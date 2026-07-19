Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունում հրդեհ է բռնկվել. Լուսանկար

Երեկ երեկոյան «Ազերսիլահ» պաշտպանական արդյունաբերության հոլդինգ ՓԲԸ-ի փորձարկման հրապարակներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։
Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությունը։
Հայտնում են, որ հրդեհը մարվել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ ծառայության կողմից։ Միջադեպի հետևանքով տուժածներ չկան։ Պատճառը հետաքննվում է։
Բաց մի թողեք
Ուժգին երկրաշարժ՝ Ռուսաստանում
Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ
Ընկել են Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետեւից. Լուսանկար