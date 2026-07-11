Իրանը խոստացել է հակահարված տալ ԱՄՆ-ի ցանկացած հարձակմանը

Իրանի Գերագույն ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մոհամմադ Բաղեր Զոլղադրը հայտարարել է, որ երկիրը անպատասխան չի թողնի ԱՄՆ-ի հարձակումները։
«[Իրանի] ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները կպատասխանվեն պատասխան միջոցներով, և հանցագործ սիոնիստական ռեժիմը, որը կանգնած է այս վայրագությունների հետևում, նույնպես չի խուսափի պատասխանից», – նրա խոսքերն է մեջբերել Tasnim լրատվական գործակալությունը։
Բաց մի թողեք
Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ
Հակամարտությունը երբեք չի ավարտվի Իրանի կապիտուլյացիայով․ Ղալիբաֆ
ԵԱՀԿ-ն կորցնում է վրացական հասարակության վստահությունը. Կոբախիձե