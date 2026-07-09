Մեր գաղտնի պլանի մասերից է. Սամվել Կարապետյանը՝ թեկնածուների զանգվածային ինքնաբացարկների մասին

Մեր գաղտնի պլանի մասերից է: Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը՝ բացատրելով, թե ինչու են «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի 105 թեկնածու ինքնաբացարկ ներկայացրել:
«Բոլորը մեր թիմակիցներն են, և մնում են մեր թիմակիցները: Բոլորը դիմացել են այդ բռնաճնշումներին, իրենք չեն կարող լինել անվստահելի, դա մեր քաղաքական մարտավարությունն է:
Խոսքը ամենօրյա բռնաճշնումների մասին է, 700 մարդ ձերբակալել են, տարբեր տեսակի բռնաճնշումներ են իրականացվել»,- նշել է նա:
Անդրադառնալով Նարեկ Կարապետյանին առնչվող քրեական վարույթի թեմային՝ Կարապետյանը շեշտեց, որ դա հերթական ապօրինի վարույթն է: Շեշտեց, որ եթե ուզեն, մեղադրանք էլ կառաջադրեն:
Բաց մի թողեք
Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում
Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել
Ադրբեջանի տարածքն օգտագործվե՞լ է Իրանի դեմ հարձակման համար, թե՞ ոչ