09/07/2026

EU – Armenia

Մխիթար Հայրապետյանը չի շարունակի պաշտոնավարումը ԲՏԱ նախարարի պաշտոնում

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

«ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը չի շարունակի պաշտոնավարումը»:

Այս մասին Կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ հավելելով, որ քննարկումների արդյունքում Մխիթարյանը չի ցանկացել լինել կառավարության կազմում։

Մխիթար Հայրապետյանը ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար է նշանակվել 2023 թվականին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը խոսել է Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների աշխատակիցների և «Արարատցեմենտի» պետականացման մասին

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Փաշինյանը և Միշուստինը. վարչապետը մանրամասներ է հայտնել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա. Տեսանյութ, Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com