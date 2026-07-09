09/07/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը խոսել է Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների աշխատակիցների և «Արարատցեմենտի» պետականացման մասին

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

«Ամեն ինչ կանենք, որպեսզի աշխատողների իրավունքները պատշաճ ձևով պաշտպանվեն»:

Այս մասին Կառավարության ճեպազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք մեղավո՞ր են 1000-ավոր քաղաքացիները, որոնք աշխատում են Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում, նրանց աշխատանքային իրավունքները ոտնահարված են:

«Մի քանի օր է անցել, մենք ամեն ինչ կանենք, որ բոլոր աշխատողների իրավունքները հնարավորինս պաշտպանված լինեն, այսինքն՝ այդ մարդկանց շահերը չենք անտեսի»,- ասել է Փաշինյանը:

Ինչ վերաբերում է «Արարատցեմենտ» ընկերությանը, Նիկոլ Փաշինյանը, դիմելով վերջինիս աշխատակիցներին, ասել է, որ «Արարատցեմենտը» շատ շուտով լինելու է պետական, նշանակվելու է նույն ընթացակարգով կառավարիչ:

«Եկեք այսօր այնպիսի բաներ չանենք, որ վաղը, մյուս օրը…։

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օրինակն եմ ուզում հիշեցնել: Կապանում զգուշացրի, ասացի՝ այն մարդիկ, որոնք այսօր պատվերով գործողություններ են անում, ազատվելու են աշխատանքից: Ես հունիսին ասացի, այդ մարդիկ արդեն օգոստոսին բոլորն ազատված էին աշխատանքից: Նրանց մի մասի դեմ քրեական գործ է հարուցված, մի մասն էլ դատվել է: Այդ մարդկանց մի մասն էլ մինչև հիմա միջնորդավորված կամ ուղղակի միջնորդում է, որ վերականգնվեն աշխատանքի, ես էլ ասում եմ՝ չէ՛, հարգելինե՛րս, այն ժամանակ հստակ կանոնը սահմանվել է: Լսե՞լ եք՝ ինչ եմ ասել: Չեմ կարող, որովհետև ասածը նաև ժողովրդի առաջ ստանձնած պարտավորություն է: Ես չեմ կարող դրանից նահանջել:

Հիմա նույնը խնդրում են նաև «Արարատցեմենտի» աշխատողներին՝ չմտնել դաշտեր, որ հետո տարիներով անընդհատ այս նույն ցիկլի մեջ մտնենք: Նրանք, ովքեր կանեն այդ կարգի գործողություններ, այսինքն՝ մարդկանց վրա ճնշում կգործադրեն և այլն և այլն՝ փորձելով նրանց մղել գործողությունների, ազատվելու են աշխատանքից»,- ասել է վարչապետը։

Հարցին՝ սպառնո՞ւմ եք, Փաշինյանը պատասխանել է՝ «Սպառնում եմ, ըստ էության»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մխիթար Հայրապետյանը չի շարունակի պաշտոնավարումը ԲՏԱ նախարարի պաշտոնում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Փաշինյանը և Միշուստինը. վարչապետը մանրամասներ է հայտնել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա. Տեսանյութ, Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com