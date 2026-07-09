09/07/2026

EU – Armenia

Մեր գաղտնի պլանի մասերից է. Սամվել Կարապետյանը՝ թեկնածուների զանգվածային ինքնաբացարկների մասին

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Մեր գաղտնի պլանի մասերից է: Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը՝ բացատրելով, թե ինչու են «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի 105 թեկնածու ինքնաբացարկ ներկայացրել:

«Բոլորը մեր թիմակիցներն են, և մնում են մեր թիմակիցները: Բոլորը դիմացել են այդ բռնաճնշումներին, իրենք չեն կարող լինել անվստահելի, դա մեր քաղաքական մարտավարությունն է:

Խոսքը ամենօրյա բռնաճշնումների մասին է, 700 մարդ ձերբակալել են, տարբեր տեսակի բռնաճնշումներ են իրականացվել»,- նշել է նա:

Անդրադառնալով Նարեկ Կարապետյանին առնչվող քրեական վարույթի թեմային՝ Կարապետյանը շեշտեց, որ դա հերթական ապօրինի վարույթն է: Շեշտեց, որ եթե ուզեն, մեղադրանք էլ կառաջադրեն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի տարածքն օգտագործվե՞լ է Իրանի դեմ հարձակման համար, թե՞ ոչ

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com