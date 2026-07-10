10/07/2026

EU – Armenia

Թուրքիան ՌԴ-ից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր է վաճառել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին․ «Հյուրիեթ»

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր են վաճառվել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին, գրել է Թուրքական «Հյուրիեթ» թերթը։

«Իմ տեղեկություններով՝ «Ս-400»-ները վաճառվել են երրորդ երկրի։ Գործարքի մասին կհայտարարվի այսօր։ «Ս-400»-ները առաքվում են Պարսից ծոցի երկրներ», – գրում է թերթի լրագրող Աբդուլքադիր Սելվին։

Նա ասել է, որ նախորդ օրը աշխատանքներ էին տարվում «որոշ խնդիրներ լուծելու» ուղղությամբ, և դրանք լուծվել էին մինչև կեսգիշեր։ Որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ գնորդը Միացյալ Արաբական Էմիրություններն են, իսկ մյուսները՝ որ Կատարն է գնել համակարգերը։ Հոդվածում նշվում է, որ երկու երկրներին էլ անհրաժեշտ են ՀՕՊ համակարգերը՝ ԱՄՆ-Իրան պատերազմի ֆոնին տարածաշրջանում լարվածության սրման պատճառով։ Թուրքական իշխանությունները դեռևս պաշտոնապես չեն հայտարարել գործարքի մասին։

Ռուսական «Ս-400» ՀՕՊ համակարգերից հրաժարվելով՝ Թուրքիան կազատվի ԱՄՆ պատժամիջոցներից։ Սրանք ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված սահմանափակումներ են «Ամերիկայի հակառակորդներին պատժամիջոցների միջոցով հակազդելու մասին» օրենքի (CAATSA) շրջանակներում: Սա նաև կօգնի Թուրքիային վերադառնալ «F-35 Lightning II» հինգերորդ սերնդի կործանիչների ծրագրին։

CAATSA-ն (Ամերիկայի հակառակորդներին պատժամիջոցների միջոցով հակազդելու մասին օրենք) ԱՄՆ դաշնային օրենք է, որն ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի օգոստոսի 2-ին: Լրիվ անվանումն է՝ «Ամերիկայի հակառակորդներին պատժամիջոցների միջոցով հակազդելու մասին օրենք»: Օրենքը պատժամիջոցներ է սահմանում այն ​​երկրների նկատմամբ, որոնց ԱՄՆ-ն համարում է հակառակորդներ: Դրանց թվում են մասնավորապես Ռուսաստանը, Իրանը և Հյուսիսային Կորեան։

Վաշինգտոնը կարծում է, որ «Ս-400» համակարգերը չպետք է տեղակայվեն Թուրքիայի տարածքում կամ թուրքական զինված ուժերի զինանոցում: Այս խնդրի տարբեր լուծումներ նախկինում քննարկվել են, այդ թվում՝ համակարգերը ԱՄՆ վերահսկողության տակ պահելը, դրանց արձակման կայանքների ապամոնտաժումը կամ համակարգերը անգործունակ դարձնելը: Սակայն ամերիկյան կողմը որոշել է, որ նման միջոցառումները չեն համապատասխանում ԱՄՆ օրենսդրությանը։

Բացի այդ, հունիսի վերջին Euractiv-ը հաղորդել է, որ Թուրքիան կարող է «Ս-400»-ները վաճառել Հարավային Կորեային՝ դրանք Ռուսաստանին վերադարձնելու փոխարեն։ Հունաստանը և Իսրայելը մտահոգված են, որ Անկարային «F-35» կործանիչներ վաճառելը կփոխի տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ես թեկնածու չեմ». Լագարդը հայտարարում է, քանի որ ֆրանսիական ընտրությունների մասին խոսակցությունները աճում են

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026․ Անկասելի Ֆրանսիան, Մբապեի վնասվածքն ու Մարոկկոյի «հեքիաթի» տխուր ավարտը. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը․ CENTCOM

10/07/2026 infomitk@gmail.com