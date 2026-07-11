Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները

Հավաստի եվրոպական պաշտպանությունը հասանելի է, եթե եվրոպացի դաշնակիցներն ու Կանադան պահպանեն ներկայիս թափը:
Յուրաքանչյուր ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով ունի իր առանձնահատկությունները: Բեշթեփեի նախագահական համալիրում թափառող բարեկամական սպիտակ անկարական կատուներից բացի, Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը կհիշվի որպես այն գագաթնաժողովը, որտեղ ձևավորվեց այլ, ավելի եվրոպական առաջնորդությամբ ՆԱՏՕ-ն, որի կողքին ամուր կանգնած էր Ուկրաինան:
Իհարկե, կային արձագանքներ Բրյուսելում կայացած 2018 թվականի ՆԱՏՕ-ի հայտնի գագաթնաժողովից, որտեղ նախագահ Թրամփը հանդիմանեց ցածր արդյունավետություն ունեցող դաշնակիցներին և սպառնաց դուրս բերել Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ից, եթե նրանք չձեռնարկեն իրենց ջանքերը: Այս անգամ բողոքները ուղղված էին Իսպանիային՝ պաշտպանության ցածր ծախսերի, Դանիայի՝ Գրենլանդիան Միացյալ Նահանգներին զիջելուց հրաժարվելու և այլ խոշոր դաշնակիցների՝ Իրանում ԱՄՆ-ի ռազմական արշավին միանալուց հրաժարվելու համար:
Այնուամենայնիվ, ի վերջո, Անկարայի գագաթնաժողովը արդյունք տվեց: Գագաթնաժողովի հռչակագիրը, որը բաղկացած էր վեց պարբերությունից, հստակ համերաշխության հայտարարություն էր անում ինչպես «Ռուսաստանի կողմից Եվրատլանտյան անվտանգության և կայունության համար երկարաժամկետ սպառնալիքի», այնպես էլ «Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատությունը լիովին հարգելու անհրաժեշտության» վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցները և Կանադան առաջընթաց են ցուցաբերել Միացյալ Նահանգներից կախվածությունը նվազեցնելու գործում։
Հայտարարությունների թվում էին 2025 թվականին ավելի քան 90 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ պաշտպանական ծախսեր, նոր խոստումներ՝ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական ծրագրերում Միացյալ Նահանգների կողմից թողած բացերը մեծապես լրացնելու, ինչպես նաև 50 միլիարդ դոլարի ավելի գնումների մասին հայտարարություն այնպիսի կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են ինտեգրված օդային և հրթիռային պաշտպանությունը, խորը ճշգրտության հարվածները և բարձր բարձրության հետախուզական անօդաչու թռչող սարքերը։
Լավ լուրեր կային նաև Ուկրաինայի վերաբերյալ։ Դաշնակիցները խոստացան 70 միլիարդ եվրո ռազմական օգնություն, սարքավորումներ և ուսուցում Ուկրաինայի համար 2026 թվականի համար, և՝ զարմանալի, բայց ողջունելի շրջադարձով՝ նախագահ Թրամփը խոստացավ Ուկրաինային տրամադրել Patriot հակաօդային պաշտպանության խափանող հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա, որոնք անգնահատելի են եղել Ուկրաինան ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարձակումներից պաշտպանելու գործում։
Հաշվի առնելով այս առաջընթացը և ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի ուղղությամբ ակնհայտ տեղաշարժը, ինչպե՞ս կարող են դաշնակիցները պահպանել այս թափը, և որտե՞ղ են նրանք գնում այստեղից։ Երեք ուսանելի դաս է, որը պետք է ազդի դաշնակիցների ապագա վարքագծի վրա։
Նախ, գագաթնաժողովը ընդգծեց արդյունքների հասնելու վրա կենտրոնանալու կարևորությունը՝ «սցենարով պայքարելու» փոխարեն։ Հին ՆԱՏՕ-ն, որտեղ Միացյալ Նահանգները առաջնորդում և ապահովում էր իր ռազմական կարողությունների մեծ մասը, չի վերադառնում։ Եվրոպացի դաշնակիցներն ու Կանադան ունեն ավելին անելու միջոցներ, իսկ Միացյալ Նահանգներն ինքնին ավելի ու ավելի ծանրաբեռնված է ռազմական և տնտեսապես։
Ավելի հավասարակշռված դաշինքը կլինի ավելի դիմացկուն, որտեղ եվրոպացիներն ունեն ավելի մեծ գործունեությամբ և կարողություններով լի ուժ և, հետևաբար, ավելի լավ և ավելի արժեքավոր գործընկեր են ԱՄՆ-ի համար։ Մինչ որոշ դաշնակիցներ կշարունակեն Թրամփի ռազմատենչությունն օգտագործել որպես իրենց անգործության արդարացում, ավելի խելացիները կհետևեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեին և կծառայեն որպես օրինակելի դաշնակիցներ, ինչպիսիք են սկանդինավյան, բալթյան երկրները և Գերմանիան՝ ընդունելով պրագմատիկ, արդյունքների վրա կենտրոնացած մոտեցում՝ ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ ստեղծելու համար։
