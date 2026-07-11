Ինչպես կարող է Եվրոպան հաղթել (տնտեսական) Աշխարհի առաջնությունում

ԵՄ տնտեսությունը հիվանդ է ինչպես թութակը։ Կարո՞ղ է ֆուտբոլը սովորեցնել նրան, թե ինչպես գոլ խփել։
1953 թվականին Հունգարիայի ֆուտբոլի հավաքականը Ուեմբլիում 6-3 հաշվով ջախջախեց Անգլիային պատմական խաղում, որը վերջապես ապացուցեց բրիտանացիներին, որ նրանք այլևս իրենց հորինած սպորտաձևի վարպետները չեն։
Նախազգուշական նշանները ակնհայտ էին։ Հունգարիան գործող օլիմպիական չեմպիոնն էր, չէր պարտվել երեք տարի և գլխավորում էր լեգենդար հարձակվող Ֆերենց Պուշկասը, ով այսօր իր անունը տալիս է ՖԻՖԱ-ի ամենամյա «ամենագեղեցիկ» գոլի մրցանակին։
Փոխարենը, դրանք պետք է ակնհայտ լինեին։ Խաղի առավոտյան «Դեյլի Թելեգրաֆ»-ում գրելով՝ թերթի սպորտային խմբագիրը և ավանդական «տղամարդկային» անգլիական ֆուտբոլի համոզված կողմնակից Ֆրենկ Քոուլսը հայտարարեց, որ «ամուր հարձակումը» կարող է կանգնեցնել «Հունգարիայի գերազանց գնդակով ժոնգլյորներին»։
Ակնհայտ է, որ դա չէր կարող։ Անգլիայի ամոթը խորացնելու և վեց ամիս անց ցույց տալու համար, որ իրենց հաղթանակը պատահական չէր, Հունգարիան համաձայնվեց Բուդապեշտում պատասխան խաղ անցկացնել վեց ամիս անց։ Նրանք հաղթեցին 7-1 հաշվով։
Անկասկած հնարավոր է (եթե ոչ հավանական), որ իմ ուղեղը խելագարվել է՝ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում չափազանց շատ ուշ գիշերային Աշխարհի առաջնության խաղեր դիտելով։ Բայց կարծում եմ, որ այս դրվագը, որը վարպետորեն պատմել է Ջոնաթան Ուիլսոնը իր 2009 թվականի «Պիրամիդը շրջելը. Ֆուտբոլային մարտավարության պատմությունը» գրքում, շատ բան ունի մեզ սովորեցնելու Եվրոպայի ներկայիս տնտեսական դժվարին վիճակի մասին։
Իրրեդենտալիստական Ռուսաստանի, ավելի ու ավելի վճռական Չինաստանի և անկայուն, բայց դեռևս անչափ հզոր Ամերիկայի հետ բախվելով՝ Եվրոպայի արձագանքը, ըստ էության, եղել է խստացնելը։ Պետք է կրճատվեն բյուրոկրատական քաշքշուկները, մեծացվեն պաշտպանական ծախսերը և կիրառվեն պատժիչ հարկեր։
Այնուամենայնիվ, այն, ինչ երբեք հստակ չի բացատրվում, այն է, թե ինչպես է կարգավորման, միլիտարիզմի և պրոտեկցիոնիզմի այս կոկտեյլը պետք է խթանի Եվրոպայի տնտեսական վերածնունդը։
Ինչպես ԵՄ-ն ինքն է բազմիցս նշել, Չինաստանի կողմից առաջադեմ տեխնոլոգիաների (օրինակ՝ էլեկտրական մեքենաների) զարգացումը մեծ մասամբ պայմանավորված է («անտղամարդկային») պետական օգնություններով և ռազմավարական պլանավորմամբ։ Նույնը վերաբերում է, օրինակ, Ամերիկայի կողմից բարձր տեխնոլոգիական համակարգչային չիպերի արտադրությանը։ Սակայն կենտրոնացումը մնում է անեծք ԵՄ շատ մայրաքաղաքների համար, իսկ սուբսիդիաները գրեթե հայհոյանք են Բերլեյմոնում։
Բրյուսելի՝ Պեկինի նկատմամբ ավելի ու ավելի մարտական վերաբերմունքը նաև ենթադրում է, որ կուրսի փոփոխություն անխուսափելի չէ։ Գործնականում չինական յուրաքանչյուր արտահանում՝ էլեկտրական մեքենաներ, պողպատ, նույնիսկ փոքր ծանրոցներ, այժմ պետք է դադարեցվի մաքսատուրքերի խստացման միջոցով։ Անտեսվում է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն գրեթե նույն բանը փորձեց մեկ տարի առաջ և պարտվեց։
