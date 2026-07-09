Փաշինյանը խոսել է Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների աշխատակիցների և «Արարատցեմենտի» պետականացման մասին

«Ամեն ինչ կանենք, որպեսզի աշխատողների իրավունքները պատշաճ ձևով պաշտպանվեն»:
Այս մասին Կառավարության ճեպազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք մեղավո՞ր են 1000-ավոր քաղաքացիները, որոնք աշխատում են Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում, նրանց աշխատանքային իրավունքները ոտնահարված են:
«Մի քանի օր է անցել, մենք ամեն ինչ կանենք, որ բոլոր աշխատողների իրավունքները հնարավորինս պաշտպանված լինեն, այսինքն՝ այդ մարդկանց շահերը չենք անտեսի»,- ասել է Փաշինյանը:
Ինչ վերաբերում է «Արարատցեմենտ» ընկերությանը, Նիկոլ Փաշինյանը, դիմելով վերջինիս աշխատակիցներին, ասել է, որ «Արարատցեմենտը» շատ շուտով լինելու է պետական, նշանակվելու է նույն ընթացակարգով կառավարիչ:
«Եկեք այսօր այնպիսի բաներ չանենք, որ վաղը, մյուս օրը…։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օրինակն եմ ուզում հիշեցնել: Կապանում զգուշացրի, ասացի՝ այն մարդիկ, որոնք այսօր պատվերով գործողություններ են անում, ազատվելու են աշխատանքից: Ես հունիսին ասացի, այդ մարդիկ արդեն օգոստոսին բոլորն ազատված էին աշխատանքից: Նրանց մի մասի դեմ քրեական գործ է հարուցված, մի մասն էլ դատվել է: Այդ մարդկանց մի մասն էլ մինչև հիմա միջնորդավորված կամ ուղղակի միջնորդում է, որ վերականգնվեն աշխատանքի, ես էլ ասում եմ՝ չէ՛, հարգելինե՛րս, այն ժամանակ հստակ կանոնը սահմանվել է: Լսե՞լ եք՝ ինչ եմ ասել: Չեմ կարող, որովհետև ասածը նաև ժողովրդի առաջ ստանձնած պարտավորություն է: Ես չեմ կարող դրանից նահանջել:
Հիմա նույնը խնդրում են նաև «Արարատցեմենտի» աշխատողներին՝ չմտնել դաշտեր, որ հետո տարիներով անընդհատ այս նույն ցիկլի մեջ մտնենք: Նրանք, ովքեր կանեն այդ կարգի գործողություններ, այսինքն՝ մարդկանց վրա ճնշում կգործադրեն և այլն և այլն՝ փորձելով նրանց մղել գործողությունների, ազատվելու են աշխատանքից»,- ասել է վարչապետը։
Հարցին՝ սպառնո՞ւմ եք, Փաշինյանը պատասխանել է՝ «Սպառնում եմ, ըստ էության»:
Բաց մի թողեք
Մխիթար Հայրապետյանը չի շարունակի պաշտոնավարումը ԲՏԱ նախարարի պաշտոնում
Ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Փաշինյանը և Միշուստինը. վարչապետը մանրամասներ է հայտնել
Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա. Տեսանյութ, Լուսանկար