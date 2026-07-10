Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հայտնել է Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը։
«Վարչապետ Նեթանյահուի և նախագահ Թրամփի միջև ընթացող երկխոսության շրջանակներում նրանք ևս մեկ հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում համաձայնել են շարունակել իրենց երկրների միջև համակարգումը տարբեր հարցերի շուրջ։
Նախագահ Թրամփը վարչապետին տեղեկացրել է Պարսից ծոցում ԱՄՆ գործողությունների մասին։
Վարչապետն իր հերթին մտահոգություն է հայտնել (Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ) Էրդողանի և նրա գործընկերների կողմից Իսրայելի պետության գոյության մասին արված կոշտ հայտարարությունների վերաբերյալ և ընդգծել է Իսրայելի սահմանների երկայնքով անվտանգության գոտիների պահպանման անհրաժեշտությունը», – հայտնել է Նեթանյահուի գրասենյակը։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ
Թուրքիան ՌԴ-ից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր է վաճառել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին․ «Հյուրիեթ»
«Ես թեկնածու չեմ». Լագարդը հայտարարում է, քանի որ ֆրանսիական ընտրությունների մասին խոսակցությունները աճում են