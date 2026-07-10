10/07/2026

EU – Armenia

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է հեղինակությունը վրացական հասարակության աչքում՝ իր ընդունած հռչակագրի պատճառով, որը քննադատում է Վրաստանը։

Այս մասին լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։

«Իհարկե, նման փաստաթղթերի պատճառով, ցավոք, վրացական հասարակության վստահությունը ոչ միայն ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի, այլև ամբողջ ԵԱՀԿ-ի նկատմամբ թուլանում է, ինչը մեծ ցավ է։ Մենք տեսնում ենք, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը իջել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ջո Ուիլսոնի մակարդակին։ Սա շատ ողբերգական երևույթ է։ Իհարկե, մենք համապատասխան եզրակացություններ կանենք դրանից»,- ասել է Կոբախիձեն։

ԵԱՀԿ ԽՎ-ն ընդունել է Վրաստանի վերաբերյալ հռչակագիր։

Փաստաթղթում ներառված էր ԱՄՆ կոնգրեսական Ջո Ուիլսոնի պատրաստած բանաձևը, որտեղ ի թիվս այլ բաների՝ նշվում է, որ Վրաստանում 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները և 2025 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները խնդրահարույց էին և չէին արտացոլում ժողովրդի կամքը։

Ավելին՝ փաստաթուղթը կրկին քննադատում է Վրաստանը՝ ենթադրյալ ժողովրդավարական խնդիրների և հավաքների ազատության սահմանափակումների համար։ Վրացական պատվիրակությունը քվեարկությունից առաջ բողոքի նշանով դուրս է եկել նիստերի դահլիճից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևը շարունակում է խոցել ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները և ոչ միայն

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը մահափո՞րձ է ծրագրում Թրամփի դեմ․ գաղտնի տվյալներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ իրեր են անհրաժեշտ լինում բանտում․ աչքիս շատերին պետք կգա

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը շարունակում է խոցել ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները և ոչ միայն

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը մահափո՞րձ է ծրագրում Թրամփի դեմ․ գաղտնի տվյալներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com