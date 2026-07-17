Էնդի Բըրնհեմը պատրաստվում է դառնալ Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական ​​կուսակցության առաջնորդ

Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետը կընտրվի առանց մրցակցի ուրբաթ օրը Լոնդոնում կայանալիք հատուկ համաժողովում: Հետևեք թիմին՝ թարմացումների և վերլուծությունների համար:
Էնդի Բըրնհեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության հաջորդ առաջնորդը ուրբաթ օրը, նախքան հաջորդ շաբաթվա սկզբին Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինել Քիր Սթարմերին:
Լոնդոնում կայանալիք հատուկ համաժողովում Մեյքերֆիլդի պատգամավորը, որը անցյալ ամիս վերադարձավ խորհրդարան՝ ինը տարի Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ լինելուց հետո, կընտրվի առանց մրցակցի որպես Լեյբորիստական կուսակցության հաջորդ առաջնորդ:
Լեյբորիստական կուսակցության ոչ մի այլ պատգամավոր չի ստացել անհրաժեշտ առաջադրումները, քանի որ խորհրդարանական կուսակցության ճնշող մեծամասնությունը հաստատել է Բըրնհեմի թեկնածությունը, ինչը տեղի է ունեցել պատմականորեն ոչ ժողովրդական Սթարմերի համար ամիսներ տևած խառնաշփոթից հետո:
Երկու անգամ Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդության համար չհաղթելուց հետո Բըրնհեմը երկուշաբթի օրը կմտնի Դաունինգ սթրիթ: Բըրնհեմը խոսել է պետության վերակազմավորման և քաղաքականություն հույս վերադարձնելու մասին, և այժմ ունի Լեյբորիստական կուսակցության զգալի դեֆիցիտ՝ 2029 թվականին կայանալիք ընդհանուր ընտրությունների համար ժամանակին շրջադարձ կատարելու համար:
Բըրնհեմի դաշնակից Ռոտերամը խոսում է իր կառավարության ծրագրի մասին
Էնդի Բըրնհեմի կարևոր դաշնակիցներից մեկը հենց նոր հայտնվեց BBC-ի «Այսօր» հաղորդման ժամանակ՝ այսօրվա Լեյբորիստական կուսակցության հատուկ համաժողովից առաջ։
Լիվերպուլի քաղաքային շրջանի քաղաքապետ և Բըրնհեմի «Գնացեք դեպի հյուսիս» գրքի համահեղինակ Սթիվ Ռոտերամը շատ բան չբացահայտեց ապագա վարչապետի կառավարության ծրագրերի մասին։ Սակայն նա ակնարկեց, որ երկրի սոցիալական ապահովության համակարգի բարեփոխումը կլինի անելիքների ցանկում բարձր տեղ, և պնդեց, որ Բըրնհեմն ունի «իրական մանրամասն գաղափարներ» այն մասին, թե ինչպես դա անել։
Ռոտերհեմը չէր մասնակցի Բըրնհեմի կողմից կանցլերի պաշտոնում ընտրվելուն՝ չնայած բազմաթիվ հաղորդագրությունների, որ նա ձախակողմյան Էդ Միլիբենդի փոխարեն ընտրել է Շաբանա Մահմուդին, բայց ասաց, որ ինքը տվել է իր սեփական խորհուրդը այն մասին, թե ովքեր պետք է լինեն բարձրագույն պաշտոններում։
«Մի բան, որ ես կասեի Էնդիի մասին, այն է, որ նա շատ յուրահատուկ մտածողություն ունի: Երբ նա կարծում է, որ ինչ-որ մեկը ճիշտ մարդն է, ապա նա ճիշտ մարդն է այդ աշխատանքի համար, և նա չի լսի ոչ մեկին, բայց այդ որոշումը կայացնելիս խորհրդակցում է ընկերների և վստահելի մարդկանց հետ», – ասաց նա։
Լոնդոնում կայանալիք հատուկ համաժողովում Էնդի Բըրնհեմը այսօր կթագադրվի որպես Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ: Ահա այն կարևոր պահերը, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։
Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդի տեղակալ Լյուսի Փաուելը ժամը 12:00-ից անմիջապես հետո ելույթ կունենա, ապա Շաբանա Մահմուդը (ներկայիս ներքին գործերի նախարարը, որը, հավանաբար, կդառնա Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարը) կներկայացնի արդյունքները որպես Լեյբորիստական կուսակցության ազգային գործադիր կոմիտեի նախագահ։
Երկուսի միջև ելույթ կունենա գլխավոր քարտուղար Հոլի Ռիդլին՝ կուսակցության վետերանի վերջին ելույթներից մեկը, նախքան այս աշնանը պաշտոնաթող լինելը՝ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի համար տեղ զիջելու համար, ով կարող է ավելի լավ աշխատել նոր թիմի հետ։
«London Playbook»-ը հաղորդում է, որ այսօրվա հանդիսատեսը բավականին փոքր կլինի, քան նախկինում պատկերացնում էին Լեյբորիստական կուսակցությունները, երբ պաշտոնյաները քննարկում էին Բըրնհեմի սիրելի «Էվերթոն» ակումբի մարզադաշտը վարձակալելու հարցը՝ նրա հաղթանակը հայտարարելու համար: Հյուրերի ցուցակը չի հրապարակվել, բայց հաստատվել է մեկ բացակայություն՝ Քիր Սթարմերը: Դաունինգ սթրիթը հայտնում է, որ վարչապետը չի վերադառնա Ուկրաինայից ժամանակին՝ պաշտոնական հանձնման համար։
Էնդի Բըրնհեմը կթագադրվի Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ առանց մրցույթի
Բարի լույս և ողջունում ենք ուղիղ հեռարձակումը՝ Էնդի Բըրնհեմի թագադրման որպես Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ։
Բըրնհեմը կնշանակվի այսօր Լեյբորիստական կուսակցության հատուկ համաժողովում՝ վարչապետ դառնալուց ընդամենը մի քանի օր առաջ։
Լեյբորիստական կուսակցության ոչ մի այլ պատգամավոր դեմ չի արտահայտվել նրան, ինչը նշանակում է, որ ո՛չ կուսակցության անդամները, ո՛չ էլ հանրությունը չեն արտահայտվել Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետի հարցում։
Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետը ապահովել է Լեյբորիստական կուսակցության 403 պատգամավորներից 379-ի թեկնածությունները: Միայն մեկ պատգամավոր է առաջադրել այլընտրանքային թեկնածու։
Երկուշաբթի օրը Բըրնհեմը պաշտոնապես կփոխարինի Քիր Սթարմերին Դաունինգ սթրիթի 10-րդ համարում, ինչը նշանակում է, որ մենք կմտնենք տարօրինակ լռության մեջ, որտեղ վարչապետը և ամենամեծ քաղաքական կուսակցության առաջնորդը նույն անձը չեն։
POLITICO-ն կլինի այն սենյակում, որտեղ կհայտարարվի Բըրնհեմի առաջին ելույթի մասին, և ձեզ կներկայացնի բրիտանական քաղաքականության մեկ այլ կարևոր օրվա ողջ արձագանքը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն նշանակում է Ֆիտտոյին՝ Կիպրոս-Թուրքիա դժվար բանակցությունները վերսկսելու համար. Լուսանկար
ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով
Զելենսկին պատրաստ է հանդիպել Պուտինի հետ Թուրքիայում․ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար. Լուսանկար