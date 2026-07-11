Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ

Ըստ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի՝ Ռուսաստանը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել է վեց «Իսկանդեր» բալիստիկ հրթիռ, չորս «Խ-59/69» թևավոր հրթիռ, երկու «Խ-31» հակաճառագայթային հրթիռ և 121 գրոհային անօդաչու թռչող սարք։
Կիևի վրա գիշերը ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ և հրդեհներ են բռնկվել մայրաքաղաքում, շաբաթ օրը հայտնել են իշխանությունները։
Telegram-ում մի շարք գրառումներում Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ քաղաքը ենթարկվում է բալիստիկ հրթիռների հարձակման և զգուշացրել է բնակիչներին մնալ ռմբապաստարաններում։
«Նախնական հաղորդագրությունները վկայում են Սվյատոշինսկի շրջանում ոչ բնակելի շենքի վրա հարվածի մասին։ Դարնիցկի շրջանում այրվում է տրանսֆորմատորային ենթակայան։ Սոլոմոնսկի շրջանում հրդեհ է բռնկվել եռահարկ գրասենյակային շենքում», – գրել է նա։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա, որոնք, նրա խոսքով, վնասել են բնակարանային շենքեր, գրասենյակներ և հոգևոր ճեմարան։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով՝ Ռուսաստանը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել է վեց «Իսկանդեր» բալիստիկ հրթիռ, չորս «Խ-59/69» թևավոր հրթիռ, երկու «Խ-31» հակաճառագայթային հրթիռ և 121 գրոհային անօդաչու թռչող սարք։
Տեղական հակաօդային պաշտպանությունը խլել է 111 անօդաչու թռչող սարք և երկու «Խ-59/69» հրթիռ, հայտնել են ռազմաօդային ուժերը՝ նախնական տվյալներով։
Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Մոսկվան անցյալ շաբաթ Կիևի վրա արձակել է անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների խոշոր հարված, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 30 մարդ և հարվածվել քաղաքի ավելի քան 20 օբյեկտի։
Կլիչկոն հարվածները բնութագրել է որպես Ռուսաստանի «ամենազանգվածային հարձակումը» մայրաքաղաքի վրա։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտարարել են, որ ռուսական ուժերը հարվածների ժամանակ օգտագործել են 570 օդային գրոհային միջոց, այդ թվում՝ չորս «Զիրկոն» հրթիռ, 24 «Իսկանդեր» բալիստիկ հրթիռ և 496 «Շահեդ» տիպի անօդաչու թռչող սարք։
Այլուրում, ըստ տեղական իշխանությունների, ուրբաթ օրը արևելյան Դոնեցկի շրջանի վրա ռուսական հարվածների հետևանքով զոհվել է յոթ և վիրավորվել 21 մարդ։
Ռուսաստանի հարձակումներին ի պատասխան՝ Կիևը թիրախավորել է Մոսկվայի էներգետիկ արդյունաբերությունը՝ հարվածներ հասցնելով նավթավերամշակման գործարաններին, պահեստներին և տերմինալներին՝ փորձելով խոչընդոտել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պետական եկամտի ամենակարևոր աղբյուրներից մեկին։
Ուկրաինական հարձակումները վառելիքային ճգնաժամ են առաջացրել ամբողջ Ռուսաստանում և Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում, բենզալցակայաններում երկար հերթերի և գների աճի պատճառով Մոսկվային ստիպել են արգելք մտցնել դիզելային վառելիքի արտահանման վրա՝ փորձելով մեղմել դրա ազդեցությունը իր տնտեսության և բնակիչների վրա։
Ուրբաթ օրը Զելենսկին հայտարարեց, որ իր ուժերը շաբաթվա ընթացքում հարվածել են Օմսկի նավթավերամշակման գործարանին, ինչպես նաև Սարատովի, Ռոստովի, Տվերի, Ստավրոպոլի և Կրասնոդարի մարզերի մի շարք նավթային օբյեկտների։
Այս հաջողություններին չնայած՝ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմում շրջադարձային պահը դեռ «հեռու է»։
«Ագրեսորը չի հրաժարվել Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի լիակատար օկուպացիայի իր ծրագրերից», – գրել է նա սոցիալական ցանցերում այս շաբաթվա սկզբին։ «Նրանք ձգտում են ընդլայնել իրենց հարձակողական գործողությունները Դնեպրոպետրովսկի և Զապորոժիեի մարզերում, ինչպես նաև ստեղծել և ընդլայնել բուֆերային գոտի Ուկրաինայի հյուսիսային շրջաններում»։
Բաց մի թողեք
Իրանը խոստացել է հակահարված տալ ԱՄՆ-ի ցանկացած հարձակմանը
Հակամարտությունը երբեք չի ավարտվի Իրանի կապիտուլյացիայով․ Ղալիբաֆ
ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե