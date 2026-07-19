19/07/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունում հրդեհ է բռնկվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 19/07/2026 1 min read

Երեկ երեկոյան «Ազերսիլահ» պաշտպանական արդյունաբերության հոլդինգ ՓԲԸ-ի փորձարկման հրապարակներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։

Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությունը։

Հայտնում են, որ հրդեհը մարվել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ ծառայության կողմից։ Միջադեպի հետևանքով տուժածներ չկան։ Պատճառը հետաքննվում է։Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուժգին երկրաշարժ՝ Ռուսաստանում

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Ընկել են Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետեւից. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես գիտակցաբար բոյկոտեցի «Ոսկե Ծիրանը»․ Սիմոն Սարգսյան

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունում հրդեհ է բռնկվել. Լուսանկար

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com