11/07/2026

EU – Armenia

Իրանը խոստացել է հակահարված տալ ԱՄՆ-ի ցանկացած հարձակմանը

infomitk@gmail.com 11/07/2026 1 min read

Իրանի Գերագույն ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մոհամմադ Բաղեր Զոլղադրը հայտարարել է, որ երկիրը անպատասխան չի թողնի ԱՄՆ-ի հարձակումները։

«[Իրանի] ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները կպատասխանվեն պատասխան միջոցներով, և հանցագործ սիոնիստական ​​ռեժիմը, որը կանգնած է այս վայրագությունների հետևում, նույնպես չի խուսափի պատասխանից», – նրա խոսքերն է մեջբերել Tasnim լրատվական գործակալությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակամարտությունը երբեք չի ավարտվի Իրանի կապիտուլյացիայով․ Ղալիբաֆ

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները

11/07/2026 infomitk@gmail.com