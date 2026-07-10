10/07/2026

EU – Armenia

Կիևը շարունակում է խոցել ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները և ոչ միայն

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Ուկրաինայի կողմից գիշերային հարձակումներից հետո Ռուսաստանի հարավում հրդեհներ են բռնկվել մի քանի ձեռնարկություններում և նավթավերամշակման գործարաններում։

Հրդեհ է բռնկվել Տագանրոգի «Կուրգաննեֆտեպրոդուկտ» նավահանգստային տերմինալում։ Տերմինալի հիմնական գործառույթը նավթամթերքի բեռնաթափումն ու բեռնումն է ծովային նավերի վրա։

Կրասնոդարի երկրամասի Սևերսկի շրջանում Իլսկի նավթավերամշակման գործարանի տարածքում նույնպես հրդեհ է բռնկվել անօդաչու թռչող սարքի անկումից հետո։

Ազովում հարձակման է ենթարկվել Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերության մաս կազմող Ազովի օպտիկամեխանիկական գործարանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը մահափո՞րձ է ծրագրում Թրամփի դեմ․ գաղտնի տվյալներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ իրեր են անհրաժեշտ լինում բանտում․ աչքիս շատերին պետք կգա

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը շարունակում է խոցել ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները և ոչ միայն

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը մահափո՞րձ է ծրագրում Թրամփի դեմ․ գաղտնի տվյալներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com