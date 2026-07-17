ԵՄ ընդդեմ Google-ի. մեգա տուգանքը կրճատելու է հարկատուների Բրյուսել կատարվող վճարումները

Տարիներ տևած իրավական վեճերից հետո, այս ամսվա սկզբին Google-ը վճարեց 4.6 միլիարդ եվրո, որը կազմում է ԵՄ 2026 թվականի ընդհանուր բյուջեի ավելի քան 2 տոկոսը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկա Google-ը ակամա կօգնի ֆինանսավորել ԵՄ գանձարանը, քանի որ Եվրահանձնաժողովը պլանավորում է իր բազմամիլիարդ եվրո տուգանքը ուղղել ԵՄ կենտրոնական բյուջե։
2018 թվականին Google-ին տրված 4.6 միլիարդ եվրոյի պատժամիջոցները, որոնք ԵՄ-ի պատմության մեջ ամենամեծ մեկանգամյա տուգանքն են, որոշ չափով կբավարարեն երկրների 2026 թվականի ծախսերի կարիքները, հաստատել է հանձնաժողովի պաշտոնյան։
ԵՄ բյուջեն, որը հիմնականում կազմված է կառավարության վճարումներից, օգտագործվում է ԵՄ առաջնահերթությունները ֆինանսավորելու համար, ներառյալ գյուղացիների սուբսիդիաները և աղքատ տարածաշրջաններին վճարումները։ Հանձնաժողովի եկամուտները, ներառյալ տուգանքները և մաքսատուրքերը, ավտոմատ կերպով մտնում են ԵՄ ընդհանուր դրամարկղ։
Google-ի վճարումից ստացված գումարը կօգնի բավարարել անհապաղ կարիքները, քանի որ մայրաքաղաքները լարված պայքար են մղում 2028 թվականին նախատեսված հաջորդ յոթ տարվա բյուջեի շուրջ։
Տարիներ տևած իրավական վեճերից հետո, այս ամսվա սկզբին Google-ը վճարեց հսկայական տուգանքը, որը կազմում է դաշինքի 2026 թվականի ընդհանուր բյուջեի ավելի քան 2 տոկոսը։
ԵՄ-ն 4.6 միլիարդ եվրո տուգանքը, որը ներառում է տոկոսները, սահմանել է 2018 թվականին՝ մրցակցության գագաթնակետին՝ ցար Մարգրետե Վեստագերի կողմից ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ խաչակրաց արշավանքի ժամանակ։
Հանձնաժողովը պատժեց Google-ին մրցակցության կանոնները խախտելու համար՝ սահմանափակումներ սահմանելով սմարթֆոնների արտադրողների վրա՝ օգտագործելով իր Android օպերացիոն համակարգը։
Եվրոպական դատարանը՝ ԵՄ բարձրագույն դատարանը, հաստատեց որոշումը այս ամսվա սկզբին, այն բանից հետո, երբ Google-ը դատական հայց ներկայացրեց՝ վերջապես ճանապարհ հարթելով վճարման համար։
ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ ԵՄ-ի կողմից ձեռնարկված ճնշումները, որոնք առաջացրել էին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի բազմաթիվ հակադարձ սպառնալիքներ, որոշակիորեն թեթևացում կապահովեն ֆինանսական դժվարություններ ունեցող կառավարությունների համար։
Սակայն դա չի օգնի 2028-2034 թվականների հաջորդ բյուջետային ցիկլի համար ընթացող դժվարին բանակցություններին։
Այդ ապագա 2 տրիլիոն եվրոյի կանխիկ գումարը ֆինանսավորելու համար Ֆրանսիան պնդում է, որ հարկ սահմանվի ԱՄՆ թվային հսկաների, այդ թվում՝ Google-ի վրա, սակայն այդ գաղափարին դեմ են Գերմանիան և այլք։
ԵՄ ընդդեմ Google
Իր տարեկան բյուջետային ցիկլի շրջանակներում ԵՄ կառավարությունները և Եվրախորհրդարանը անցյալ տարի ընդհանուր համաձայնության եկան 2026 թվականի 192 միլիարդ եվրոյի կանխիկ գումարը բաշխելու վերաբերյալ։
Տարվա ընթացքում հանձնաժողովը, ինչպես սպասվում է, կառաջարկի փոփոխություններ բյուջեում՝ արտացոլելու ծախսերի և եկամուտների թարմացված գնահատականները։ Հանձնաժողովի պաշտոնյան հավելեց, որ այս տարվա վերջին իր հաջորդ փոփոխությունների փաթեթը կհաշվի առնի Google-ի կողմից վճարված 4.6 միլիարդ եվրոյի նոր եկամուտը։
«Եթե բյուջետային մարմինը [Խորհուրդը և Եվրախորհրդարանը] այլ կերպ չորոշի, սա կնվազեցնի անդամ պետությունների կողմից վճարվող ՀՆԱ-ի [համախառն ազգային եկամուտ] ներդրումը», – ասաց հանձնաժողովի պաշտոնյան։
Սա թեթևացում է ԵՄ երկրների համար, որոնք պայքարում են էներգակիրների բարձր գների և սպասվածից ցածր աճի հետևանքով ազգային սուղ բյուջեների դեմ։
Google-ի տուգանքը կարող է Գերմանիայի համար 1 միլիարդ եվրո խնայողություն ապահովել, որը միայնակ ուսերին է վերցնում ԵՄ ընդհանուր կանխիկի մոտ մեկ քառորդը։ Այն փրկարար օղակ է Բեռլինի համար, քանի որ համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) և դեֆիցիտի՝ ծախսերի և եկամուտների տարբերության հարաբերակցությունը 2026 թվականին մոտեցել է ԵՄ 3 տոկոս սահմանաչափին։ Շեմի խախտումը կարող է հանգեցնել Հանձնաժողովի կողմից տուգանքների կիրառմանը։
Բյուջետային այս սահմանափակումներին գումարվելով՝ կանխատեսվում էր, որ կառավարությունները 2026 թվականին ԵՄ-ին կուղարկեն ավելի շատ գումար, քան նախապես կանխատեսվել էր՝ մոտեցող վերջնաժամկետից առաջ տարածաշրջանային ծախսերի սպասվածից բարձր լինելու պատճառով։
Մյուս կողմից, ԵՄ բյուջեն կարող է լրացուցիչ խթան ստանալ հուլիսին ԵՄ մուտք գործող էժան ծանրոցների վրա սահմանված 3 եվրո մաքսատուրքից։ ԵՄ-ն հավաքում է եկամուտների 75 տոկոսը, մինչդեռ մնացած մասը հոսում է ազգային կառավարություններին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով
Փողը շատ է՝ չգիտեն ինչի վրա ծախսեն
Հայաստանի անվտանգության գլխավոր ուղղությունները