Մինչ Լե Պենը մոտենում է, Մակրոնը և Մերցը փորձում են ցույց տալ, որ ֆրանս-գերմանական շարժիչը դեռևս ազդեցություն ունի

Առաջնորդները խոստացել են լայնածավալ առաջխաղացում պաշտպանության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում, քանի որ 2027 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունները հարցեր են առաջացնում այն մասին, թե արդյոք նրանց համաձայնագրերը կշարունակվեն։
ԲԵՌԼԻՆ — Ֆրիդրիխ Մերցը և Էմանուել Մակրոնը հինգշաբթի օրը բացեցին ֆրանս-գերմանական երկօրյա բանակցությունները՝ խոստանալով ամրապնդել Եվրոպայի ռազմական, արդյունաբերական և տեխնոլոգիական հզորությունը՝ ձգտելով ցույց տալ, որ մայրցամաքի հիմնական հարաբերությունները դեռևս կարող են արդյունավետ լինել՝ չնայած վերջին անհաջողություններին։
Գերմանիայի կանցլերը և Ֆրանսիայի նախագահը պաշտպանության բանակցությունները կվարեն Նորվենիխի ավիաբազայում ուրբաթ, նախքան Քյոլնի մոտ գտնվող իրենց նախարարներին միանալը։ Հավաքը կլինի Մակրոնի վերջին ֆրանս-գերմանական նախարարական խորհրդակցությունը, նախքան նա հաջորդ տարի կհեռանա պաշտոնից, և տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Մարին Լը Պենի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» ուժեղ հարցումներ է գրանցել 2027 թվականի Ֆրանսիայի ընտրություններից առաջ։
«Մենք ցանկանում ենք նոր թափ հաղորդել առաջխաղացմանը, վաղ նախազգուշացմանը, խորը հարվածին և համատեղ կարողություններին», – լրագրողներին ասել է Մակրոնը Մերցի հետ աշխատանքային ընթրիքից առաջ՝ համագործակցությունը ներկայացնելով որպես Եվրոպայի «ռազմավարական զարթոնքի» մի մաս։
Մերցն ասել է, որ բանակցությունները կներառեն տնտեսական, էներգետիկ, անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականությունը։ Մակրոնը լայնածավալ օրակարգում ներառել է Ուկրաինան, Մերձավոր Արևելքը, տիեզերքը, արհեստական բանականությունը, քվանտային տեխնոլոգիաները, առևտուրը և եվրոպական արդյունաբերության պաշտպանությունը։
Երկու կառավարություններն էլ հանդիպումը ներկայացնում են որպես անցյալ տարի Ֆրանսիայի Տուլոն քաղաքում կայացած հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված համաձայնությունների վրա հիմնվելու ջանք, այլ ոչ թե բոլորովին նոր ծրագիր մեկնարկելու։ Ուրբաթ օրը սպասվում են պաշտպանությանը և ավելի լայն երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող երկու համատեղ հռչակագրեր։
Մերցի և Մակրոնի միջև ավելի տաք անձնական հարաբերությունները նպաստել են այն բանի վերակենդանացմանը, որը պաշտոնյաները նկարագրում են որպես «ֆրանս-գերմանական ռեֆլեքս»՝ նախկին կանցլեր Օլաֆ Շոլցի օրոք լարված հարաբերություններից հետո։
Մերցը խոսել է Ֆրանսիայի նախագահի հետ «խորը անձնական կապի» մասին, մինչդեռ Փարիզի և Բեռլինի պաշտոնյաները նշում են, որ երկու առաջնորդների միջև մթնոլորտը զգալիորեն բարելավվել է։
Մոտեցող Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունները Բեռլինում ավելացնում են հրատապությունը, մասնավորապես՝ ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ։ Գերմանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Գյունտեր Կրիխբաումը հինգշաբթի օրը հանրային ռադիոյով հայտարարել է, որ կառավարությունները պետք է «օգտվեն առիթից» և արագ ավարտեն խոշոր եվրոպական նախագծերը։
«Ցանկի ամենաառաջնայինը, իհարկե, բազմամյա ֆինանսական շրջանակն է», – ասել է Կրիխբաումը, անդրադառնալով բյուջեին։ Գերմանիան ցանկանում է, որ ԵՄ բյուջեն ավելի մեծ շեշտադրում կատարի տեխնոլոգիաների և նորարարության վրա, «բայց ամենից առաջ՝ անվտանգության և պաշտպանության վրա», – հավելել է նա։
