Պաշտոնը ստանձնելուց երկու ժամ անց ես մահափորձի թիրախ դարձա․ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար. Լուսանկար

Իմ նշանակումից երկու ժամ անց ինձ վրա մահափորձ է եղել, հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։
«Ես ուզում եմ հիշեցնել այս սենյակում ներկա բոլորին և լրատվամիջոցներին, որ պաշտոնը ստանձնելուց երկու ժամ անց ես մահափորձի թիրախ դարձա ձախակողմյան խելագար ակտիվիստի կողմից։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր ոք, ով ուզում է ասել, որ սա սուտ է, և այդպիսի բան չկա, պետք է ներկայանա օգոստոսին դատավճռի հրապարակմանը», – ասել է նախարարը Վաշինգտոնում կայացած համաժողովի ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի խորհրդարանը աջակցում է նոր ռազմական կաբինետին՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալի ֆոնին
Ուկրաինան Ղրիմում ոչնչացրել է ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչ
ԱՄՆ-ն կրկին դավաճանեց․ Իրանի ԱԳՆ-ի և ԱՄՆ-ի կոշտ արձագանքները