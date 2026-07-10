10/07/2026

EU – Armenia

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հայտնել է Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը։

«Վարչապետ Նեթանյահուի և նախագահ Թրամփի միջև ընթացող երկխոսության շրջանակներում նրանք ևս մեկ հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում համաձայնել են շարունակել իրենց երկրների միջև համակարգումը տարբեր հարցերի շուրջ։

Նախագահ Թրամփը վարչապետին տեղեկացրել է Պարսից ծոցում ԱՄՆ գործողությունների մասին։

Վարչապետն իր հերթին մտահոգություն է հայտնել (Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ) Էրդողանի և նրա գործընկերների կողմից Իսրայելի պետության գոյության մասին արված կոշտ հայտարարությունների վերաբերյալ և ընդգծել է Իսրայելի սահմանների երկայնքով անվտանգության գոտիների պահպանման անհրաժեշտությունը», – հայտնել է Նեթանյահուի գրասենյակը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան ՌԴ-ից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր է վաճառել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին․ «Հյուրիեթ»

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ես թեկնածու չեմ». Լագարդը հայտարարում է, քանի որ ֆրանսիական ընտրությունների մասին խոսակցությունները աճում են

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026․ Անկասելի Ֆրանսիան, Մբապեի վնասվածքն ու Մարոկկոյի «հեքիաթի» տխուր ավարտը. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը․ CENTCOM

10/07/2026 infomitk@gmail.com