ԵՄ բյուջեն ապահովելու անհրաժեշտությունն ավելի կտրուկ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց անցյալ շաբաթ, երբ Փարիզի վերաքննիչ դատարանը հաստատեց Լե Պենի դատավճիռը ԵՄ միջոցները չարաշահելու համար, բայց կրճատեց նրա ընտրովի պաշտոնից զրկվելու արգելքը՝ բացելով նրա համար ճանապարհ՝ հաջորդ տարի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար։
Շատերի կողմից ծայրահեղ աջակողմյան «Ազգային միավորման» իշխանության գալու հնարավորությունը նշվում է որպես ԵՄ բյուջեն արագորեն կազմելու դրդապատճառ, որպեսզի Լե Պենի կուսակցությունը չխափանի գործընթացը, եթե այն պաշտոնը ստանձնի 2027 թվականին։
Հետևաբար, Փարիզն ու Բեռլինը կիսում են ԵՄ բյուջեի վերաբերյալ համաձայնագրի հասնելու նպատակը՝ մինչև 2026 թվականի վերջը։ Սակայն էական տարաձայնություններ են մնում։ Ֆրանսիան ցանկանում է ԵՄ-ի նոր եկամուտներ՝ ռազմավարական արդյունաբերությունները ֆինանսավորելու և գյուղատնտեսական ծախսերը պաշտպանելու համար։ Մինչդեռ Գերմանիան հանձնաժողովի առաջարկը համարում է չափազանց մեծ և անհավասարակշիռ, և ցանկանում է ավելի նոսր բյուջե, որն ավելի մեծ կշիռ կտա մրցունակությանը, անվտանգությանը և պաշտպանությանը։
Եվ չնայած առաջնորդների միջև ավելի բարեկամական քիմիայի, Փարիզն ու Բեռլինը բախվել են մի շարք առաջատար պաշտպանական նախագծերի շուրջ։ Նրանք նաև բաժանվել են առևտրի հարցում՝ առաջին հերթին Մերկոսուրի համաձայնագրի, որը Բեռլինը պաշտպանում էր, իսկ Փարիզը պայքարում էր խոչընդոտելու համար։
Պաշտպանությունը վաղ փորձարկում կհանդիսանա այն մասին, թե արդյոք ջերմ հռետորաբանությունը արդյունքներ կտա։
Երկու կառավարություններն էլ ցանկանում են խորացնել համագործակցությունը զսպման, հեռահար ճշգրիտ զենքերի և վաղ նախազգուշացման ցանցի շուրջ, որը համատեղում է արբանյակները գետնային ռադարների հետ։
Այս քայլը հաջորդում է «Ապագայի մարտական օդային համակարգ» ծրագրի կենտրոնում գտնվող ընդհանուր կործանիչ ինքնաթիռների փլուզմանը։ Այնուամենայնիվ, երկու կառավարություններն էլ ցանկանում են պահպանել ինքնաթիռների, անօդաչու թռչող սարքերի և այլ ռազմական հարթակների միացման համար նախատեսված ավելի լայն ցանցի մասերը։
Կառավարությունները նաև պատրաստում են համաձայնագրեր ԵՄ-ի կողմից աջակցվող IRIS² արբանյակային համաստեղության, ռազմավարական արբանյակային հաճախականությունների և արհեստական բանականության անվտանգության վերաբերյալ։ Նախարարները կքննարկեն քվանտային հետազոտությունները, միաձուլման էներգիան, ջրածնային միջանցքը և ավելի սերտ միջսահմանային և երիտասարդական համագործակցությունը։
Մերցը ողջունեց Մակրոնին՝ անդրադառնալով Ելիսեյան պայմանագրի ակունքներին, հիշեցնելով, որ Շառլ դը Գոլը ֆրանս-գերմանական բարեկամության համաձայնագիր էր առաջարկել 65 տարի առաջ Գերմանիայի առաջին կանցլեր Կոնրադ Ադենաուերի կողմից Օգոստոսբուրգի ամրոցում ընդունելուց հետո, նույն վայրում, որտեղ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայիս առաջնորդները կհավաքվեն ուրբաթ օրը։
Բաց մի թողեք
Բոլոր առևտրային խոստումները, որոնք ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն երբեք մտադիր չէին պահել
Մելոնին ցնցված է, քանի որ իր դաշնակիցները տորպեդահարում են առաջատար բարեփոխումները
Մերցից MAGA. դուրս մնացեք Եվրոպայի ընտրություններից