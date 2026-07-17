Ուկրաինայի խորհրդարանը աջակցում է նոր ռազմական կաբինետին՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալի ֆոնին

Մինչ հազարավոր մարդիկ բողոքում էին պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովի պաշտոնանկության դեմ, օրենսդիրները հաստատեցին գրեթե ամբողջ նոր կաբինետը՝ Սերգեյ Կորեցկին դարձնելով վարչապետ՝ շատ ավելի քիչ վիճելի քայլ, քան պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած վերադասավորումները։
Ուկրաինայի խորհրդարանը Սերգեյ Կորեցկիին նշանակել է նոր վարչապետ՝ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կառավարության վերջին վերադասավորման շրջանակներում։
Կորեցկին, որը 2025 թվականի մայիսից ղեկավարում է «Նաֆտոգազ» պետական էներգետիկ ընկերությունը, պաշտոնը ստանձնում է այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան բախվում է իր էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա Ռուսաստանի կողմից շարունակական հարձակումների։
Կիևը հայտարարել է, որ երկրի էներգետիկ համակարգը գալիք ձմռանը պատրաստելը գերակա խնդիր է, քանի որ Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայի էներգետիկ ցանցը քայքայելու իր արշավը՝ քաղաքները մթության մեջ գցելով սառույցի մեջ։
Պաշտպանության նախարարության սկանդալ
Հինգշաբթի օրը ավելի ուշ Զելենսկին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության (SBU) ղեկավար Եվգենի Խմարային նշանակեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար։
Նա նաև ասաց, որ կխնդրի խորհրդարանի հաստատումը Խմարայի նախարարի պաշտոնում նշանակման համար։
«Երբ անհրաժեշտ իրավական ընթացակարգերն ավարտվեն, ես կխնդրեմ պատգամավորներին աջակցել Եվգենի Խմարայի թեկնածությունը Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում»։
Զելենսկին հայտարարեց, որ հանդիպել է Խմարայի հետ և քննարկել «ռազմավարական տեսլական այն մասին, թե ինչպես պետք է Ուկրաինան շարունակի ակտիվորեն գործել՝ պաշտպանելու մեր անկախությունը և Ռուսաստանին ստիպելու դիվանագիտություն իրականացնել»։
Զելենսկիի խոսքով՝ Խմարան մեծ փորձ է ձեռք բերել բարձր տեխնոլոգիական հարվածային գործողություններ իրականացնելու գործում. «Հենց սա է, ինչի վրա պետք է կենտրոնանան մեր պաշտպանական ջանքերը այս պատերազմում»։
Լուրը հայտնի է դարձել Զելենսկիի կողմից Միխայիլ Ֆեդորովին պաշտպանության նախարարի պաշտոնից ազատելու որոշման դեմ զանգվածային ցույցերի ֆոնին։
Հուլիսի 16-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում Զելենսկին ասաց, որ ճիշտ է, որ ուկրաինացիները կարողացան խաղաղ բողոքի ցույցեր անցկացնել և արտահայտել իրենց կարծիքը նույնիսկ պատերազմի ժամանակ։
Ինչո՞ւ Զելենսկին վերադասավորեց կառավարությունը
Զելենսկին հուլիսի 12-ին հայտարարեց նախատեսված վերակազմավորման մասին՝ ասելով, որ կառավարությունը «վերագործարկման» կարիք ունի։
Նա ասաց, որ վերադասավորումը թույլ կտա վերակարգավորել Ուկրաինայի պատերազմական ռազմավարությունը՝ կենտրոնանալով էներգետիկ դիմադրողականության և երկրի ԵՄ անդամակցության վրա։
Կորեցկու թեկնածությունը համարվում է բնական ընտրություն՝ հաշվի առնելով նրա փորձը «Նավթոգազ»-ում Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը խափանելու Ռուսաստանի արշավի ընթացքում։
Քանի որ համազգային ընտրությունները կասեցվել են ռազմական դրության պատճառով՝ Մոսկվայի լայնածավալ պատերազմի պատճառով, վերադասավորումը Զելենսկու քաղաքական նորացման միակ իրատեսական գործիքն է։
Կորեցկու նոր կաբինետը
Կիևի՝ ԵՄ ինտեգրումը արագացնելու նպատակին համապատասխան, 2021 թվականից ի վեր Եվրոպական Միությունում Ուկրաինայի առաքելության ղեկավար Վսևոլոդ Չենցովը դարձել է եվրոպական ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ։
Euronews-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ սպասվում է, որ Բրյուսելում Չենցովին կփոխարինի Տարաս Կաչկան, որը մինչ այժմ զբաղեցրել է այս պաշտոնը, ինչը թույլ կտա Կիևին պահպանել իր ամենափորձառու պաշտոնյաներին ԵՄ անդամակցության հիմնական պորտֆելներում՝ միաժամանակ փոխանակելով նրանց պաշտոնները։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, որը նախագահը ներկայացնում է առանձին, դեռևս քվեարկության չի դրվել, սակայն Euronews-ի աղբյուրները հայտնում են, որ Անդրեյ Սիբիհան պատրաստվում է պահպանել իր պաշտոնը։
Խորհրդարանի անդամ Յարոսլավ Ժելեզնյակը Telegram-ում հայտնել է, որ Արտաքին գործերի և Պաշտպանության նախարարությունների նոր ղեկավարները կարող են նշանակվել օգոստոսի 18-ի լիագումար նիստում։
Բաց մի թողեք
Պաշտոնը ստանձնելուց երկու ժամ անց ես մահափորձի թիրախ դարձա․ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար. Լուսանկար
Ուկրաինան Ղրիմում ոչնչացրել է ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչ
ԱՄՆ-ն կրկին դավաճանեց․ Իրանի ԱԳՆ-ի և ԱՄՆ-ի կոշտ արձագանքները