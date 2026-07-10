10/07/2026

EU – Armenia

ՔՊ-ական Տավրոս Սափեյանն ԱԺ չի գնա

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Թալինի ՔՊ-ական համայնքապետ Տաբրոս Սափեյանը, որ խորհրդարանական ընտրություններում ընդգրկված է կուսակցության ընտրական ցուցակում, տեղեկացրել է.

«Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հրաժարվել եմ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից և շարունակելու եմ աշխատանքս՝ որպես Թալին համայնքի ղեկավար։

Այս որոշումը կայացրել եմ՝ առաջնորդվելով իմ համաքաղաքացիների վստահությամբ, արտահայտած կամքով և այն համոզմամբ, որ այսօր առավել օգտակար կարող եմ լինել հենց այստեղ՝ ձեզ հետ, ձեր կողքին, մեր համայնքի զարգացման ամենօրյա աշխատանքում։

Ինձ համար ժողովրդի վստահությունն ու կարծիքը եղել և մնում են ամենաբարձր պատասխանատվությունը։ Այս որոշումը երկար մտածված է և հիմնված է մեկ պարզ համոզմունքի վրա․ այսօր իմ ամենամեծ առաքելությունը և անելիքը հենց այստեղ է՝ Թալինում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Վաղարշակ Հակոբյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

57-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ռազմական համագործակցություն է սկսել

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նավթը շարունակում է թանկանալ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com