ գագաթնաժողովի հռչակագրում որևէ հղում չկար Ալբանիայում կայանալիք գագաթնաժողովի 2027 թվականի ամսաթվի մասին, նա պնդեց, որ դաշինքը պարտավոր չէ ամեն տարի հանդիպել։
«ՆԱՏՕ-ի ամեն տարի գագաթնաժողով անցկացնելու պահանջ չկա», – ասաց Բոլթոնը։ «Եթե մեկ կամ երկու տարի բաց թողնեք, դա աշխարհի վերջը չի լինի»։
Նա ենթադրեց, որ ավելի քիչ գագաթնաժողովներ անցկացնելը կարող է նաև նվազեցնել քաղաքական անկայունության ռիսկը՝ հաշվի առնելով դաշինքի նկատմամբ Թրամփի ապագա մոտեցման շուրջ առկա անորոշությունը։
ԱՄՆ նախագահը քննադատաբար էր մոտենում դաշնակիցներին Անկարա մեկնելու ճանապարհին, բայց ավելի կառուցողական էր իր վերջին մամուլի ասուլիսում՝ նրանց անվանելով հիմնականում լավ մարդիկ։
Բաց մի թողեք
Զելենսկու փոխարեն Պուտին, Իրանի փոխարեն՝ Ճապոնիա․ սկսել է Բայդենի պես խոսել
Իրանը հարվածել է ԱՄՆ ռազմակայաններին
Լրագրողի՞ է բռնաբարել․ Թրամփը պետք է շուրջ 6 մլն դոլար վճարի․ Լուսանկար