Իրանը մահափո՞րձ է ծրագրում Թրամփի դեմ․ գաղտնի տվյալներ

Իսրայելը ԱՄՆ վարչակազմին տրամադրել է հետախուզական տվյալներ, որոնք վկայում են, որ Իրանը կարող է մահափորձ ծրագրել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։
Այս մասին գրում է The Wall Street Journal (WSJ)-ը՝ հղում անելով հարցին ծանոթ աղբյուրներին։
Հրապարակման համաձայն, Իսրայելը ԱՄՆ իշխանություններին տեղեկատվություն է տրամադրել Թեհրանի ենթադրյալ ծրագրերի մասին։ Սակայն, չեն նշվել այդ տեղեկատվության փոխանցման ժամկետները և ուղիները։
Չորեքշաբթի օրը Անկարայում լրագրողների հետ զրույցում ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ իրեն համարում է Իրանի հիմնական թիրախներից մեկը։
WSJ-ի տվյալներով՝ Իրանը մի քանի տարի շարունակ բացահայտ հայտարարել է Թրամփին հակահարված տալու մտադրության մասին՝ ի պատասխան 2020 թվականին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի «Ղոդս» ուժերի հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանության։
Թերթը նաև նշում է, որ վերջին շաբաթներին Դոնալդ Թրամփի և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի միջև խորացել են տարաձայնությունները Իրանի նկատմամբ իրենց ապագա ռազմավարության շուրջ։ Մինչ Նեթանյահուն պաշտպանում է ռազմական արշավի շարունակությունը, Թրամփը ձգտում է կանխել հակամարտության հետագա սրումը։
Սակայն, Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտնել է, որ հինգշաբթի օրը երկու առաջնորդները համաձայնել են շարունակել իրենց գործողությունների համակարգումը։
Բաց մի թողեք
ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե
Կիևը շարունակում է խոցել ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները և ոչ միայն
Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից