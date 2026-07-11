Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները

«Բուլղարիայում ոչ մի պատժամիջոցներ չեն գործում», – ասել է պատժամիջոցների տակ գտնվող օլիգարխ Պեևսկին
ՍՈՖԻԱ – ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից պատժամիջոցների տակ գտնվող բուլղարացի օլիգարխ Դելյան Պեևսկու կողմից կատարված հարյուրավոր չվերթները հարցեր են առաջացրել այն մասին, թե որքանով են պատժամիջոցները սահմանափակում Բուլղարիայի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկին։
Պեևսկին ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ է 2021 թվականից և Մեծ Բրիտանիայի սև ցուցակում է 2023 թվականից՝ հանրային կոռուպցիայի և կաշառակերության մեջ իր դերի համար, չնայած նա հրապարակավ պարծենում է, որ անձեռնմխելի է։
Նա կարևոր, վիճահարույց դեր է խաղում իր երկրի քաղաքականության մեջ՝ որպես պատգամավոր և «Իրավունքների և ազատությունների շարժում» (MRF) քաղաքական կուսակցության առաջնորդ, որի երկու պատգամավոր կա Բրյուսելում։
ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցներին, որոնք ներառում են մուտքի արգելքներ, Պեևսկու անունը հայտնվում է Բուլղարիայի ներքին գործերի նախարարության կողմից պահվող և «Իզվան Էֆիր» հետաքննչական լրատվամիջոցի կողմից ձեռք բերված հարյուրավոր թռիչքների գրառումներում։
Հարցին, թե ինչպես է նա վճարում ուղևորությունների, այդ թվում՝ մասնավոր վարձակալված ինքնաթիռների համար, Պեևսկին պատասխանել է. «Բուլղարիայում ոչ մի պատժամիջոցներ չեն գործում»։
Լսումները
Ներքին գործերի նախարար Իվան Դեմերջիևը հուլիսի սկզբին խորհրդարանին հայտարարեց, որ Պեևսկին 2018 թվականից ի վեր Սոֆիայից 227 անգամ է թռել։ Այդ մեկնումներից 181-ը եղել են մասնավոր չարթերային չվերթներով։
Վեց թռիչք, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 122,880 եվրո, վճարվել է Պեևսկու փաստաբանին պատկանող իրավաբանական ընկերության հետ կնքված պայմանագրով։ Պայմանագիրը դադարեցվել է նախկին նախագահ Ռումեն Ռադևի կառավարության այս գարնանը իշխանության գալուց կարճ ժամանակ անց։
Թռիչքներից մեկում, ենթադրաբար, եղել է Դեսիսլավա Աթանասովան՝ նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի կենտրոնամետ GERB կուսակցության նախկին բարձրաստիճան դեմքը։
Աթանասովան GERB խորհրդարանական խմբակցությունը ղեկավարել է մինչև 2024 թվականի հունվարը, երբ պատգամավորները նրան նշանակել են Բուլղարիայի Սահմանադրական դատարանում՝ մինչև 2030 թվականի աշունը ժամկետով։ Դատարանն ունի վերջին խոսքը օրենքների և ընտրական վեճերի վերաբերյալ։
«Հաստատվել է, որ Պեևսկին և Աթանասովան միասին են ճանապարհորդել մասնավոր չվերթով Սոֆիայից Դուբայ 2024 թվականի ապրիլի 5-ին», – պատգամավորներին ասել է Դեմերջիևը: «Նման համադրությունը կբարձրացնի հսկայական թվով հարցեր ցանկացած քաղաքակիրթ երկրում»։
Աթանասովան հերքել է պնդումը՝ հրապարակելով սահմանային ոստիկանության գրառումները, իր դիվանագիտական անձնագիրը և թուրքական վկայականը, որում նշվում է, որ ինքը երբեք չի լքել Թուրքիան երկու չվերթների միջև ընկած ժամանակահատվածում։
