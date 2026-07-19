Ուկրաինական ուժերը հարվածել են կենտրոնական Ռուսաստանի «խոշոր» լոգիստիկ կենտրոններին

«Ագրեսորը դրանք օգտագործել է անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության և նավիգացիոն սարքավորումների համար նախատեսված սանկցիաներով բաղադրիչներ մատակարարելու համար», – ասել է Զելենսկին թիրախավորված օբյեկտների մասին։
Ըստ Կիևի և տեղական ռուսական իշխանությունների՝ Ուկրաինան գիշերը լայնածավալ հարվածներ է հասցրել կենտրոնական Ռուսաստանին՝ թիրախավորելով մի շարք պահեստներ և նավթային օբյեկտ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերը հարվածել են Մոսկվայի և Տամբովի մարզերում գտնվող երկու «խոշոր» լոգիստիկ օբյեկտների՝ որպես Կիևի կողմից Ռուսաստանի դեմ կիրառվող «երկարաժամկետ պատժամիջոցների» մաս։
«Ագրեսորը դրանք օգտագործել է անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության և նավիգացիոն սարքավորումների համար նախատեսված սանկցիաներով բաղադրիչներ մատակարարելու համար», – գրել է Զելենսկին սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ՝ հավելելով, որ հարված է հասցվել նաև նավթային օբյեկտի։
Ըստ ընկերության հիմնադիր Տատյանա Կիմի՝ հարվածների թիրախում են հայտնվել Wildberries առցանց մանրածախ առևտրով զբաղվող երկու պահեստներ։
«Գիշերային հերթափոխով աշխատող յոթ մարդ զոհվել է դեպքի վայրում», – Telegram-ում գրել է Տամբովի մարզի ղեկավար Եվգենի Պերվիշովը՝ հավելելով, որ հարձակման հետևանքով վիրավորվել է ևս 25 մարդ։
Մոսկովյան մարզի Էլեկտրոստալում գտնվող Wildberries լոգիստիկ կենտրոնի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ 37-ը՝ վիրավորվել, հայտնում են իշխանությունները։
Սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեսանյութում, կարծես, երևում է մեկ հարվածի վայրում բռնկված խոշոր հրդեհը։
Շաբաթ օրը ավելի վաղ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել էր, որ 370 անօդաչու թռչող սարք է ուղևորվում դեպի Մոսկվայի մարզ։ Նա ասել է, որ հակաօդային պաշտպանությունը «չեզոքացրել» է անօդաչու թռչող սարքերի մեծ մասը, և որ 64-ը ոչնչացվել է։ Euronews-ը չի կարողացել անկախ կերպով ստուգել այս տվյալները։
Իր հերթին, Ռուսաստանը բազմիցս թիրախավորել է ուկրաինական լոգիստիկ օբյեկտները, այդ թվում՝ «Նովա Պոշտա» մասնավոր ուկրաինական փոստային և սուրհանդակային ծառայության կողմից շահագործվող տեսակավորման օբյեկտները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ նման օբյեկտները Ուկրաինան օգտագործում է անօդաչու թռչող սարքեր պահելու և հավաքելու համար։
Հունիսին «Նովա Պոշտա»-ի գործադիր տնօրեն Եվգենի Տաֆիիչուկը հայտարարեց, որ ռուսական հրթիռային հարձակումը ոչնչացրել է ընկերության «ամենամեծ և ամենանորարարական տերմինալը»։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտարարեցին, որ Ռուսաստանը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել է 90 հարձակողական անօդաչու թռչող սարք և յոթ հրթիռ, մասնավորապես՝ Օդեսայի շրջանը թիրախավորելով։ Շաբաթ առավոտյան վաղ առավոտյան տեղական հակաօդային պաշտպանությունը որսացել էր մեկ հրթիռ և 69 անօդաչու թռչող սարք, հավելեցին նրանք։
Խերսոնի մարզի ռազմական վարչակազմի տվյալներով՝ շաբաթ առավոտյան Խերսոնի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից վիրավորվել է նաև առնվազն ինը մարդ։
Վերջին ամիսներին Ուկրաինան ակտիվացրել է իր հեռահար հարձակումները ռուսական արդյունաբերական և էներգետիկ օբյեկտների վրա, մասնավորապես՝ թիրախավորելով նավթավերամշակման գործարաններն ու պահեստները։
Ուկրաինայի հարվածները վառելիքի ճգնաժամի են հանգեցրել Ռուսաստանի մեծ մասում և Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում, որի հետևանքով շատ տեղացիներ բախվել են բենզինի պակասի և գների աճի։
Ի պատասխան՝ Կրեմլը քայլեր ձեռնարկեց դիզելային վառելիքի արտահանումն արգելելու ուղղությամբ՝ փորձելով մեղմել ազդեցությունը, մինչդեռ որոշ շրջաններում ներդրվել է նաև վառելիքի չափաբաժին։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն հարվածների 7-րդ գիշերն է սկսում, քանի որ Իրանը հարձակվում է ռազմական օբյեկտների վրա
Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը
Ում հետ է առաջինը հանդիպելու Մոջթաբա Խամենեին