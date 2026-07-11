11/07/2026

EU – Armenia

Ինչպես կարող է Եվրոպան հաղթել (տնտեսական) Աշխարհի առաջնությունում

infomitk@gmail.com 11/07/2026 1 min read

ԵՄ տնտեսությունը հիվանդ է ինչպես թութակը։ Կարո՞ղ է ֆուտբոլը սովորեցնել նրան, թե ինչպես գոլ խփել։

1953 թվականին Հունգարիայի ֆուտբոլի հավաքականը Ուեմբլիում 6-3 հաշվով ջախջախեց Անգլիային պատմական խաղում, որը վերջապես ապացուցեց բրիտանացիներին, որ նրանք այլևս իրենց հորինած սպորտաձևի վարպետները չեն։

Նախազգուշական նշանները ակնհայտ էին։ Հունգարիան գործող օլիմպիական չեմպիոնն էր, չէր պարտվել երեք տարի և գլխավորում էր լեգենդար հարձակվող Ֆերենց Պուշկասը, ով այսօր իր անունը տալիս է ՖԻՖԱ-ի ամենամյա «ամենագեղեցիկ» գոլի մրցանակին։

Փոխարենը, դրանք պետք է ակնհայտ լինեին։ Խաղի առավոտյան «Դեյլի Թելեգրաֆ»-ում գրելով՝ թերթի սպորտային խմբագիրը և ավանդական «տղամարդկային» անգլիական ֆուտբոլի համոզված կողմնակից Ֆրենկ Քոուլսը հայտարարեց, որ «ամուր հարձակումը» կարող է կանգնեցնել «Հունգարիայի գերազանց գնդակով ժոնգլյորներին»։

Ակնհայտ է, որ դա չէր կարող։ Անգլիայի ամոթը խորացնելու և վեց ամիս անց ցույց տալու համար, որ իրենց հաղթանակը պատահական չէր, Հունգարիան համաձայնվեց Բուդապեշտում պատասխան խաղ անցկացնել վեց ամիս անց։ Նրանք հաղթեցին 7-1 հաշվով։

Անկասկած հնարավոր է (եթե ոչ հավանական), որ իմ ուղեղը խելագարվել է՝ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում չափազանց շատ ուշ գիշերային Աշխարհի առաջնության խաղեր դիտելով։ Բայց կարծում եմ, որ այս դրվագը, որը վարպետորեն պատմել է Ջոնաթան Ուիլսոնը իր 2009 թվականի «Պիրամիդը շրջելը. Ֆուտբոլային մարտավարության պատմությունը» գրքում, շատ բան ունի մեզ սովորեցնելու Եվրոպայի ներկայիս տնտեսական դժվարին վիճակի մասին։

Իրրեդենտալիստական ​​Ռուսաստանի, ավելի ու ավելի վճռական Չինաստանի և անկայուն, բայց դեռևս անչափ հզոր Ամերիկայի հետ բախվելով՝ Եվրոպայի արձագանքը, ըստ էության, եղել է խստացնելը։ Պետք է կրճատվեն բյուրոկրատական ​​քաշքշուկները, մեծացվեն պաշտպանական ծախսերը և կիրառվեն պատժիչ հարկեր։

Այնուամենայնիվ, այն, ինչ երբեք հստակ չի բացատրվում, այն է, թե ինչպես է կարգավորման, միլիտարիզմի և պրոտեկցիոնիզմի այս կոկտեյլը պետք է խթանի Եվրոպայի տնտեսական վերածնունդը։

Ինչպես ԵՄ-ն ինքն է բազմիցս նշել, Չինաստանի կողմից առաջադեմ տեխնոլոգիաների (օրինակ՝ էլեկտրական մեքենաների) զարգացումը մեծ մասամբ պայմանավորված է («անտղամարդկային») պետական ​​​​օգնություններով և ռազմավարական պլանավորմամբ։ Նույնը վերաբերում է, օրինակ, Ամերիկայի կողմից բարձր տեխնոլոգիական համակարգչային չիպերի արտադրությանը։ Սակայն կենտրոնացումը մնում է անեծք ԵՄ շատ մայրաքաղաքների համար, իսկ սուբսիդիաները գրեթե հայհոյանք են Բերլեյմոնում։

Բրյուսելի՝ Պեկինի նկատմամբ ավելի ու ավելի մարտական ​​​​վերաբերմունքը նաև ենթադրում է, որ կուրսի փոփոխություն անխուսափելի չէ։ Գործնականում չինական յուրաքանչյուր արտահանում՝ էլեկտրական մեքենաներ, պողպատ, նույնիսկ փոքր ծանրոցներ, այժմ պետք է դադարեցվի մաքսատուրքերի խստացման միջոցով։ Անտեսվում է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն գրեթե նույն բանը փորձեց մեկ տարի առաջ և պարտվեց։

