ՔՊ-ական Տավրոս Սափեյանն ԱԺ չի գնա

Թալինի ՔՊ-ական համայնքապետ Տաբրոս Սափեյանը, որ խորհրդարանական ընտրություններում ընդգրկված է կուսակցության ընտրական ցուցակում, տեղեկացրել է.
«Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հրաժարվել եմ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից և շարունակելու եմ աշխատանքս՝ որպես Թալին համայնքի ղեկավար։
Այս որոշումը կայացրել եմ՝ առաջնորդվելով իմ համաքաղաքացիների վստահությամբ, արտահայտած կամքով և այն համոզմամբ, որ այսօր առավել օգտակար կարող եմ լինել հենց այստեղ՝ ձեզ հետ, ձեր կողքին, մեր համայնքի զարգացման ամենօրյա աշխատանքում։
Ինձ համար ժողովրդի վստահությունն ու կարծիքը եղել և մնում են ամենաբարձր պատասխանատվությունը։ Այս որոշումը երկար մտածված է և հիմնված է մեկ պարզ համոզմունքի վրա․ այսօր իմ ամենամեծ առաքելությունը և անելիքը հենց այստեղ է՝ Թալինում»։
Բաց մի թողեք
Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար
ՔՊ-ական Վաղարշակ Հակոբյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից
Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում