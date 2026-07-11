Հունաստան – Գերմանիա ինքնաթիռի կոտրված պատուհանը «սկսել է դեպի դուրս քաշել» ուղևորին, ով հազիվ է հետո փրկվել

Ryanair ընկերության Սալոնիկից (Հունաստան) դեպի Մեմինգեն (Գերմանիա) չվերթ կատարող ինքնաթիռի պատուհանը թռիչքի ժամանակ կոտրվել է, որի հետևանքով մեկ ուղևոր վիրավորվել է, հաղորդել է «ERT-News»-ը՝ հղում անելով ավիաընկերության մամուլի ծառայությանը։
Դեպքից հետո ինքնաթիռը վերադարձել է Սալոնիկ, և բոլոր ուղևորները տեղափոխվել են տերմինալ։ Վիրավոր ուղևորը տեղում ստացել է բժշկական օգնություն։ Կարճ ժամանակ անց ժամանակավոր ինքնաթիռ է մեկնել Մեմինգեն։
Ականատեսների խոսքով՝ թռիչքից մի քանի րոպե անց սրահում բարձր ձայն է լսվել, պատուհանը կոտրվել է, և նրա կողքին նստած 60-ամյա ուղևորը կիսով չափ դրսում է եղել։ Մոտակա մարդկանց հաջողվել է նրան պահել օդանավի ներսում։
Ըստ աղբյուրի՝ շարժիչի դետալ է դուրս նետվել, հարվածել պատուհանին և կոտրել այն։
Բաց մի թողեք
Մակրոնի դեմ ահաբեկչության կազմակերպիչները «գտնվում են Ռուսաստանում», Մոսկվան նրանց կարտահանձնի՞
Վլադիվոստոկում հղի կինը ընկել է յոթերորդ հարկի պատուհանից և ողջ մնացել. Լուսանկար
ԱԱԾ-ն ձեր ծոծրակին է․ ինչպե՞ս կարող է իշխանությունն օգտագործել ձեր անձնական տվյալներն ու «գաղտնիքները»