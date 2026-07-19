19/07/2026

EU – Armenia

Մշակույթից ու արժեքներից խոսելու պատասխանատվությունը պիտի դառնա գործնական պատասխանատվություն․ ԿԳՄՍ նախարար

infomitk@gmail.com 19/07/2026

ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը սոոցցանցի իր էջում գրել է, որ հուշարձանների վերականգնման աշխատանքներում առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում են որմնանկարները։

Շատիվանքի Սբ Սիոն եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման ու մաքրման աշխատանքների արդյունքում հաստ մրի, հալեցրած մոմերի մաքրումից հետո բացվել են վառ գույներով, քրիստոնեական միջնադարյան որմնանկարչության տեսարաններ ու զարդանախշեր:

Շատիվանքում, իհարկե, դեռ կշարունակվեն աշխատանքներն ու նաև պեղումները, բայց խնդրում եմ ուշադիր լինել ոչ միայն նորովի բացված որմնանկարներին, այլ դրանց հարևանությամբ ոմանց թողած տառերին ու բառերին։ Ցավոք, մեր շատ հուշարձաններում կարելի է տեսնել այդ պատկերը։

Մշակույթից ու արժեքներից խոսելու պատասխանատվությունը պիտի դառնա գործնական պատասխանատվություն՝ նման իրավիճակները չհանդուրժելու իմաստով։ Նախորդ տարվանից մեր դպրոցներն ակտիվորեն ընդգրկվել են իրենց մոտակայքում գտնվող հուշարձանների խնամքի ու պահպանության հարցում։ Սա պետք է դառնա հանրային վարքագիծ»:

Բաց մի թողեք

1 min read

76 դպրոցից 21-ում վարչատնտեսական համակարգող են նշանակել

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուհերի ընդունելության արդյունքները հայտնի կլինեն վաղը. այս տարի ընդունվել է 9620 դիմորդ

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Կհստակեցվեն ուսուցիչներին լրավճարի տրամադրման մեխանիզմները

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական հոգու շունչը, Արսեն Պետրոսյանի քառյակով՝ Կամերային երաժշտության ամառային բեմում․ Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դավիթն արդարության և ազնվության հարցերում ոչ մի զիջում չուներ». Դավիթ Գիշյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Շիկահողի դիրքում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com