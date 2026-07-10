10/07/2026

EU – Armenia

Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը․ CENTCOM

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

ԱՄՆ բանակի Կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM) հերքել է իրանական պետական ​​լրատվամիջոցների տեղեկություններն այն մասին, որ Հորմուզի նեղուցով առևտրային նավագնացությունը ներկայումս իրականացվում է միայն Թեհրանի կողմից հաստատված երթուղով։

«Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը», – հայտարարել է CENTCOM-ը։ Ըստ հրամանատարության՝ ԱՄՆ ուժերը լիարժեք աջակցություն են ցուցաբերում առևտրային նավերի նեղուցով անվտանգ անցման համար։

«Մայիսի սկզբից ի վեր ԱՄՆ ուժերը նպաստել են ավելի քան 800 առևտրային նավերի և 380 միլիոն բարել հում նավթի հաջող տարանցմանն այս կենսականորեն կարևոր միջազգային առևտրային միջանցքով», – ընդգծել է հրամանատարությունը։

Bloomberg-ը երեկ հաղորդել է, որ Իրանի վրա ԱՄՆ վերջին հարվածների պատճառով գրեթե կանգ են առել Հորմուզի նեղուցով առևտրային նավերի տարանցումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուք պատրաստ եք կանաչ լույս տալ Հունգարիայի 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագրին

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան մեկնարկում է 15 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման նախաձեռնություն

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տոննաներով պտուղ-բանջարեղեն է արգելվել Հայաստանից արտահանել

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026․ Անկասելի Ֆրանսիան, Մբապեի վնասվածքն ու Մարոկկոյի «հեքիաթի» տխուր ավարտը. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը․ CENTCOM

10/07/2026 infomitk@gmail.com