Լիտվան և Էստոնիան հայտարարել են, որ Կրեմլը տարածում է կեղծ պնդումներ Բալթյան երկրներից ռուսախոսների արտաքսման մասին՝ փորձելով շեղել ուշադրությունը Ուկրաինայի քաղաքների և այլ քաղաքացիական թիրախների վրա իր լայնածավալ հարձակումներից։
Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան կանչել են Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներին՝ մեղադրելով Մոսկվային Բալթյան երկրների մասին կեղծ պնդումներ տարածելու մեջ, քանի որ այն ուժեղացնում է հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները Ուկրաինայի վրա։
Այն պնդումները, որ Բալթյան երկրները պատրաստվում էին ռուսախոսների զանգվածային արտաքսումների և թույլ էին տվել Ուկրաինային օգտագործել իրենց օդային տարածքը Ռուսաստանին հարձակվելու համար, Կրեմլի խաղային ձեռնարկի մասն են կազմում, ասել են երկրները։
Էստոնիայի և Լիտվայի կառավարությունները Euronews-ին ասել են, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա Գրիգորի Լուկյանցևի կողմից արտաքսման մասին մեղադրանքները Մոսկվան օգտագործում է Ռուսաստանին որպես զոհ ներկայացնելու և ուշադրությունը Ուկրաինայում իր սեփական վարքագծից շեղելու համար։
«Ռուսաստանը հուսահատորեն ձգտում է շեղել ուշադրությունը Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիայից, ինչպես նաև իրեն որպես զոհ ներկայացնել և այդպիսով ազատել կատարված հանցագործությունների պատասխանատվությունից», – Euronews-ին ասել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Միևնույն ժամանակ, Էստոնիան մեղադրեց Մոսկվային «Ռուսաստանի կողմից միջազգային իրավունքի լուրջ խախտումներից, այդ թվում՝ ուկրաինացի երեխաների բռնի տեղափոխումից և արտաքսումից» շեղելու փորձի մեջ, Euronews-ին ասաց Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սյուզան Լիլևալին։
Լիտվան հայտարարեց, որ ռուսախոս բնակիչներին արտաքսելու մասին պնդումները «լիովին կեղծ» են, մինչդեռ Լատվիան հայտարարեց, որ երկրի բոլոր բնակիչները պաշտպանված են օրենքի գերակայությամբ՝ անկախ էթնիկ պատկանելությունից։
Հերքելով Ռուսաստանի պնդումները՝ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան ասաց, որ իր երկիրը «օրենքի գերակայությամբ կառավարվող ժողովրդավարական պետություն է», և որ այլ առաջարկները «ոչ այլ ինչ են, քան անհիմն ռուսական քարոզչություն»։
Լուկյանցևի մեղադրանքները հնչեցին Բելառուսի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների համատեղ մարդու իրավունքների զեկույցի ներկայացումից հետո, որտեղ պնդվում է, որ Բալթյան երկրները մեղավոր են «նացիզմի» և «ռուսաֆոբիայի» համար։
Զեկույցում նաև քննադատվում է Լատվիայի փոփոխված ներգաղթի օրենքը, որը պահանջում է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները դիմեն ԵՄ երկարաժամկետ բնակչի կարգավիճակի համար, ցուցադրեն լատվիերենի A2 մակարդակի իմացություն, ինչպես նաև անցնեն անվտանգության և անձնական տվյալների ստուգումներ՝ երկրում օրինական մնալու համար։
Միջոցառումները ազդել են մոտավորապես 30,000 մարդու վրա, որոնց մեծ մասը, ի վերջո, համապատասխանել է նոր պահանջներին։
Մեղադրանքները կրկնում են Կրեմլի վաղեմի պատմությունները Բալթյան երկրների մասին։
Լիտվայի հետախուզական ծառայությունները իրենց 2026 թվականի սպառնալիքների գնահատման մեջ նշում են, որ Ռուսաստանը «հետևողականորեն» մեղադրում է Լիտվային, Լատվիային և Էստոնիային ռուսախոսներին հետապնդելու, նացիստների համագործակիցներին փառաբանելու և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատմությունը վերաշարադրելու մեջ։
Զեկույցում նշվում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կենտրոնական դեր է խաղում այդ պնդումները դիվանագիտական ուղիներով և միջազգային կազմակերպություններով՝ Մոսկվայի արտաքին քաղաքականությունը արդարացնելու և Բալթյան երկրների վրա ճնշումը մեծացնելու համար։
Երկրների դիվանագիտական դեմարշները նաև պայմանավորված էին Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի պնդումներով, որ Բալթյան երկրները օդային միջանցքներ են տրամադրել ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի համար, որոնք հարձակվում են ռուսական քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։
Գալուզինի հայտարարությունները Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանում նավթային ենթակառուցվածքների վրա հաջող հարվածներից հետո «բացահայտորեն կեղծ են», – ասվում է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ՝ պահանջելով, որ Ռուսաստանը «անհապաղ հերքի այս կեղծ տեղեկատվությունը»։
Լիտվան և Էստոնիան նույնպես հայտարարեցին, որ երբեք թույլ չեն տվել, որ իրենց տարածքը կամ օդային տարածքը օգտագործվի Ռուսաստանի տարածքում անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների համար։
Դիվանագիտական վեճը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը սկսեց Ուկրաինայի վրա հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հերթական ալիքը։
Մոսկվային ուղղված իրենց նոտաներում երեք երկրները դատապարտեցին Ուկրաինայի վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների ալիքը։
Կառավարությունները հղում արեցին Կիևի և այլ վայրերի վրա վերջերս կատարված հարվածներին, որոնց հետևանքով զոհվեցին տասնյակ խաղաղ բնակիչներ և վիրավորվեցին հարյուրավորներ՝ պնդելով, որ Ռուսաստանը սաստկացնում է քաղաքացիական թիրախների դեմ իր հարձակումների արշավը։
Լիտվան հայտարարեց, որ քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է և հավասարազոր է ռազմական հանցագործությունների։ Այն հայտարարեց, որ կշարունակի ջանքերը՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման ժամանակ կատարված հանցագործությունների համար պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Կրեմլի այլ պաշտոնյաներ բազմիցս մեղադրել են Ուկրաինային նացիզմի և համակարգային ռուսաֆոբիայի մեջ՝ առանց ապացույցներ ներկայացնելու։
Պուտինն այս երկուսն էլ օգտագործել է որպես պատրվակ 2022 թվականի սկզբին Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման համար։
Բաց մի թողեք
Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները
Մակրոնի դեմ ահաբեկչության կազմակերպիչները «գտնվում են Ռուսաստանում», Մոսկվան նրանց կարտահանձնի՞
ՀՀ-ում Դանիայի դեսպանը Սյունիքի մարզում ԵՄ առաքելության անդամների հետ պարեկության է մասնակցել. Լուսանկար