Երկրորդ, գագաթնաժողովը հաստատեց Ուկրաինայի կենտրոնական դերը հավաստի եվրոպական պաշտպանության գործում։ Գագաթնաժողովի հռչակագրի այն հայտարարությունը, որ «Ուկրաինան նպաստում է տրանսատլանտյան անվտանգությանը», բարձրացնում է նրա հարաբերությունները դաշինքի հետ և պաշտոնապես ճանաչում է Ուկրաինայի դերը ոչ միայն որպես գործընկեր, այլև որպես ՆԱՏՕ-ի անվտանգության ներդրող։
Այս ճանաչումը հաստատվում է գագաթնաժողովում հայտարարված մի քանի խոստումնալից պաշտպանական համագործակցության նախաձեռնություններով, այդ թվում՝ «Ֆրեյա» նախագիծը, որը կմշակի հակաբալիստիկ հրթիռային համակարգ՝ օգտագործելով ուկրաինական հրթիռներ՝ զուգակցված գերմանական Hensoldt ռադարների և նորվեգական հրամանատարական և կառավարման համակարգերի հետ, եվրոպական և Պարսից ծոցի երկրների հետ անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության պայմանագրերով և Ուկրաինայի FP5 Flamingo հրթիռային համակարգի ինտեգրմամբ եվրոպական արդյունաբերության հետ։
Առաջիկայում Ուկրաինան պետք է ազդի ամեն ինչի վրա՝ սկսած նրանից, թե ինչպես է ՆԱՏՕ-ն մարտնչում և մանևրում մարտադաշտում, մինչև այն, թե ինչպես է ինտեգրում զարգացող տեխնոլոգիաները ավանդական ժառանգական հարթակների հետ։ Ստեղծագործ համատեղ արտադրության և համատեղ զարգացման պայմանավորվածությունների միջոցով ուկրաինական արդյունաբերությունը կարող է օգնել Եվրոպային արտադրել և նորարարություններ իրականացնել մասշտաբային՝ և ավելի ցածր գնով։
Երրորդ, Անկարայի գագաթնաժողովը ճանաչեց մասնավոր հատվածի դերը ավելի կարողունակ, ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի ստեղծման գործում: ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին նվիրված Պաշտպանական արդյունաբերության ֆորումը (NSDIF26), ՆԱՏՕ-արդյունաբերություն համագործակցության ուղեկցող ռազմավարությունը և ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ոլորտում առկա ընդհանուր պակասորդների և կարողությունների նպատակների մասին պաշտպանական արդյունաբերության հետ ուղղակիորեն կիսվելու որոշումը՝ բոլորը ցույց են տալիս, որ արդյունաբերությունը չի կարող երկրորդական լինել. այն պետք է տեղ ունենա սեղանի շուրջ։
Մոտ ապագայում սա արդյունաբերությանը տալիս է երկարաժամկետ վստահություն և տեսանելիություն, որն անհրաժեշտ է արտադրությունը մեծացնելու և ներդրումներ կատարելու համար: Ժամանակի ընթացքում այս պետական-մասնավոր գործընկերների միջև վստահություն կձևավորվի, ինչը նրանց թույլ կտա համատեղ լուծել պաշտպանական ձեռքբերումների կյանքի ցիկլի բազմաթիվ ավելորդ խնդիրներ, ինչպիսիք են չափազանց սահմանափակող արտահանման վերահսկողությունը, մտավոր սեփականության արգելքները և շրջակա միջավայրի կանոնակարգերը։
Ֆինանսավորման մեխանիզմները, ինչպիսիք են Ֆինլանդիայի, Լեհաստանի, Նիդեռլանդների և Միացյալ Թագավորության կողմից հայտարարված բազմակողմ պաշտպանության մեխանիզմը և Կանադայի ու Լյուքսեմբուրգի գլխավորած Պաշտպանական անվտանգության և դիմադրողականության բանկը, լրացուցիչ երաշխիք են տալիս ներդրողներին, որ եվրոպական պաշտպանական ներդրումները չեն ենթարկվի միայն փոփոխվող ազգային կառավարությունների կամ մրցակցող բյուջետային առաջնահերթությունների քմահաճույքներին։
Հեռու լինելով աղետից, Անկարայի գագաթնաժողովը խոստումնալից նշաններ ցույց տվեց, որ եվրոպացի դաշնակիցներն ու Կանադան վերջապես ներքնայնացրել են թե՛ տրանսատլանտյան անվտանգությանը սպառնացող վտանգը, թե՛ պաշտպանական ծախսերի ավելացման և ավելի եվրոպական առաջնորդությամբ ՆԱՏՕ-ի անհրաժեշտությունը։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը՝ ԵՄ սոցիալական ցանցերի արգելքի վերաբերյալ ջանքերի շրջանակներում
«Գայլ գոռացող տղան». ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Թրամփի աղմուկը հանգիստ ընդունեցին վճռորոշ գագաթնաժողովում
ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի եվրոպական դառնա