Այնուամենայնիվ, նա չի բացատրել, թե ինչու է իր անձնական անձնագիրը ոչնչացվել ապրիլին, մինչև դրա ժամկետը լրանալը, և ուղղակիորեն չի արձագանքել նախարարի այն պնդմանը, որ ինքը օգտագործել է երկու անձնագրերը։
Անձնական կյանք
Պեևսկին, որը պնդում է, որ ինքն ու իր ընտանիքը վճարել են ամեն ինչի համար, մեղադրել է ներքին գործերի նախարարին իր անձնական կյանքը անօրինական կերպով հետաքննելու մեջ։
«Իմ անձնական կյանքը իմ անձնական գործն է և ոչ մեկի, եթե պետական ռեսուրսներ չեն օգտագործվել», – ասել է նա։
Բարեփոխական «Դեմոկրատական Բուլղարիա» կուսակցության պատգամավոր Բոժիդար Բոժանովն ասել է, որ Աթանասովան և Պեևսկին՝ որպես պետական պաշտոնյաներ, պարտավոր են հայտարարագրել ուրիշների կողմից վճարված ուղևորությունները, և քանի որ երկուսն էլ դա չեն արել, «դա կարող է քրեական հանցագործություն համարվել»։
Նրա կուսակից Իվայլո Միրչևը ավելի հեռու գնաց՝ պնդելով, որ Դուբայի ուղևորությունները օգտագործվել են հարյուր միլիոնավոր եվրոների արժողությամբ պետական պայմանագրերը բաժանելու համար։
Աճող թվով պատգամավորներ են պահանջում Աթանասովայի հրաժարականը, սակայն սահմանադրական դատավորները չեն կարող հետ կանչվել, և դատարանը շեշտում է, որ ինքը գործելու իրավական գործիք չունի։
Մյուսները դա անվանել են թատրոն. սկանդալ, որը նախատեսված է 2026 թվականի բյուջեի քաղաքականությունից ուշադրությունը շեղելու համար, որն անցյալ շաբաթ առաջին ընթերցմամբ արձանագրվել էր ռեկորդային դեֆիցիտով։
Սոֆիայից Բրյուսել
Թռիչքի տվյալները ստացվել են Բուլղարիայի PNR ստորաբաժանման կողմից, որը ԵՄ հրահանգի համաձայն ստեղծված հակաահաբեկչական գրանցամատյան է: Այն պահպանում է ուղևորի երթուղին, վճարումը և ուղևորներին, մինչև ինքնաթիռում պատվիրված կերակուրը:
Պեևսկու MRF-ը խնդրել է Եվրոպական հանձնաժողովին, եվրոպական տվյալների պաշտպանության մարմիններին, Եվրոպոլին և Ինտերպոլին հետաքննել Դեմերջիևին՝ «քաղաքական նպատակներով» ավելի քան 100,000 ավիաուղևորների գրառումները ուսումնասիրելու համար:
Ներքին գործերի նախարարությունը պատասխանել է, որ ամեն ինչ բացահայտվել է խորհրդարանական վերահսկողության ներքո՝ իր օրինական լիազորությունների շրջանակներում:
Դեմերջիևը նամակ է գրել ԱՄՆ-ին՝ ներկայացնելով ապացույցներ, այդ թվում՝ թռիչքների գրառումներ, որոնք ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցների տակ գտնվող անձինք, ինչպիսին է Պեևսկին, դեռևս վերահսկում են Բուլղարիայի փողերն ու ակտիվները:
«Այս պահին Բուլղարիայի տարածքում գործում են և՛ բուլղարական օրենսդրությունը, և՛ Մագնիտսկու պատժամիջոցները», – ասաց նա։ «Ես ուզում եմ նրան [Պեևսկուն] զարմացնել այդ լուրով»։
Բաց մի թողեք
Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով
Մակրոնի դեմ ահաբեկչության կազմակերպիչները «գտնվում են Ռուսաստանում», Մոսկվան նրանց կարտահանձնի՞
ՀՀ-ում Դանիայի դեսպանը Սյունիքի մարզում ԵՄ առաքելության անդամների հետ պարեկության է մասնակցել. Լուսանկար