ԵՄ-ն նշանակում է Ֆիտտոյին՝ Կիպրոս-Թուրքիա դժվար բանակցությունները վերսկսելու համար. Լուսանկար

Նիկոսիան ասում է, որ Ֆիտտոյին անհրաժեշտ կլինի ԵՄ լիարժեք աշխատանքային խումբ
Ռաֆայելե Ֆիտտոյի՝ Կիպրոսի կարգավորման վերսկսված բանակցությունների համար Եվրոպական հանձնաժողովի հատուկ ներկայացուցչի նշանակումով ԵՄ-ն պատրաստվում է Եվրոպայի ամենաերկարատև սառեցված հակամարտության մեջ մեծ քաղաքական դեր ստանձնելուն։
Ինչպես անցյալում, Միջերկրածովյան կղզին վերամիավորելու ԵՄ նպատակը կարող է բախվել տեղում առկա բարդ իրականությանը, ինչը խնդիրներ կառաջացնի Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի համար, ով նշանակել է Ֆիտտոյին՝ իր հինգ գործադիր փոխնախագահներից մեկին։
«Հանձնաժողովի նախագահը Ֆիտտոյին վստահել է ՄԱԿ-ի շրջանակներում կարգավորման գործընթացի վրա աշխատելը և դրան նպաստելը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Կիպրոսի հարցերով անձնական դեսպան Մարիա Անխելա Հոլգին Կուելյարի հետ սերտ համագործակցությամբ», – Euractiv-ին ասել է ԵՄ պաշտոնյան։
Կղզին բաժանված է մնացել 1974 թվականից ի վեր, երբ Թուրքիան ներխուժեց և օկուպացրեց Կիպրոսի հյուսիսային մասը, այն բանից հետո, երբ Աթենքում խունտան փորձեց հեղաշրջման միջոցով կղզին միացնել Հունաստանին։
Նիկոսիան միացավ ԵՄ-ին 2004 թվականին՝ չնայած կղզու շարունակական բաժանմանը։ Իրավական առումով ամբողջ կղզին դաշինքի մաս է կազմում, սակայն ԵՄ օրենսդրության կիրառումը կասեցված է Կիպրոսի Հանրապետության արդյունավետ վերահսկողության տակ չգտնվող տարածքներում։
Շուտով սպասվում են նոր բանակցություններ, որոնց ընթացքում բոլոր կողմերը կճանաչեն հնարավորությունների պատուհանը՝ ԵՄ-ի կողմից Եվրոպայի պաշտպանության և անվտանգության ճարտարապետության մեջ Թուրքիայի դերի պաշտոնական ճանաչումից հետո։
Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ հարթ չէ, քանի որ Կիպրոսը շարունակում է խոչընդոտել Անկարային լիարժեք մասնակցությունը ԵՄ-ի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) պաշտպանական ծրագրին։
ԵՄ-ն ձգտում է «ակտիվ» դերակատարության Կիպրոսի բանակցություններում՝ չնայած թուրքական դիմադրությանը։
ԵՄ-ն ձգտում է «ակտիվ» դերակատարության Կիպրոսի բանակցություններում՝ չնայած թուրքական դիմադրությանը։
Ֆիտտոյի հիմնական խնդիրներից մեկը կլինի վստահության կառուցումը բոլոր համապատասխան կողմերի, այդ թվում՝ կիպրոսցի հույն և կիպրոսցի թուրք համայնքների միջև։
ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ Ֆիտտոն լավ ընտրություն է, քանի որ Իտալիան ավանդաբար լավ հարաբերություններ է պահպանել Անկարայի հետ։
Այնուամենայնիվ, նա արդեն սառը ընդունելության է արժանացել կիպրոսցի թուրքերի կողմից, որոնք նրա նշանակումը որակել են որպես «միակողմանի և անօրինական» և կասկածի տակ են դրել նրա չեզոքությունը։
«Այս նշանակումը, որը կատարվել է առանց կիպրոսցի թուրքերի համաձայնությունը ստանալու, սադրիչ քայլ է, որը ևս մեկ անգամ բացահայտում է Եվրամիության կողմնակալ դիրքորոշումը Կիպրոսի հարցում», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Թուրքիան ավելի չափավոր տոն է ընդունել՝ նշանակումը որակելով որպես ԵՄ ներքին հարց, բայց կոչ անելով Ֆիտտոյին փոխել այն, ինչը նա նկարագրել է որպես ԵՄ «կուսակցական դիրքորոշում»։
Նիկոսիայում կառավարության պաշտոնյան ողջունել է Ֆիտտոյի նշանակումը՝ ընդգծելով, որ իր նախորդ Յոհաննես Հանի համեմատ, նա ակտիվ ԵՄ հանձնակատար է, ինչը ֆոն դեր Լեյենի որոշմանը տալիս է զգալի քաղաքական կշիռ։
Աշխատանքային խմբի անհրաժեշտություն
Կիպրոսը ցանկանում է, որ Ֆիտտոն ապահովի, որ տնտեսության, սոցիալական պետության և սեփականության իրավունքի նման հարցերը՝ 1974 թվականի ներխուժումից ի վեր տեղահանված հարյուր հազարավոր մարդկանց պատճառով, լուծվեն ցանկացած ապագա կարգավորման ժամանակ՝ համապատասխան ԵՄ օրենսդրությանը, եվրոպական պայմանագրերի ամբողջությանը և այլ օրենքներին։
Կիպրոսի կառավարության պաշտոնյան ասել է, որ Ֆիտտոն կարիք կունենա տեխնոկրատական աշխատանքային խմբի աջակցությանը։ Չնայած կղզին վերամիավորելու մի քանի փորձ է արվել, դրանցից ոչ մեկը շոշափելի արդյունքներ չի տվել։
Ակնկալվող բանակցությունները կանցկացվեն «5+1» ձևաչափով՝ կիպրոսցի հույների, կիպրոսցի թուրքերի, երաշխավոր տերությունների՝ Հունաստանի, Թուրքիայի և Մեծ Բրիտանիայի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մասնակցությամբ։
Ֆիտտոյի համար ամեն ինչ կարող է ավելի բարդանալ, քանի որ ԵՄ-ն մշտապես աջակցել է կղզու համար երկգոտի, երկհամայնքային ունիտար ֆեդերացիային՝ համաձայն ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի։ Մյուս կողմից, Թուրքիան ավելի ու ավելի է որդեգրում երկու պետությունների լուծմանը աջակցելու հռետորաբանությունը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով
Էնդի Բըրնհեմը պատրաստվում է դառնալ Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ
Զելենսկին պատրաստ է հանդիպել Պուտինի հետ Թուրքիայում․ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար. Լուսանկար