10/07/2026

EU – Armenia

Իրանը մահափո՞րձ է ծրագրում Թրամփի դեմ․ գաղտնի տվյալներ

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Իսրայելը ԱՄՆ վարչակազմին տրամադրել է հետախուզական տվյալներ, որոնք վկայում են, որ Իրանը կարող է մահափորձ ծրագրել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։

Այս մասին գրում է The Wall Street Journal (WSJ)-ը՝ հղում անելով հարցին ծանոթ աղբյուրներին։

Հրապարակման համաձայն, Իսրայելը ԱՄՆ իշխանություններին տեղեկատվություն է տրամադրել Թեհրանի ենթադրյալ ծրագրերի մասին։ Սակայն, չեն նշվել այդ տեղեկատվության փոխանցման ժամկետները և ուղիները։

Չորեքշաբթի օրը Անկարայում լրագրողների հետ զրույցում ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ իրեն համարում է Իրանի հիմնական թիրախներից մեկը։

WSJ-ի տվյալներով՝ Իրանը մի քանի տարի շարունակ բացահայտ հայտարարել է Թրամփին հակահարված տալու մտադրության մասին՝ ի պատասխան 2020 թվականին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի «Ղոդս» ուժերի հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանության։

Թերթը նաև նշում է, որ վերջին շաբաթներին Դոնալդ Թրամփի և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի միջև խորացել են տարաձայնությունները Իրանի նկատմամբ իրենց ապագա ռազմավարության շուրջ։ Մինչ Նեթանյահուն պաշտպանում է ռազմական արշավի շարունակությունը, Թրամփը ձգտում է կանխել հակամարտության հետագա սրումը։

Սակայն, Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտնել է, որ հինգշաբթի օրը երկու առաջնորդները համաձայնել են շարունակել իրենց գործողությունների համակարգումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը շարունակում է խոցել ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները և ոչ միայն

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ իրեր են անհրաժեշտ լինում բանտում․ աչքիս շատերին պետք կգա

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը շարունակում է խոցել ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները և ոչ միայն

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը մահափո՞րձ է ծրագրում Թրամփի դեմ․ գաղտնի տվյալներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com