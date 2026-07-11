Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա

Թուրքիան հայտնի է որպես հանդիպման վայր, մի երկիր, որտեղ Արևելքն ու Արևմուտքը միաձուլվում են, որտեղ քաղաքակրթությունները համընկնում են, և այս շաբաթ, որտեղ ձևավորվել է քայքայվող դաշինք։
Մթնոլորտը լարված էր, երբ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները երեքշաբթի օրը ժամանեցին Անկարա։ Ռուսաստանը երկուշաբթի երեկոյան բալիստիկ հրթիռներով հարվածեց Կիևին, մինչդեռ Չինաստանը օգտվեց առիթից՝ նույն օրը Հարավային Խաղաղ օվկիանոսում հեռահար բալիստիկ հրթիռ փորձարկելու համար։ Սպառնալիքները դժվար թե ավելի ակնհայտ լինեին։
Այնուամենայնիվ, ներքին պառակտումներն էին, որոնք ավելի մեծ վտանգ էին ներկայացնում, քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդիմանում էր դաշնակիցներին պաշտպանության վրա չափազանց քիչ ծախսելու և իր հրամանը կատարելու հարցում ընդհանուր առմամբ տատանվելու համար։ Անցյալ տարվա Հաագայի հանդիպումը որպես գերհաջորդական հաջողություն գնահատելով՝ նա միջանկյալ 12 ամիսներն անցկացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար կարմիր գորգ փռելով, ռեժիմի փոփոխության հրաման տալով, էներգետիկ ճգնաժամ սկսելով և գործընկերներին հողերի զավթմամբ սպառնալով, որը, անկասկած, անդառնալիորեն կխաթարեր դաշինքը։
Այս լույսի ներքո, գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի պնդումը, որ ՆԱՏՕ-ն «շատ ավելի ուժեղ է» Թրամփի շնորհիվ, կարող էր թվալ ֆանտաստիկ։ Սակայն չորեքշաբթի օրը բոլոր 32 երկրների կողմից հաստատված հռչակագիրը կարող է ողջամտորեն մեկնաբանվել որպես հաղթանակ։
Վեց հակիրճ պարբերությունները պարզ հաստատում էին ստորագրողների «5-րդ հոդվածի համաձայն մեր կոլեկտիվ պաշտպանությանը երկաթե հանձնառությունը»՝ ձևակերպում, որը հնչում է հզոր, բայց համատեքստից ելնելով՝ պետք է մտածել, թե արդյոք ԱՄՆ-ի խոստումը անկեղծ է։ Ավելի կարևոր էր Ուկրաինայի ճանաչումը որպես տրանսատլանտյան անվտանգության հիմնական ներդրողի՝ աջակցվող մի շարք գործարքներով, որոնք կհիմնվեն անհնազանդ երկրի անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների փորձագիտության վրա, ինչպես նաև լրացուցիչ 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնությամբ։
Եվ, իհարկե, պաշտպանության ծախսերի աճ է գրանցվել՝ մինչև 121.5 միլիարդ եվրոյի չափով, թվեր, որոնք Ռուտտեն անընդհատ հայտարարում է Թրամփին հանգստացնելու իր առաքելության մեջ։
Բայց, վերջին հաշվով, Անկարայի հաղթանակը ոչ թե նախագահին սիրուն պահելն էր, այլ ավելի համախմբված, ավելի եվրոպական դաշինքի ստեղծումը։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա։
Էներգիա, շրջակա միջավայր և տրանսպորտ. Կյանքը ածխաջրածիններից այն կողմ
Հենց գործողությունների ծրագիրն է, որը չի համարձակվում իր անունը արտասանել։ Էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագիրը, որը Եվրոպական հանձնաժողովը նախատեսում է ներկայացնել հաջորդ ուրբաթ, իրականում ոչ բրածո վառելիքի գործողությունների ծրագիր է։ Ամեն դեպքում, դա է, ինչ շատերը կհույս ունենան։
Այս շաբաթվա սկզբին մենք Բերլեյմոնտում մի փոքր պատկերացում կազմեցինք այդ մասին, երբ արտահոսած նախագծում նշվում էր, որ ԵՄ գործադիր մարմինը ցանկանում է մասնակցել էլեկտրական մեքենաների վաճառքի ալիքին, որը համընկավ նավթի գների վերջին՝ և, անշուշտ, ոչ վերջին՝ ցնցման հետ։ Քանի որ միջին մեքենան իր կյանքի մեծ մասն անցկացնում է ավտոտնակում կամ փողոցներում աղբ է թափում, ինչու՞ չօգտագործել հսկայական մարտկոցը, որը կօգնի ավելի շատ քամու և արևի էներգիա ինտեգրել եվրոպական ցանցում: Ամեն դեպքում, դա է գաղափարը:
Էլեկտրաէներգիայի հաշիվները, էլեկտրական մեքենաները կարևոր են ԵՄ էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագրի համար
Էներգետիկա, շրջակա միջավայր և տրանսպորտ