Այլ կերպ ասած, չնայած տնտեսապես պարտված լինելուն, Բրյուսելը դեռևս համոզված է, որ ավելի լավ գիտի և կարող է ավելի լավ անել, քան Պեկինը և Վաշինգտոնը։ Տեխնոլոգիական վարպետությունը, կարծես, չի կարող համեմատվել հզոր տնտեսության հետ։

Տարիներ շարունակ տնտեսական վնաս

Մտորելով (և ռիսկի դիմելով բացահայտել, թե որքան խճճված է դարձել իմ ֆուտբոլային միտքը), զարմանալի է, թե որքան է այսօր Եվրոպան նմանվում պայքարող ֆուտբոլային թիմի՝ ներառյալ շատ նախկին անգլիական թիմեր։

Ի վերջո, ԵՄ 450 միլիոն քաղաքացիներից բաղկացած թիմը արագորեն ծերանում է։ Նրա աստղային խաղացողները՝ Գերմանիան և Ֆրանսիան, լրջորեն թերակատարում են իրենց։ Նրա մարզիչները՝ Ֆրիդրիխ Մերցից մինչև Էմանուել Մակրոն, կորցրել են հասարակական կարծիքի հանդերձարանը։ Եվ տարբեր կազմավորումներ՝ Վայմարյան եռանկյունին, E5-ը, E6-ը կամ ավանդական ֆրանս-գերմանական առանցքը, բոլորը փորձվում են, բայց ապարդյուն։

Շատ ակնհայտ լուծումներ նույնպես հասանելի չեն։ Նոր խաղացողների՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի կամ նույնիսկ փոքրիկ Չեռնոգորիայի հետ պայմանագիր կնքելը քաղաքականապես և տեխնիկապես բարդ է։ Թիմը երիտասարդ (ներգաղթյալ) արյունով երիտասարդացնելը քաղաքականապես անհնար է. այն վերակենդանացնելը կառավարության հսկայական ներդրումներով կարող է ֆինանսապես անպատասխանատու լինել։ Եվ մարզիչներին ազատելը, հավանաբար, պարզապես կհանգեցնի շատ ավելի վատ մեկի նշանակմանը (օրինակ՝ Մարին Լե Պենին)։

ԱՄՆ-ին կամ Չինաստանին պարզապես կրկնօրինակելը նույնպես հնարավոր չէ։ Ամերիկայի՝ առաջատար հետազոտությունները ֆինանսավորելու կարողությունը մեծապես պայմանավորված է նրա հսկայական դաշնային բյուջեով, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 23%-ը: ԵՄ-ի ներկայիս երկարաժամկետ բյուջեն, ընդհակառակը, կազմում է հազիվ 1%, իսկ հաջորդը կարող է լինել նույնիսկ ավելի փոքր: Մինչդեռ, Չինաստանի արտահանման վրա կենտրոնացած տնտեսությունը պահպանվում է սոցիալական ապահովության դեմ ուղղված քաղաքականությամբ, որը կսարսափեցնի եվրոպացիների մեծ մասին: (Նրա ավտորիտարիզմը նույնպես այդքան էլ հիացմունքի արժանի չէ):

Հաշվի առնելով այս ամենը, ԵՄ-ի շփոթված արձագանքը իր տնտեսական դժվարություններին գրեթե իմաստ ունի: Մյուսներին ընդօրինակելու փոխարեն, գուցե Եվրոպան պետք է կրկնօրինակի իր նախկին տարբերակները: Մի քանի ամիս առաջ ընդունված կանաչ օրենքները պետք է դադարեցվեն: Առևտրային պատերազմները, հնարավոր է, պետք է վերսկսվեն: Եվ Գերմանիան՝ չնայած ակնհայտ պատմական վտանգին, պետք է կրկին դառնա ռազմական գերտերություն:

Nottingham Forest v AFC Bournemouth – Premier League – City Ground

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան վտանգում է նոր պառակտում Վաշինգտոնի հետ անտառահատման կանոնակարգերի շուրջ

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի շատ միջուկային զենք, ավելի շատ ՆԱՏՕ. Կշարունակվի՞ արդյոք Մակրոնի կողմից Ֆրանսիայի պաշտպանության վերափոխումը

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները

11/07/2026 infomitk@gmail.com