Այլ կերպ ասած, չնայած տնտեսապես պարտված լինելուն, Բրյուսելը դեռևս համոզված է, որ ավելի լավ գիտի և կարող է ավելի լավ անել, քան Պեկինը և Վաշինգտոնը։ Տեխնոլոգիական վարպետությունը, կարծես, չի կարող համեմատվել հզոր տնտեսության հետ։
Տարիներ շարունակ տնտեսական վնաս
Մտորելով (և ռիսկի դիմելով բացահայտել, թե որքան խճճված է դարձել իմ ֆուտբոլային միտքը), զարմանալի է, թե որքան է այսօր Եվրոպան նմանվում պայքարող ֆուտբոլային թիմի՝ ներառյալ շատ նախկին անգլիական թիմեր։
Ի վերջո, ԵՄ 450 միլիոն քաղաքացիներից բաղկացած թիմը արագորեն ծերանում է։ Նրա աստղային խաղացողները՝ Գերմանիան և Ֆրանսիան, լրջորեն թերակատարում են իրենց։ Նրա մարզիչները՝ Ֆրիդրիխ Մերցից մինչև Էմանուել Մակրոն, կորցրել են հասարակական կարծիքի հանդերձարանը։ Եվ տարբեր կազմավորումներ՝ Վայմարյան եռանկյունին, E5-ը, E6-ը կամ ավանդական ֆրանս-գերմանական առանցքը, բոլորը փորձվում են, բայց ապարդյուն։
Շատ ակնհայտ լուծումներ նույնպես հասանելի չեն։ Նոր խաղացողների՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի կամ նույնիսկ փոքրիկ Չեռնոգորիայի հետ պայմանագիր կնքելը քաղաքականապես և տեխնիկապես բարդ է։ Թիմը երիտասարդ (ներգաղթյալ) արյունով երիտասարդացնելը քաղաքականապես անհնար է. այն վերակենդանացնելը կառավարության հսկայական ներդրումներով կարող է ֆինանսապես անպատասխանատու լինել։ Եվ մարզիչներին ազատելը, հավանաբար, պարզապես կհանգեցնի շատ ավելի վատ մեկի նշանակմանը (օրինակ՝ Մարին Լե Պենին)։
ԱՄՆ-ին կամ Չինաստանին պարզապես կրկնօրինակելը նույնպես հնարավոր չէ։ Ամերիկայի՝ առաջատար հետազոտությունները ֆինանսավորելու կարողությունը մեծապես պայմանավորված է նրա հսկայական դաշնային բյուջեով, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 23%-ը: ԵՄ-ի ներկայիս երկարաժամկետ բյուջեն, ընդհակառակը, կազմում է հազիվ 1%, իսկ հաջորդը կարող է լինել նույնիսկ ավելի փոքր: Մինչդեռ, Չինաստանի արտահանման վրա կենտրոնացած տնտեսությունը պահպանվում է սոցիալական ապահովության դեմ ուղղված քաղաքականությամբ, որը կսարսափեցնի եվրոպացիների մեծ մասին: (Նրա ավտորիտարիզմը նույնպես այդքան էլ հիացմունքի արժանի չէ):
Հաշվի առնելով այս ամենը, ԵՄ-ի շփոթված արձագանքը իր տնտեսական դժվարություններին գրեթե իմաստ ունի: Մյուսներին ընդօրինակելու փոխարեն, գուցե Եվրոպան պետք է կրկնօրինակի իր նախկին տարբերակները: Մի քանի ամիս առաջ ընդունված կանաչ օրենքները պետք է դադարեցվեն: Առևտրային պատերազմները, հնարավոր է, պետք է վերսկսվեն: Եվ Գերմանիան՝ չնայած ակնհայտ պատմական վտանգին, պետք է կրկին դառնա ռազմական գերտերություն:
Բաց մի թողեք
Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա
Մեծ Բրիտանիան վտանգում է նոր պառակտում Վաշինգտոնի հետ անտառահատման կանոնակարգերի շուրջ
Ավելի շատ միջուկային զենք, ավելի շատ ՆԱՏՕ. Կշարունակվի՞ արդյոք Մակրոնի կողմից Ֆրանսիայի պաշտպանության վերափոխումը