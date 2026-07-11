11/07/2026

EU – Armenia

Հունաստան – Գերմանիա ինքնաթիռի կոտրված պատուհանը «սկսել է դեպի դուրս քաշել» ուղևորին, ով հազիվ է հետո փրկվել

infomitk@gmail.com 11/07/2026 1 min read

Ryanair ընկերության Սալոնիկից (Հունաստան) դեպի Մեմինգեն (Գերմանիա) չվերթ կատարող ինքնաթիռի պատուհանը թռիչքի ժամանակ կոտրվել է, որի հետևանքով մեկ ուղևոր վիրավորվել է, հաղորդել է «ERT-News»-ը՝ հղում անելով ավիաընկերության մամուլի ծառայությանը։

Դեպքից հետո ինքնաթիռը վերադարձել է Սալոնիկ, և բոլոր ուղևորները տեղափոխվել են տերմինալ։ Վիրավոր ուղևորը տեղում ստացել է բժշկական օգնություն։ Կարճ ժամանակ անց ժամանակավոր ինքնաթիռ է մեկնել Մեմինգեն։

Ականատեսների խոսքով՝ թռիչքից մի քանի րոպե անց սրահում բարձր ձայն է լսվել, պատուհանը կոտրվել է, և նրա կողքին նստած 60-ամյա ուղևորը կիսով չափ դրսում է եղել։ Մոտակա մարդկանց հաջողվել է նրան պահել օդանավի ներսում։

Ըստ աղբյուրի՝ շարժիչի դետալ է դուրս նետվել, հարվածել պատուհանին և կոտրել այն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դեմ ահաբեկչության կազմակերպիչները «գտնվում են Ռուսաստանում», Մոսկվան նրանց կարտահանձնի՞

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վլադիվոստոկում հղի կինը ընկել է յոթերորդ հարկի պատուհանից և ողջ մնացել. Լուսանկար

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ-ն ձեր ծոծրակին է․ ինչպե՞ս կարող է իշխանությունն օգտագործել ձեր անձնական տվյալներն ու «գաղտնիքները»

11/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները

11/07/2026 infomitk@gmail.com