Անցյալ շաբաթ հանձնաժողովը նոր գլուխ գրեց «Քաղաքականություն. ուղեցույց այն մասին, թե ինչ չպետք է անել» գրքում: Երեքշաբթի օրը այն ներկայացրեց անասնապահության և սպիտակուցային մշակաբույսերի դերի ակնառու վերագնահատում Եվրոպայի սննդի համակարգում:
Մեկ օր անց Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին խնդրվեց քվեարկել թվացյալ աննշան պատվիրակված ակտի վերաբերյալ, որը կդասակարգեր սոյան որպես անտառահատման բարձր ռիսկի բիովառելիք: Պարզ ասած՝ Հանձնաժողովը խթանում էր բուսական սպիտակուցների ավելացումը՝ միաժամանակ առաջ մղելով մի առաջարկ, որը կնվազեցներ նույն այդ մշակաբույսերի պահանջարկը: Արդյունքը՞: Տեքստը մերժվեց, ինչպես հաղորդել է Սոֆիա Սանչես Մանզանարոն:
ԵՄ պատգամավորները չորեքշաբթի օրը քվեարկեցին արգելափակելու այն օրենսդրությունը, որը կարող էր կանխել սոյայի վրա հիմնված բիովառելիքի օգտագործումը…
Մինչ Բրյուսելի բետոնը շարունակում է թխել, կարելի էր ներել ԵՄ պատգամավորներին մոտալուտ լողափնյա արձակուրդների մասին երազելու համար: Սակայն ամառային արձակուրդներից առաջ Եվրոպական խորհրդարանը հայտնվեց լիարժեք քաղաքական դրամայի մեջ, այն բանից հետո, երբ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) մանևրները վերակենդանացրին վիճահարույց առաջարկը՝ երկարաձգելու «ժամանակավոր» ԵՄ կանոնները, որոնք թույլ են տալիս տեխնոլոգիական ընկերություններին սկանավորել իրենց ծառայությունները երեխաների սեռական բռնության նյութերի հետքերի համար (CSAM), ինչպես հաղորդում է Կլոդին:
CSAM սկանավորման երկարաձգումը արգելափակվեց Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից մարտ ամսին, այն բանից հետո, երբ Խորհուրդը հրաժարվեց ներառել գաղտնիության երաշխիքներ, ինչի արդյունքում օրենքի ժամկետը լրացավ ապրիլին: Սակայն ծրագիրը վերականգնվեց, և այն վերակենդանացվեց ԵՄ առաջնորդների կողմից՝ ոչ այլ ոք, քան խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի (և ԵԺԿ անդամ) խնդրանքով: Այս մարտավարությունը, որը համընկավ հուլիսին խորհրդարանական ներկայության ցածր մակարդակի հետ, բարձրացրեց Եվրախորհրդարանի պատգամավորների համար երկարաձգումը կրկին մերժելու չափանիշը: Այսպիսով, չնայած հինգշաբթի օրը պարզ մեծամասնության դեմ քվեարկությանը, դա չհաջողվեց ապահովել բացարձակ մեծամասնություն՝ ապահովելով ԵԺԿ-ի հաղթանակը:
Եվրոպական խորհրդարանը հինգշաբթի օրը կքվեարկի ժամանակավոր կանոնները վերականգնելու նորացված առաջարկի շուրջ…
Հակադրվելով սպասումներին՝ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները չորեքշաբթի օրը ավարտեցին Անկարայում կայացած իրենց երկօրյա գագաթնաժողովը՝ ցուցադրելով միասնություն: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բարձր գնահատեց «հարգանքի» ոգին՝ չնայած պաշտպանական ծախսերի, առևտրային վեճերի և Ուկրաինայում պատերազմի շուրջ ամիսներ տևած լարվածությանը բանակցություններից հետո: Համախմբվածության վրա շեշտը նկատելի էր Վաշինգտոնի և մի քանի եվրոպական դաշնակիցների միջև շաբաթներ տևած հրապարակային անհամաձայնություններից հետո:
Եվրոպան հենց նոր ապրեց իր երկրորդ ամենատաք հունիսը, որի արդյունքում հազարավոր ավելորդ մահեր եղան: Միայն Բելգիան հունիսի 18-ից հուլիսի 1-ը գրանցել է ավելի քան 1700 լրացուցիչ մահվան դեպք: Եվ սպասվում է, որ շոգ ալիքները կդառնան ավելի ինտենսիվ և ավելի երկարատև: Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց տվեց ԱՀԿ-ի վերջերս Եվրոպայում կայացած արտակարգ հանդիպումը, շատ երկրներ դեռ պետք է ավելին անեն իրենց բնակչությանը պաշտպանելու համար:
Բաց մի թողեք
Ինչպես կարող է Եվրոպան հաղթել (տնտեսական) Աշխարհի առաջնությունում
Ավելի շատ միջուկային զենք, ավելի շատ ՆԱՏՕ. Կշարունակվի՞ արդյոք Մակրոնի կողմից Ֆրանսիայի պաշտպանության վերափոխումը
Եվրոպայի արդյունաբերությունները պահանջում էին բյուրոկրատական խոչընդոտների խարույկ, հիմա նրանք ատում են դա