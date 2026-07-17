17/07/2026

EU – Armenia

Պաշտոնը ստանձնելուց երկու ժամ անց ես մահափորձի թիրախ դարձա․ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/07/2026

Իմ նշանակումից երկու ժամ անց ինձ վրա մահափորձ է եղել, հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։

«Ես ուզում եմ հիշեցնել այս սենյակում ներկա բոլորին և լրատվամիջոցներին, որ պաշտոնը ստանձնելուց երկու ժամ անց ես մահափորձի թիրախ դարձա ձախակողմյան խելագար ակտիվիստի կողմից։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր ոք, ով ուզում է ասել, որ սա սուտ է, և այդպիսի բան չկա, պետք է ներկայանա օգոստոսին դատավճռի հրապարակմանը», – ասել է նախարարը Վաշինգտոնում կայացած համաժողովի ժամանակ։
Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի խորհրդարանը աջակցում է նոր ռազմական կաբինետին՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալի ֆոնին

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան Ղրիմում ոչնչացրել է ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն կրկին դավաճանեց․ Իրանի ԱԳՆ-ի և ԱՄՆ-ի կոշտ արձագանքները

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ ամուսնական հավատարմությունը ժամադրության է գնում. «Տումաչ Ռոմանտիկ»՝ սիրո, վախի և մարդկային անհեթեթության կատակերգության պրեմիերան՝ Ստանիսլավկու թատրոնում․ Լուսանկարներ

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մալայան․ բժիշկ, ով մարդկանց վերադարձնում էր ոչ միայն տեսողությունը, այլև կյանքի լույսը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի խորհրդարանը աջակցում է նոր ռազմական կաբինետին՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալի ֆոնին

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն նշանակում է Ֆիտտոյին՝ Կիպրոս-Թուրքիա դժվար բանակցությունները վերսկսելու համար. Լուսանկար

17/07/2026 infomitk@gmail.com