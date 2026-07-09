09/07/2026

EU – Armenia

«Range Rover»-ը «Բելաջիո» ռեստորանի հարևանությամբ հայտնվել է բաժանարար գոտու գազոնում. վիրավոր կա. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 9-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 17:30-ի սահմաններում «Range Rover» մակնիշի ավտոմեքենան Մյասնիկյան պողոտայում՝ «Բելաջիո» ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ տեղադրված լուսակիրի մոտ, դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել բաժանարար գոտու գազոնում։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։

Դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատար Դավիթ Նիկողոսյանի, վաշտի հրամանատար Ալյոշա Այվազյանի գլխավորությամբ։

Տեղում «Range Rover»-ի վարորդը հայտնել է, որ վթարի պատճառը եղել է «Opel» մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդի կողմից վթարային իրավիճակ ստեղծելը, ու մինչ պարեկները ճշտում էին «Range Rover» և «Opel» մակնիշի ավտոմեքենաների սեփականատերերի ու վարորդների ինքնությունը, «Range Rover»-ի ուղևորներից մեկը դիմել է հիվանդանոց։

Դեպքի մասին ՊԾ Երևան քաղաքի գնդից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին, և այս պահին պարեկները սպասում են, մինչև կժամանի քննիչը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեզ հաց ու ջուր է տվել». մարդիկ հավաքվում են …

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Բյուրեղավանում, քաղաքացին հայտնել է, որ Ֆիդել Կաստրոն է, բարձրացել է մոտ 70 մետր բարձրությամբ աշտարակի վրա

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com